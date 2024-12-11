Zaharova, Rusya'nın Suriye'deki mutlak önceliğini açıkladı
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Илья Питалев
Abone ol
Moskova'nın Suriye'deki mutlak önceliğini anlatan Zaharova, Rusya'nın bölgeye istikrar getirmek için her şeyi yaptığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'de bulunan Rus vatandaşların güvenliğinin Moskova için mutlak öncelik olduğunu söyledi.
Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Şu anda en önemli husus, önceliğimiz, kesinlikle vatandaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın güvenliğidir" dedi.
Suriye'deki Rus vatandaşlar arasında 'orada yaşayanlar' veya 'Rusya'da yaşayanlar' gibi herhangi bir ayrım yapılmadığını kaydeden Zaharova, söz konusu önceliğin Rus diplomatlar, askerler, uzmanlar Rus medyasıyla işbirliği yapan gazetecilerin tamamını kapsadığını belirtti.
Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Şu anda en önemli husus, önceliğimiz, kesinlikle vatandaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın güvenliğidir" dedi.
Suriye'deki Rus vatandaşlar arasında 'orada yaşayanlar' veya 'Rusya'da yaşayanlar' gibi herhangi bir ayrım yapılmadığını kaydeden Zaharova, söz konusu önceliğin Rus diplomatlar, askerler, uzmanlar Rus medyasıyla işbirliği yapan gazetecilerin tamamını kapsadığını belirtti.
'Rusya bölgeye istikrar getirmek için her şeyi yaptı'
Rus Dışişleri Sözcüsü, Suriye'deki Rusların güvenliği için gereken her şeyin yapıldığını anlatarak sahadaki çeşitli güçlerin temsilcileriyle temas halinde olduklarının altını çizdi.
Zaharova, şu anda Suriye'de dramatik bir durumla karşı karşıya olduklarını ve gelişmelerin 'topyekün trajik' hale gelmemesinin önemli olduğunu da vurgulayıp sözlerini şöyle sürdürdü:
Zaharova, şu anda Suriye'de dramatik bir durumla karşı karşıya olduklarını ve gelişmelerin 'topyekün trajik' hale gelmemesinin önemli olduğunu da vurgulayıp sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ülkedeki durumun istikrarlı olduğu tek bir yıl bile söyleyemezsiniz. Burası kaynaklar açısından zengin bir bölge, çıkarların kesiştiği bir bölge, lojistik ve kaynaklar açısından her şeyin bölgesel ve küresel kavşağı. Suriye'deki durum hiçbir zaman istikrarlı olmadı, zira çok sayıda ülkenin çıkarları orada yoğunlaşmıştı. Ülkemiz tarihsel olarak bu bölgeye istikrar getirmek için her şeyi yaptı ve bunu doğrudan Suriye halkının çıkarları doğrultusunda yaptı. Elbette bu ülkedeki istikrar, ulusal stratejik çıkarlarımıza uygundu. Biz hiçbir zaman bu ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışmadık."