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ATM'lerde nakit çekim 20 gün sonra değişecek: Tarih oluyor
ATM'lerde nakit çekim 20 gün sonra değişecek: Tarih oluyor
Sputnik Türkiye
ATM’lerde nakit çekme uygulaması değişiyor. Bankalar, küçük banknotların kullanımını azaltarak ATM’lerde yalnızca 200 TL ve 100 TL banknotlara yer vermeye... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Bankacılık sektöründe önemli bir dönüşüm kapıda. ATM’lerden 5, 10, 20 ve hatta 50 TL’lik banknotların çekilebilme olasılığı giderek azalıyor. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu, geçtiğimiz aylarda bankaların artık ATM’lere yalnızca 200 TL ve 100 TL banknot koyduğunu açıkladı.ATM'lerde 20 gün sonra yeni dönemGünlük hayatta küçük banknotların dolaşımı büyük ölçüde azaldı. Bu durum, bankaların nakit yönetim politikalarını değiştirmelerine neden oldu. 2025 yılından itibaren, ATM’lerde yalnızca 200 TL’lik banknotların kullanılabileceği belirtiliyor. Bu da ATM’lerden para çekmek isteyen birçok kişiyi etkileyebilir. Eğer bu durum gerçekleşirse 20 gün sonra ATM'ler yeni bir döneme giriş yapmış olacak.ATM’lerdeki bu değişiklik, nakit çekme alışkanlıklarını da dönüştürecek gibi görünüyor. Özellikle küçük tutarlarda nakit ihtiyacı olanlar için alternatif ödeme yöntemleri, dijital cüzdanlar ve mobil uygulamalar öne çıkabilir.
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atm'de yeni dönem, atm'den küçük banknot çekmek, 200 tl banknot atm, 100 tl banknot atm, 50 tl banknot atm, 2025 atm para çekme, atm'den 5 tl çekme, atm'den 10 tl çekme, atm'den 20 tl çekme, küçük banknot kullanımı azalıyor, ziraat bankası atm banknot değişikliği, şenol babuşcu atm açıklaması, bankalar küçük banknotları kaldırıyor, atm para çekme limitleri, 2025 sadece 200 tl banknot, bankaların nakit yönetimi, nakit para yerine dijital ödeme, küçük banknotlar atm'den kaldırılıyor, banknot değişikliği haberleri
atm'de yeni dönem, atm'den küçük banknot çekmek, 200 tl banknot atm, 100 tl banknot atm, 50 tl banknot atm, 2025 atm para çekme, atm'den 5 tl çekme, atm'den 10 tl çekme, atm'den 20 tl çekme, küçük banknot kullanımı azalıyor, ziraat bankası atm banknot değişikliği, şenol babuşcu atm açıklaması, bankalar küçük banknotları kaldırıyor, atm para çekme limitleri, 2025 sadece 200 tl banknot, bankaların nakit yönetimi, nakit para yerine dijital ödeme, küçük banknotlar atm'den kaldırılıyor, banknot değişikliği haberleri

ATM'lerde nakit çekim 20 gün sonra değişecek: Tarih oluyor

12:55 11.12.2024
© AAATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA
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ATM’lerde nakit çekme uygulaması değişiyor. Bankalar, küçük banknotların kullanımını azaltarak ATM’lerde yalnızca 200 TL ve 100 TL banknotlara yer vermeye hazırlanıyor. 2025 itibarıyla küçük banknotların tamamen kaldırılabileceği öne sürülüyor.
Bankacılık sektöründe önemli bir dönüşüm kapıda. ATM’lerden 5, 10, 20 ve hatta 50 TL’lik banknotların çekilebilme olasılığı giderek azalıyor. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu, geçtiğimiz aylarda bankaların artık ATM’lere yalnızca 200 TL ve 100 TL banknot koyduğunu açıkladı.

ATM'lerde 20 gün sonra yeni dönem

Günlük hayatta küçük banknotların dolaşımı büyük ölçüde azaldı. Bu durum, bankaların nakit yönetim politikalarını değiştirmelerine neden oldu. 2025 yılından itibaren, ATM’lerde yalnızca 200 TL’lik banknotların kullanılabileceği belirtiliyor. Bu da ATM’lerden para çekmek isteyen birçok kişiyi etkileyebilir. Eğer bu durum gerçekleşirse 20 gün sonra ATM'ler yeni bir döneme giriş yapmış olacak.
ATM’lerdeki bu değişiklik, nakit çekme alışkanlıklarını da dönüştürecek gibi görünüyor. Özellikle küçük tutarlarda nakit ihtiyacı olanlar için alternatif ödeme yöntemleri, dijital cüzdanlar ve mobil uygulamalar öne çıkabilir.
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