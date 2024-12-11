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Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır? Yerli Malı Haftası'nın amacı nedir?
Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır? Yerli Malı Haftası'nın amacı nedir?
Sputnik Türkiye
Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası, Türkiye'de yerli üretimin önemini vurgulamak, milli ekonomiye katkı sağlamak ve... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası ülke genelinde kutlanacak.Yerli Malı Haftası, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla yerli üretime yönelme çalışmaları için 1946’da resmiyet kazandı. O tarihten itibaren bu hafta 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' adıyla kutlanmaya başlandı. Günümüzde ise sadece Yerli Malı Haftası olarak anılır.Yerli Malı Haftası'nın önemi nedir?Yerli Malı Haftası etkinlikleriYerli üretim neden tercih edilmeli?Yerli Malı Haftası’nda nasıl katkı sağlayabilirsiniz?
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yerli malı haftası ne zaman, yerli malı haftası bugün mü, yerli malında ne götürülür, yerli malı haftası'nda okullarda etkinlikler, 12 aralık ne günü, bugün ne günü
yerli malı haftası ne zaman, yerli malı haftası bugün mü, yerli malında ne götürülür, yerli malı haftası'nda okullarda etkinlikler, 12 aralık ne günü, bugün ne günü

Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır? Yerli Malı Haftası'nın amacı nedir?

23:16 11.12.2024 (güncellendi: 23:19 11.12.2024)
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Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası, Türkiye'de yerli üretimin önemini vurgulamak, milli ekonomiye katkı sağlamak ve tüketicilerde yerli ürün bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin yapıldığı tören olarak bilinir. Peki, Yerli Malı Haftası'nda yapılacak etkinlikler nedir?
Türkiye'de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası ülke genelinde kutlanacak.
Yerli Malı Haftası, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla yerli üretime yönelme çalışmaları için 1946’da resmiyet kazandı. O tarihten itibaren bu hafta 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' adıyla kutlanmaya başlandı. Günümüzde ise sadece Yerli Malı Haftası olarak anılır.

Yerli Malı Haftası'nın önemi nedir?

1.
Ekonomik Bağımsızlık: Yerli üretimi destekler, döviz kaybını önler ve dışa bağımlılığı azaltır.
2.
Milli Dayanışma: Yerli malı kullanımı, yerli üreticilere destek sağlar ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunur.
3.
Çevre Dostu: Yerli ürünlerin kullanımı, ithalat kaynaklı karbon ayak izini düşürerek çevreye duyarlı bir alışverişi teşvik eder.

Yerli Malı Haftası etkinlikleri

Yerli ürünlerle hazırlanan yiyeceklerin paylaşılması.
Yerli üretim süreçleri hakkında bilgi verici sunumlar.
Yerli malı kullanımının önemi üzerine tiyatro oyunları ve şiir dinletileri.
Yerli ürün sergileri ve atölye çalışmaları.

Yerli üretim neden tercih edilmeli?

Ekonomiye Katkı: Yerli üretim, milli geliri artırır ve yerel istihdam yaratır.
Kalite ve Güven: Yerli ürünler genellikle kalite standartlarına uygun şekilde üretilir.
Kültürel Değerler: Yerli malı tercih etmek, kültürel değerlere sahip çıkmak anlamına gelir.

Yerli Malı Haftası’nda nasıl katkı sağlayabilirsiniz?

1.
Alışverişlerinizde 'Made in Türkiye' etiketine dikkat edin.
2.
Yerel pazarları ve küçük işletmeleri destekleyin.
3.
Çocuklara yerli malı kullanmanın önemini anlatın.
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2019
DÜNYA
Varank'tan ‘yerli malı kullanın’ çağrısı
11 Ekim 2019, 11:36
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