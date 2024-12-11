https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/tum-hat-sahiplerini-kapsayacak-oiv-575-lira-olacak-1091419983.html

Tüm hat sahiplerini kapsayacak: ÖİV 575 lira olacak

Tüm hat sahiplerini kapsayacak: ÖİV 575 lira olacak

Sputnik Türkiye

2024 yılında telefon hattı sahiplerinden her ay düzenli olarak alınan Özel İletişim Vergisi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık 575 lira olacak. Yeni yılda... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T19:04+0300

2024-12-11T19:04+0300

2024-12-11T19:07+0300

türkiye

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GSM hattı kullanan kişilerden kesilen Özel İletişim Vergisi'nin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 575 lira olacağı ifade edildi.Türkiye'de 1999 yılında yaşanan deprem sonrası yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi telefon hattı sahiplerinden aylık olarak tahsil ediliyor. 2024 yılında 400 lira olarak belirlenen ÖİV 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zamlanarak 575 lira olacak. Yeni hat alacak bireylerden, faturalı yada faturasız hat ayrımı olmaksızın her kullanıcıdan alınan aylık ücret ise 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.Telefonlardan alınan vergi ayrıca ev interneti kullanan kişilerden de yüzde 10 tutarında kesilecek. Özel İletişim Vergisi genel olarak elektronik haberleşme ve yayın hizmetlerini kapsıyor.

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