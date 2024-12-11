https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/pentagon-abdnin-ukrayna-icin-9-milyar-dolarin-uzerinde-butcesi-oldugunu-acikladi-1091384558.html

Pentagon, ABD'nin Ukrayna için 9 milyar doların üzerinde bütçesi olduğunu açıkladı

Pentagon, ABD'nin Ukrayna için 9 milyar doların üzerinde bütçesi olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'nın Başkan Joe Biden yönetiminin ayrılmasından önce Ukrayna'ya silah teslimatını... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T02:36+0300

2024-12-11T02:36+0300

2024-12-11T02:36+0300

ukrayna krizi

patrick ryder

joe biden

ukrayna

abd

pentagon

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Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin Ukrayna için üzerinde anlaşılan 9 milyar dolardan fazla askeri yardım bütçesinin ABD'de kalacağını bildirdi.Ryder, “USAI kapsamında 2.21 milyar, PDA kapsamında ise 6.8 milyar dolar” diyerek, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardıma yönelik belirlenen fonları aktardı. Ayrıca Ryder, yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray, Ukrayna'ya güvenlik yardımını hızlandırmak için her türlü çabayı göstermemiz ve sahip olduğumuz yetkileri kullanmamız talimatını verdi. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abdden-ukraynaya-eger-18-yasindaki-gencleri-seferber-ederseniz-donatiriz-1091341693.html

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patrick ryder, joe biden, ukrayna, abd, pentagon