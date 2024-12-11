https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/benzin-motorin-ve-lpgde-tabela-degisecek-vergi-uzmani-akaryakit-zammini-hesapladi-1091412523.html
Benzin, motorin ve LPG'de tabela değişecek: Vergi uzmanı akaryakıt zammını hesapladı
Benzin, motorin ve LPG'de tabela değişecek: Vergi uzmanı akaryakıt zammını hesapladı
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına 4 Ocak itibarıyla uygulanacak yeni zam oranları netleşiyor. Akaryakıt fiyatlarına uygulanacak ÖTV zammı, enflasyon oranına bağlı olarak... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T16:54+0300
2024-12-11T16:54+0300
2024-12-11T16:54+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
ozan bingöl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091413765_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2ff3aec37a15b3dad13f6341e26fffe1.jpg
Geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda akaryakıt fiyatlarına uygulanacak ÖTV artışları, enflasyon oranına bağlı olarak otomatik şekilde düzenleniyor. 2024 yılının zammı için gözler 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisine çevrildi.Ocak ve temmuz aylarında eklenen ÖTV artışları, sürücülerin mali yükünü artırmaya devam edecek. Vergi, harç ve ceza ödemelerine yapılacak yüzde 43,93'lük zam oranı 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak olsa da, akaryakıt fiyatlarının değişmesi için 4 Ocak tarihi beklenecek.Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı ne zaman gelecek?3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte yıllık enflasyon tutarı kesinlik kazanacak. Son ayın verisinin yüzde 2 olarak gelmesi beklenirken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bu artışın akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağını hesapladı. Sözcü'nün aktardığına göre, aralık ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda, akaryakıt zamları şu şekilde gerçekleşecek:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/atmlerde-nakit-cekim-20-gun-sonra-degisecek-tarih-oluyor-1091399712.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091413765_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dac78a235b7803fc922650fc18d1db8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akaryakıt fiyatları, benzin zamları, motorin fiyat artışı, lpg zammı, ötv artışı 2025, enflasyon oranı ile zam, benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı, 4 ocak zamlı fiyatlar, ocak ayı akaryakıt zammı, lpg fiyat artışı, akaryakıt zam oranları, ötv zammı ne kadar, zamlı tarifeler 2025, aralık ayı enflasyon verisi, benzin fiyatı ne kadar, motorin zam oranı, lpg zam hesaplama, zamlı fiyatlar yürürlüğe girdi, yeni akaryakıt fiyatları, 2024 zamlı ötv, otomatik ötv artışı, akaryakıta ne kadar zam gelecek, akaryakıta ötv zammı ne zaman
akaryakıt fiyatları, benzin zamları, motorin fiyat artışı, lpg zammı, ötv artışı 2025, enflasyon oranı ile zam, benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı, 4 ocak zamlı fiyatlar, ocak ayı akaryakıt zammı, lpg fiyat artışı, akaryakıt zam oranları, ötv zammı ne kadar, zamlı tarifeler 2025, aralık ayı enflasyon verisi, benzin fiyatı ne kadar, motorin zam oranı, lpg zam hesaplama, zamlı fiyatlar yürürlüğe girdi, yeni akaryakıt fiyatları, 2024 zamlı ötv, otomatik ötv artışı, akaryakıta ne kadar zam gelecek, akaryakıta ötv zammı ne zaman
Benzin, motorin ve LPG'de tabela değişecek: Vergi uzmanı akaryakıt zammını hesapladı
Akaryakıt fiyatlarına 4 Ocak itibarıyla uygulanacak yeni zam oranları netleşiyor. Akaryakıt fiyatlarına uygulanacak ÖTV zammı, enflasyon oranına bağlı olarak otomatik şekilde gerçekleşecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, benzin, motorin ve LPG'ye gelmesi beklenen zammı hesapladı.
Geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda akaryakıt fiyatlarına uygulanacak ÖTV artışları, enflasyon oranına bağlı olarak otomatik şekilde düzenleniyor. 2024 yılının zammı için gözler 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisine çevrildi.
Ocak ve temmuz aylarında eklenen ÖTV artışları, sürücülerin mali yükünü artırmaya devam edecek. Vergi, harç ve ceza ödemelerine yapılacak yüzde 43,93'lük zam oranı 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak olsa da, akaryakıt fiyatlarının değişmesi için 4 Ocak tarihi beklenecek.
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı ne zaman gelecek?
3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte yıllık enflasyon tutarı kesinlik kazanacak. Son ayın verisinin yüzde 2 olarak gelmesi beklenirken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bu artışın akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağını hesapladı. Sözcü'nün aktardığına göre, aralık ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda, akaryakıt zamları şu şekilde gerçekleşecek:
Benzin:
Litre başına 1 lira 26 kuruş
Motorin:
Litre başına 1 lira 18 kuruş
LPG:
Litre başına 96 kuruş