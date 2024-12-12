Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’de serbest piyasa açıklaması, Batı’ya verilmiş bir mesaj’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye’deki yeni durumun bölgesel ve küresel boyutu
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
ANKARA FARKI
Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmelerin özel konuklarla birlikte masaya yatırıldığı ve Ankara’nın nabzının tutulduğu İsmet Özçelik’le Ankara Farkı, her salı ve perşembe Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/1091454244.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ’in 2025 yılı asgari ücret teklifinin detayları ilk kez ortaya çıktı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görevli Sezer Özseven Radyo Sputnik’e konuştu... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T15:00+0300
2024-12-12T19:05+0300
ankara farki
radyo
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret zammı 2025
ergün atalay
türk-iş
enflasyon
ara zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091459759_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a10e4d5675b36d71e36508123db8469.jpg
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli gazeteci: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının bugünkü konuğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Gazeteci Sezer Özseven oldu. Özseven Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yaşananları anlattı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam maratonunun ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapmış, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda bir rakamın gündeme gelmediğini belirtmiş ve "Öngörülen enflasyona değil, insan onuruna yaraşır bir ücrete odaklanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.İlk toplantının ardından 2025 yılı için asgari ücret zammı tartışmaları hız kazandı. Gözler ise olası rakamlara çevrildi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görevli Gazeteci Sezer Özseven Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda konuşulan ayrıntıları paylaştı. Özseven, şunları söyledi:‘Bir adım geri atmayacağız’‘Geçinemeyeceğimiz bir artışı kabul etmeyiz’‘Enflasyonun sorumlusu asgari ücretli değil’‘Ay sonunu getirmek için kredi çekiyoruz’‘Pazartesi günü hükümetten ve işverenden teklif bekliyoruz’‘Asgari ücretli geleceğe ilişkin plan yapabilmeli’‘Haziran’da asgari ücretliye zam yapılmadı ama enflasyon yine arttı’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091459759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4853fd993975cc3d4269c507bff641.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret 2025, asgari ücret görüşmeleri, asgari ücret toplantısı ne zaman, asgari ücret ne kadar, asgari ücret haberleri, asgari ücret toplantısı, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücret 2025 son dakika
asgari ücret 2025, asgari ücret görüşmeleri, asgari ücret toplantısı ne zaman, asgari ücret ne kadar, asgari ücret haberleri, asgari ücret toplantısı, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücret 2025 son dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek

15:00 12.12.2024 (güncellendi: 19:05 12.12.2024)
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli gazeteci: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
Abone ol
- Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik
Tüm yazılar
TÜRK-İŞ’in 2025 yılı asgari ücret teklifinin detayları ilk kez ortaya çıktı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görevli Sezer Özseven Radyo Sputnik’e konuştu. Yüzde 25 teklifinin kabul edilmeyeceğini belirten Özseven, “TÜRK-İŞ’in asgari ücret teklifini asgari ücretli işçiler belirleyecek” dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam maratonunun ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapmış, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda bir rakamın gündeme gelmediğini belirtmiş ve "Öngörülen enflasyona değil, insan onuruna yaraşır bir ücrete odaklanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
İlk toplantının ardından 2025 yılı için asgari ücret zammı tartışmaları hız kazandı. Gözler ise olası rakamlara çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görevli Gazeteci Sezer Özseven Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda konuşulan ayrıntıları paylaştı. Özseven, şunları söyledi:

‘Bir adım geri atmayacağız’

“TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay bize çok önemli bir şey söyledi. ‘Siz bir kâğıdın altına imza atacaksınız, bir ücret belirleyeceksiniz. Biz o ücretle masaya oturacağız ve bir adım geri atmayacağız’ dedi. Biz asgari ücretliler olarak aslında TÜRK-İŞ’in teklifini belirleyeceğiz.”

