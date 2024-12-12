Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek

“Asgari ücretli burada enflasyona ezdirilirse bunu Ergün başkan da söyledi biz de söyledik, o zaman o ücrette ortaklaşmak mümkün değil. Nihayetinde biz milyonlarca vatandaşımızı temsil ediyoruz ve onları 2025 yılında kredi ile geçinmesine zorlayacak bir ücreti kabul etmemiz mümkün değil. Benim şahsi fikrim anlaşmanın biraz zor olacağı yönünde. Çünkü bazı şeyler konuşuluyor ‘beklenen enflasyon yüzde 25 bandında bir şey düşünüyoruz’ diye. Yine buna benzer şeyler söylendi. Gelecek olan teklifin bu bantta olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu bandın kabul edilmesi mümkün değil. Bizim ilkemiz şu; biz geçinilebilecek bir ücret belirleyeceğiz, o ücretin altını da kabul etmeyeceğiz. O yüzden o düzeyde bir teklif gelirse uzlaşma şansını çok zayıf görüyorum. Ama onun dışında bir teklif gelirse tabii ki en temel dileğimiz bir uzlaşı ile çıkabilmek.”