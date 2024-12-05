https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/bitcoinde-rekor-100-bin-dolari-asti-1091182269.html

Bitcoin'de rekor: 100 bin doları aştı

Bitcoin'de rekor: 100 bin doları aştı

Sputnik Türkiye

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, 100 bin doları aştı. Tarihinde ilk kez 100 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin yükselişine hızla devam... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T05:46+0300

2024-12-05T05:46+0300

2024-12-05T06:25+0300

ekonomi

bitcoin

btc

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Kripto para birimi Bitcoin'de, Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasıyla beraber başlayan ralli sürüyor. Bitcoin'in fiyatı, ilk kez 100 bin doları aştı.Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2.8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti. TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5.36'ya yükseldi. Tüm zamanların en yüksek seviyesiBitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100 bin doları görmesinde Trump'ın kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemelerinin beklentisi rol oynuyor.'SEC Başkanının istifası etkili'Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki gören ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını ifade ediyor.Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5.8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/piyasa-uzmani-islam-memisten-yatirim-ongoruleri-altin-dolar-bitcoin-ve-borsada-nelere-dikkat-1091071132.html

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