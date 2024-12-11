https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/turkiyenin-ilk-ilce-havaalaniydi-divrigi-havaalani-yeniden-faaliyete-geciyor-1091426367.html

Türkiye’nin ilk ilçe havaalanıydı: Divriği Havaalanı, yeniden faaliyete geçiyor

Türkiye’nin ilk ilçe havaalanıydı: Divriği Havaalanı, yeniden faaliyete geçiyor

Sputnik Türkiye

Sivas’ın Divriği ilçesinde, 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan ve Türkiye’nin ilk yerli uçaklarının iniş yaptığı havaalanında başlatılan yenileme... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T23:46+0300

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divriği

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27 metre genişliğinde ve bin 300 metre uzunluğundaki uçak iniş pistinin zemin altyapısı tamamlandı.1936 yılında Nuri Demirağ tarafından yapımına başlanan ve 1941’de tamamlanarak Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı unvanını kazanan Divriği Havaalanı, yeniden faaliyete geçiyor. Yenileme çalışmaları kapsamında pistin zemin altyapısının bitirilmesinin ardından, özel uçakların iniş yapacağı ve 200 dönümlük bir araziye kurulan havaalanındaki çalışmalar devam ediyor.

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