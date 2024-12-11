https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/tum-hat-sahiplerini-kapsayacak-oiv-575-lira-olacak-1091419983.html
Tüm hat sahiplerini kapsayacak: ÖİV 575 lira olacak
Tüm hat sahiplerini kapsayacak: ÖİV 575 lira olacak
Sputnik Türkiye
2024 yılında telefon hattı sahiplerinden her ay düzenli olarak alınan Özel İletişim Vergisi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık 575 lira olacak. Yeni yılda... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T19:04+0300
2024-12-11T19:04+0300
2024-12-11T19:07+0300
türkiye
özel iletişim vergisi
telefon
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yeni yıl
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GSM hattı kullanan kişilerden kesilen Özel İletişim Vergisi'nin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 575 lira olacağı ifade edildi.Türkiye'de 1999 yılında yaşanan deprem sonrası yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi telefon hattı sahiplerinden aylık olarak tahsil ediliyor. 2024 yılında 400 lira olarak belirlenen ÖİV 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zamlanarak 575 lira olacak. Yeni hat alacak bireylerden, faturalı yada faturasız hat ayrımı olmaksızın her kullanıcıdan alınan aylık ücret ise 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.Telefonlardan alınan vergi ayrıca ev interneti kullanan kişilerden de yüzde 10 tutarında kesilecek. Özel İletişim Vergisi genel olarak elektronik haberleşme ve yayın hizmetlerini kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/benzin-motorin-ve-lpgde-tabela-degisecek-vergi-uzmani-akaryakit-zammini-hesapladi-1091412523.html
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Tüm hat sahiplerini kapsayacak: ÖİV 575 lira olacak
19:04 11.12.2024 (güncellendi: 19:07 11.12.2024)
2024 yılında telefon hattı sahiplerinden her ay düzenli olarak alınan Özel İletişim Vergisi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık 575 lira olacak. Yeni yılda yüzde 43.93 zamlanacak ÖİV aylık olarak 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.
GSM hattı kullanan kişilerden kesilen Özel İletişim Vergisi'nin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 575 lira olacağı ifade edildi.
Türkiye'de 1999 yılında yaşanan deprem sonrası yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi telefon hattı sahiplerinden aylık olarak tahsil ediliyor. 2024 yılında 400 lira olarak belirlenen ÖİV 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zamlanarak 575 lira olacak. Yeni hat alacak bireylerden, faturalı yada faturasız hat ayrımı olmaksızın her kullanıcıdan alınan aylık ücret ise 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.
Telefonlardan alınan vergi ayrıca ev interneti kullanan kişilerden de yüzde 10 tutarında kesilecek. Özel İletişim Vergisi genel olarak elektronik haberleşme ve yayın hizmetlerini kapsıyor.