https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/pentagon-abdnin-ukrayna-icin-9-milyar-dolarin-uzerinde-butcesi-oldugunu-acikladi-1091384558.html
Pentagon, ABD'nin Ukrayna için 9 milyar doların üzerinde bütçesi olduğunu açıkladı
Pentagon, ABD'nin Ukrayna için 9 milyar doların üzerinde bütçesi olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Pentagon sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'nın Başkan Joe Biden yönetiminin ayrılmasından önce Ukrayna'ya silah teslimatını... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T02:36+0300
2024-12-11T02:36+0300
2024-12-11T02:36+0300
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Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin Ukrayna için üzerinde anlaşılan 9 milyar dolardan fazla askeri yardım bütçesinin ABD'de kalacağını bildirdi.Ryder, “USAI kapsamında 2.21 milyar, PDA kapsamında ise 6.8 milyar dolar” diyerek, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardıma yönelik belirlenen fonları aktardı. Ayrıca Ryder, yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray, Ukrayna'ya güvenlik yardımını hızlandırmak için her türlü çabayı göstermemiz ve sahip olduğumuz yetkileri kullanmamız talimatını verdi. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abdden-ukraynaya-eger-18-yasindaki-gencleri-seferber-ederseniz-donatiriz-1091341693.html
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patrick ryder, joe biden, ukrayna, abd, pentagon
patrick ryder, joe biden, ukrayna, abd, pentagon
Pentagon, ABD'nin Ukrayna için 9 milyar doların üzerinde bütçesi olduğunu açıkladı
Pentagon sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'nın Başkan Joe Biden yönetiminin ayrılmasından önce Ukrayna'ya silah teslimatını hızlandırmak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini söyledi.
Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin Ukrayna için üzerinde anlaşılan 9 milyar dolardan fazla askeri yardım bütçesinin ABD'de kalacağını bildirdi.
Ryder, “USAI kapsamında 2.21 milyar, PDA kapsamında ise 6.8 milyar dolar” diyerek, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardıma yönelik belirlenen fonları aktardı.
Ayrıca Ryder, yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray, Ukrayna'ya güvenlik yardımını hızlandırmak için her türlü çabayı göstermemiz ve sahip olduğumuz yetkileri kullanmamız talimatını verdi. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.