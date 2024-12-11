https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/yerli-mali-haftasi-ne-zaman-kutlanir-yerli-mali-haftasinin-amaci-nedir-1091425633.html

Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır? Yerli Malı Haftası'nın amacı nedir?

Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır? Yerli Malı Haftası'nın amacı nedir?

Sputnik Türkiye

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası, Türkiye'de yerli üretimin önemini vurgulamak, milli ekonomiye katkı sağlamak ve... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

yerli malı

okul

eğitim

yüz yüze eğitim

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

yerli

yerli üretim

yerli ve milli ürünler

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Türkiye'de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası ülke genelinde kutlanacak.Yerli Malı Haftası, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla yerli üretime yönelme çalışmaları için 1946’da resmiyet kazandı. O tarihten itibaren bu hafta 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' adıyla kutlanmaya başlandı. Günümüzde ise sadece Yerli Malı Haftası olarak anılır.Yerli Malı Haftası'nın önemi nedir?Yerli Malı Haftası etkinlikleriYerli üretim neden tercih edilmeli?Yerli Malı Haftası’nda nasıl katkı sağlayabilirsiniz?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20191011/varanktan-yerli-mali-kullanin-cagrisi-1040370561.html

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