‘Geçinemeyeceğimiz bir artışı kabul etmeyiz’

“Asgari ücretli burada enflasyona ezdirilirse bunu Ergün başkan da söyledi biz de söyledik, o zaman o ücrette ortaklaşmak mümkün değil. Nihayetinde biz milyonlarca vatandaşımızı temsil ediyoruz ve onları 2025 yılında kredi ile geçinmesine zorlayacak bir ücreti kabul etmemiz mümkün değil. Benim şahsi fikrim anlaşmanın biraz zor olacağı yönünde. Çünkü bazı şeyler konuşuluyor ‘beklenen enflasyon yüzde 25 bandında bir şey düşünüyoruz’ diye. Yine buna benzer şeyler söylendi. Gelecek olan teklifin bu bantta olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu bandın kabul edilmesi mümkün değil. Bizim ilkemiz şu; biz geçinilebilecek bir ücret belirleyeceğiz, o ücretin altını da kabul etmeyeceğiz. O yüzden o düzeyde bir teklif gelirse uzlaşma şansını çok zayıf görüyorum. Ama onun dışında bir teklif gelirse tabii ki en temel dileğimiz bir uzlaşı ile çıkabilmek.”

‘Enflasyonun sorumlusu asgari ücretli değil’

“Biz kabaca şunu söyledik; zaten zor koşullarda yaşıyoruz, zaten asgari ücretlinin üzerine büyük bir yük binmiş durumda. Siz bu yükü, enflasyonun, ekonominin yeni yüklerini tekrar asgari ücretlinin sırtına düşük bir ücretle yüklerseniz zaten geçinme sorunu yaşayan işçiyi hiç geçinemez hale sokacaksınız. Enflasyonun sorumlusu işçiler değil.”

‘Ay sonunu getirmek için kredi çekiyoruz’

“Geçen sene öyle bir ücret belirlendi ki Eylül ayına geldiğimizde biz asgari ücretliler kredi çekerek kendimizi öbür aya atmak zorunda kalıyoruz. Eskiden kredi ev, araba alabilmek için çekilen bir şeydi, şimdi kredi Eylül, Ekim ayı itibariyle kendimizi bir dahaki aya atabilmek, kira, fatura ödeyebilmek, eski çekilen kredileri ödeyebilmek için çekilen bir şey haline geldi. Bu sene öyle yapmayalım. Bu sene öyle bir ücret belirleyelim ki asgari ücretli Eylül, Ekim ayına geldiğinde kredi çekmek zorunda kalmasın. Temel vurgularımız bunlardı.”

‘Pazartesi günü hükümetten ve işverenden teklif bekliyoruz’

“Pazartesi günü teklifin gelmesini bekliyoruz, rakam çıkması gerekiyor. Çünkü Hazine Bakanlığı ve TÜİK bir rapor sunacak toplantıda. O raporun ardından hükümet tarafından bir rakam gelmesini bekliyoruz. Öncelikle işveren tarafından, asgari ücreti belirleyecek olan taraftan bir ücret gelmesini bekliyoruz ki ona göre bir değerlendirme yapalım. Onlara da şunu söyledik; barınma, gıda, zorunlu giderler, çocuklu ailelerin giderleri… bunları alt alta sıralayın ve deyin ki ‘siz asgari ücretli olarak şu ücretle geçinebilirsiniz’ bize altını söylemeyin. Şimdi gelecek teklife bakacağız, gelen teklifle geçinilebilir mi değerlendireceğiz.”

‘Asgari ücretli geleceğe ilişkin plan yapabilmeli’

“Asgari ücretli vatandaş ikinci sınıf vatandaş değil. Nasıl bir memur geleceğe ilişkin planlar, yatırım planları yapabiliyorsa asgari ücretli de bu planları yapabilmeli. Karayolları işçimiz 8 ya da 10 yıldır Karayollarında çalışıyor ve asgari ücret alıyor. Yine aşçı arkadaşımız 8 yıldır aynı yerde çalışıyor ve asgari ücret alıyor. Asgari ücretle ömür boyu geçinmeye çalışıyor. Bu asgari ücreti minimumda tuttuğumuzda geleceğe ilişkin yatırım yapması, aile kurma planları yapması mümkün değil.”

‘Haziran’da asgari ücretliye zam yapılmadı ama enflasyon yine arttı’

“Asgari ücrete ne kadar zam yaparsak enflasyon da o kadar artar deniyordu ve bunun da yanlış olduğu ortaya çıktı. Asgari ücrete ara zam gelmedi ama bütün fiyatlar artmaya devam etti. Haziran’da zam gelmiyorsa o zaman hükümet de diyecekti ki ‘benzine de elektriğe de suya da doğalgaza da zam yapmıyorum’ diyecekti ve o zaman bu inandırıcı olacaktı. Ama siz bunlara zam yapıp da asgari ücrete yapmayınca bütün yükü zaten geçinemeyen asgari ücretlinin sırtına bindirmiş oluyorsunuz.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала