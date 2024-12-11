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Türkiye'de tercih ediliyordu: İnternet faaliyetlerini durdurma kararı aldı
Türkiye'de tercih ediliyordu: İnternet faaliyetlerini durdurma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Comnet, 11 Aralık 2024 itibarıyla fiber ve VDSL internet hizmetlerini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine açıklama yapan firma... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye’nin popüler internet servis sağlayıcılarından Comnet, yaşanan sorunlar ve kullanıcı şikayetlerinin ardından faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Firma, fiber ve VDSL hizmetlerini 11 Aralık 2024 tarihi itibarıyla durdurma kararı aldığını duyurdu.Comnet, LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, xDSL ve fiber erişim hizmetlerinin sona erdiğini belirtirken, veri merkezi hizmetleri, kurumsal erişim hizmetleri ve sunucu servisleri gibi diğer faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Firma, bu süreçte abonelerine geçiş ve iptal işlemleri konusunda kolaylık sağladığını ifade etti.Geçiş ve iptal işlemleri nasıl yapılacak?Comnet, kullanıcılarının başka bir firmaya geçiş yapabilmesi için online işlemler üzerinden xDSL hizmet numarası alabileceğini belirtti. Hizmetlerini iptal etmek isteyen kullanıcıların ise web sitesi veya uygulama üzerinden başvuru yaparak, modem ve ONT cihazlarını firmaya iade etmeleri gerektiğini açıkladı.Comnet, hizmetlerini iptal eden kullanıcıların kalan yasal günleri hesaplanarak, hak ettikleri ücretin ödeme yaptıkları kartlarına iade edileceğini duyurdu. Bu süreçte abonelerin mağduriyet yaşamaması için gerekli adımların atılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/atmlerde-nakit-cekim-20-gun-sonra-degisecek-tarih-oluyor-1091399712.html
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comnet türkiye faaliyet durdurma, comnet fiber internet kapanıyor, comnet vdsl hizmeti sona erdi, comnet abonelik iptali, comnet xdsl geçiş işlemleri, comnet modem iadesi, comnet internet hizmeti neden durdu, comnet açıklama linkedin, internet fiyatları türkiye, popüler internet servis sağlayıcı, comnet kullanıcı mağduriyeti, comnet hizmet kesintisi, comnet türkiye çekiliyor, comnet abonelik ücreti iadesi, comnet iptal işlemleri, comnet modem teslim süreci, comnet fiber, comnet, internet
comnet türkiye faaliyet durdurma, comnet fiber internet kapanıyor, comnet vdsl hizmeti sona erdi, comnet abonelik iptali, comnet xdsl geçiş işlemleri, comnet modem iadesi, comnet internet hizmeti neden durdu, comnet açıklama linkedin, internet fiyatları türkiye, popüler internet servis sağlayıcı, comnet kullanıcı mağduriyeti, comnet hizmet kesintisi, comnet türkiye çekiliyor, comnet abonelik ücreti iadesi, comnet iptal işlemleri, comnet modem teslim süreci, comnet fiber, comnet, internet

Türkiye'de tercih ediliyordu: İnternet faaliyetlerini durdurma kararı aldı

15:11 11.12.2024
© İHAİnternet
İnternet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© İHA
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Comnet, 11 Aralık 2024 itibarıyla fiber ve VDSL internet hizmetlerini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine açıklama yapan firma, diğer hizmetlerine devam edeceğini duyurdu. Abonelere geçiş ve iptal süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.
Türkiye’nin popüler internet servis sağlayıcılarından Comnet, yaşanan sorunlar ve kullanıcı şikayetlerinin ardından faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Firma, fiber ve VDSL hizmetlerini 11 Aralık 2024 tarihi itibarıyla durdurma kararı aldığını duyurdu.
Comnet, LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, xDSL ve fiber erişim hizmetlerinin sona erdiğini belirtirken, veri merkezi hizmetleri, kurumsal erişim hizmetleri ve sunucu servisleri gibi diğer faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Firma, bu süreçte abonelerine geçiş ve iptal işlemleri konusunda kolaylık sağladığını ifade etti.

Geçiş ve iptal işlemleri nasıl yapılacak?

Comnet, kullanıcılarının başka bir firmaya geçiş yapabilmesi için online işlemler üzerinden xDSL hizmet numarası alabileceğini belirtti. Hizmetlerini iptal etmek isteyen kullanıcıların ise web sitesi veya uygulama üzerinden başvuru yaparak, modem ve ONT cihazlarını firmaya iade etmeleri gerektiğini açıkladı.
Comnet, hizmetlerini iptal eden kullanıcıların kalan yasal günleri hesaplanarak, hak ettikleri ücretin ödeme yaptıkları kartlarına iade edileceğini duyurdu. Bu süreçte abonelerin mağduriyet yaşamaması için gerekli adımların atılacağını bildirdi.
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