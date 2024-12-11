https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/atmlerde-nakit-cekim-20-gun-sonra-degisecek-tarih-oluyor-1091399712.html

ATM'lerde nakit çekim 20 gün sonra değişecek: Tarih oluyor

ATM'lerde nakit çekim 20 gün sonra değişecek: Tarih oluyor

Sputnik Türkiye

ATM’lerde nakit çekme uygulaması değişiyor. Bankalar, küçük banknotların kullanımını azaltarak ATM’lerde yalnızca 200 TL ve 100 TL banknotlara yer vermeye... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

atm

para çekme

banknot

yeni banknot

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Bankacılık sektöründe önemli bir dönüşüm kapıda. ATM’lerden 5, 10, 20 ve hatta 50 TL’lik banknotların çekilebilme olasılığı giderek azalıyor. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu, geçtiğimiz aylarda bankaların artık ATM’lere yalnızca 200 TL ve 100 TL banknot koyduğunu açıkladı.ATM'lerde 20 gün sonra yeni dönemGünlük hayatta küçük banknotların dolaşımı büyük ölçüde azaldı. Bu durum, bankaların nakit yönetim politikalarını değiştirmelerine neden oldu. 2025 yılından itibaren, ATM’lerde yalnızca 200 TL’lik banknotların kullanılabileceği belirtiliyor. Bu da ATM’lerden para çekmek isteyen birçok kişiyi etkileyebilir. Eğer bu durum gerçekleşirse 20 gün sonra ATM'ler yeni bir döneme giriş yapmış olacak.ATM’lerdeki bu değişiklik, nakit çekme alışkanlıklarını da dönüştürecek gibi görünüyor. Özellikle küçük tutarlarda nakit ihtiyacı olanlar için alternatif ödeme yöntemleri, dijital cüzdanlar ve mobil uygulamalar öne çıkabilir.

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