Zaharova, Rusya'nın Suriye'deki mutlak önceliğini açıkladı

"Bu ülkedeki durumun istikrarlı olduğu tek bir yıl bile söyleyemezsiniz. Burası kaynaklar açısından zengin bir bölge, çıkarların kesiştiği bir bölge, lojistik ve kaynaklar açısından her şeyin bölgesel ve küresel kavşağı. Suriye'deki durum hiçbir zaman istikrarlı olmadı, zira çok sayıda ülkenin çıkarları orada yoğunlaşmıştı. Ülkemiz tarihsel olarak bu bölgeye istikrar getirmek için her şeyi yaptı ve bunu doğrudan Suriye halkının çıkarları doğrultusunda yaptı. Elbette bu ülkedeki istikrar, ulusal stratejik çıkarlarımıza uygundu. Biz hiçbir zaman bu ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışmadık."