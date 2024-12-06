https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/dunya-bankasi-onayladi-turkiyeye-660-milyon-dolarlik-orta-koridor-finansmani-1091224882.html

Dünya Bankası onayladı: Türkiye'ye 660 milyon dolarlık 'Orta Koridor' finansmanı

Dünya Bankası onayladı: Türkiye'ye 660 milyon dolarlık 'Orta Koridor' finansmanı

Sputnik Türkiye

Dünya Bankası, Sivas'ın Divriği ilçesi ile Kars arasında oluşturulması planlanan demiryolu ağı için 660 milyon dolarlık finansmanı onayladı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T04:53+0300

2024-12-06T04:53+0300

2024-12-06T04:53+0300

türkiye

dünya bankası

sivas

kars

erzincan

erzurum

finansman

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Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, 'Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi'nin geliştirilmesi amacıyla 660 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Banka tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin mevcut sınırlı demir yolu ağının en eski bölümlerinden birinin genişletilmesine ve modernize edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.Türkiye'de elektrikli demir yolu taşımacılığını yaygınlaştırmaya yönelik çabalarını desteklemek için onaylandığı açıklanan finansmandan ülke genelinde mal hareketinin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, ihracatın desteklenmesi, istihdam yaratılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olması bekleniyor.Sivas - Kars arası 4 ili kapsayacakSivas'ın Divriği ilçesi ile Kars arasında 4 ili kapsayacak projeyle bağlantının 660 kilometrelik tamamen elektrikli ve modern bir demir yolu hattıyla genişletileceği belirtilirken, demir yolu güzergahında yaşayan yaklaşık 600 bin kişinin refahının sağlanacağına, aynı zamanda bunun yerel firmalara ve tarım işletmelerine önemli bir destek olacağına işaret edildi.Açıklamada, Türkiye'de mal taşımacılığının yaklaşık yüzde 95'inin kara yolu ile gerçekleştirildiği hatırlatılarak, projenin Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında ulaşım sürelerini ve lojistik maliyetlerini azaltacağı vurgulandı.Ayrıca, ekonomik refah açısından ulusal ortalamaların gerisinde kalan Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinde önemli sosyoekonomik fayda sağlamasının beklendiği belirtildi.Karbonsuzlaşma hedefiTürkiye ekonomisinin karbonsuzlaştırılması ve Türk sanayisinin sera gazı emisyonlarının azaltılması yönünde fayda sağlayacağı ifade edilen projede 2030'da projenin tamamen uygulamaya girmesiyle yıllık 72 bin 332 tonluk karbon emisyonunun önlenmesi ve 2060 yılı itibarıyla bu rakamın 245 bin 835 tona çıkmasının beklendiği bildirildi.Ayrıca açıklamada, AB'nin 2026 yılından itibaren karbon yoğun ürünlere tarifeler uygulamaya başlayacağı hatırlatılarak, Türk ihracatçılarının karbon ayak izini azaltmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.'Dirençli bir altyapı gerekli'Projenin gerçekleşeceği Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinin aşırı hava olaylarına oldukça fazla maruz kaldığı, dolayısıyla taşkın, heyelan ve orman yangınları gibi olayların etkilerine dayanabilecek dirençli bir altyapıya olan ihtiyacın ön plana çıktığı ifade edildi.Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi için hükümet tarafından sağlanan finansmana ek olarak İslam Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası tarafından da ilave finansman sağlandığı anımsatılan açıklamada, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez şu ifadelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/dunya-bankasinda-fon-krizi-iklim-krizi-ile-mucadele-adi-altinda-verilen-41-milyar-dolar-fon-1089739603.html

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