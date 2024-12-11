https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/asgari-ucret-gorusmeleri-basladi-ilk-toplanti-yapildi-masada-en-guclu-3-tahmin-belli-oldu-1091386668.html
Asgari ücret görüşmeleri başladı, ilk toplantı yapıldı: Masada en güçlü 3 tahmin belli oldu
Asgari ücret görüşmeleri başladı, ilk toplantı yapıldı: Masada en güçlü 3 tahmin belli oldu
Sputnik Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam maratonunun ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıda rakam... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T07:54+0300
2024-12-11T07:54+0300
2024-12-11T07:54+0300
ekonomi
asgari ücret tespit komisyonu
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
hazine
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam maratonunun ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda bir rakamın gündeme gelmediğini belirtti ve "Öngörülen enflasyona değil, insan onuruna yaraşır bir ücrete odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.İkinci toplantı 16 Aralık’taKomisyonun ikinci toplantısının, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacağı açıklandı. Uzmanlara göre, bu toplantıda işveren cephesinden rakamsal bir teklif bekleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "İşin doğası gereği işçi tarafı daha yüksek, işveren ise daha düşük bir teklifle masaya oturur. Ancak adil bir uzlaşıya varılması hedefleniyor" dedi.Hangi parametrelere bakılacak?Asgari ücret belirlenirken ülkenin sosyal ve ekonomik durumu, geçim endeksleri ve fiilen ödenen ücretler gibi veriler dikkate alınacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK tarafından sağlanan ekonomik göstergeler masada olacak. İşçi tarafı ise, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir geçim sağlayacak düzeyde olması gerektiğini vurguluyor.Geçmiş toplantılar işığında süreçGeçmiş yıllardaki asgari ücret görüşmeleri genellikle Aralık ayında yapılan 4 toplantının ardından netleşiyor. Bu yıl da benzer bir takvim izleneceği ve rakamın Aralık ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.En güçlü beklentiler: Yüzde 30-40 zamUzmanlar, asgari ücrette yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir artış öngörüyor. Bu oran, ücretin 22.102 TL ile 23.802 TL aralığında bir bantta şekillenebileceğini gösteriyor. Ancak rakamın hem işçi hem işveren tarafını memnun edecek bir denge gözeterek belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.Tartışmalı konular: iİşveren teşvikleriAsgari ücretin artışıyla birlikte işveren maliyetlerinin de yükseleceği vurgulanıyor. Öte yandan, %5 SGK teşvikinin 2024 itibarıyla %4’e düşmesi ve asgari ücret desteğinin yıl sonunda sona erecek olması, işveren tarafında ek maliyet endişelerini artırıyor. Uzmanlar, bu teşviklerin artırılarak bir yıl daha uzatılması gerektiğini söylüyor.Adil bir ücret i̇çin çağrıTÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, yaptıkları ortak açıklamada, "Asgari ücretin hem işçiyi açlık sınırında yaşamaya zorlamayacak hem de işverenin ödeme kapasitesini aşmayacak bir seviyede belirlenmesi gerektiğini" belirtti.
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Asgari ücret görüşmeleri başladı, ilk toplantı yapıldı: Masada en güçlü 3 tahmin belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam maratonunun ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıda rakam konuşulmazken, işçi tarafı “Yüz güldürecek bir ücret istiyoruz” dedi. İkinci toplantı 16 Aralık’ta yapılacak. Uzlaşının yıl sonuna kadar sağlanması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam maratonunun ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda bir rakamın gündeme gelmediğini belirtti ve "Öngörülen enflasyona değil, insan onuruna yaraşır bir ücrete odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.
İkinci toplantı 16 Aralık’ta
Komisyonun ikinci toplantısının, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacağı açıklandı. Uzmanlara göre, bu toplantıda işveren cephesinden rakamsal bir teklif bekleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "İşin doğası gereği işçi tarafı daha yüksek, işveren ise daha düşük bir teklifle masaya oturur. Ancak adil bir uzlaşıya varılması hedefleniyor" dedi.
Hangi parametrelere bakılacak?
Asgari ücret belirlenirken ülkenin sosyal ve ekonomik durumu, geçim endeksleri ve fiilen ödenen ücretler gibi veriler dikkate alınacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK tarafından sağlanan ekonomik göstergeler masada olacak. İşçi tarafı ise, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir geçim sağlayacak düzeyde olması gerektiğini vurguluyor.
Geçmiş toplantılar işığında süreç
Geçmiş yıllardaki asgari ücret görüşmeleri genellikle Aralık ayında yapılan 4 toplantının ardından netleşiyor. Bu yıl da benzer bir takvim izleneceği ve rakamın Aralık ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.
En güçlü beklentiler: Yüzde 30-40 zam
Uzmanlar, asgari ücrette yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir artış öngörüyor. Bu oran, ücretin 22.102 TL ile 23.802 TL aralığında bir bantta şekillenebileceğini gösteriyor. Ancak rakamın hem işçi hem işveren tarafını memnun edecek bir denge gözeterek belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.
Tartışmalı konular: iİşveren teşvikleri
Asgari ücretin artışıyla birlikte işveren maliyetlerinin de yükseleceği vurgulanıyor. Öte yandan, %5 SGK teşvikinin 2024 itibarıyla %4’e düşmesi ve asgari ücret desteğinin yıl sonunda sona erecek olması, işveren tarafında ek maliyet endişelerini artırıyor. Uzmanlar, bu teşviklerin artırılarak bir yıl daha uzatılması gerektiğini söylüyor.
Adil bir ücret i̇çin çağrı
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, yaptıkları ortak açıklamada, "Asgari ücretin hem işçiyi açlık sınırında yaşamaya zorlamayacak hem de işverenin ödeme kapasitesini aşmayacak bir seviyede belirlenmesi gerektiğini" belirtti.