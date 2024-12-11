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Türkiye’nin ilk ilçe havaalanıydı: Divriği Havaalanı, yeniden faaliyete geçiyor
Türkiye’nin ilk ilçe havaalanıydı: Divriği Havaalanı, yeniden faaliyete geçiyor
Sputnik Türkiye
Sivas’ın Divriği ilçesinde, 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan ve Türkiye’nin ilk yerli uçaklarının iniş yaptığı havaalanında başlatılan yenileme... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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27 metre genişliğinde ve bin 300 metre uzunluğundaki uçak iniş pistinin zemin altyapısı tamamlandı.1936 yılında Nuri Demirağ tarafından yapımına başlanan ve 1941’de tamamlanarak Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı unvanını kazanan Divriği Havaalanı, yeniden faaliyete geçiyor. Yenileme çalışmaları kapsamında pistin zemin altyapısının bitirilmesinin ardından, özel uçakların iniş yapacağı ve 200 dönümlük bir araziye kurulan havaalanındaki çalışmalar devam ediyor.
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türkiye, sivas, havaalanı, divriği

Türkiye’nin ilk ilçe havaalanıydı: Divriği Havaalanı, yeniden faaliyete geçiyor

23:46 11.12.2024
© İHA / İHA-AW347316Sivas'ın Divriği ilçesinde, 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan ve ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanının 27 metre genişliğinde, bin 300 metre uzunluğundaki uçak iniş pistinin zemin altyapısı başarıyla tamamlandı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde, 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan ve ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanının 27 metre genişliğinde, bin 300 metre uzunluğundaki uçak iniş pistinin zemin altyapısı başarıyla tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© İHA / İHA-AW347316
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Sivas’ın Divriği ilçesinde, 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan ve Türkiye’nin ilk yerli uçaklarının iniş yaptığı havaalanında başlatılan yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.
27 metre genişliğinde ve bin 300 metre uzunluğundaki uçak iniş pistinin zemin altyapısı tamamlandı.
1936 yılında Nuri Demirağ tarafından yapımına başlanan ve 1941’de tamamlanarak Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı unvanını kazanan Divriği Havaalanı, yeniden faaliyete geçiyor.
Yenileme çalışmaları kapsamında pistin zemin altyapısının bitirilmesinin ardından, özel uçakların iniş yapacağı ve 200 dönümlük bir araziye kurulan havaalanındaki çalışmalar devam ediyor.
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