https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/benzin-motorin-ve-lpgde-tabela-degisecek-vergi-uzmani-akaryakit-zammini-hesapladi-1091412523.html

Benzin, motorin ve LPG'de tabela değişecek: Vergi uzmanı akaryakıt zammını hesapladı

Benzin, motorin ve LPG'de tabela değişecek: Vergi uzmanı akaryakıt zammını hesapladı

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarına 4 Ocak itibarıyla uygulanacak yeni zam oranları netleşiyor. Akaryakıt fiyatlarına uygulanacak ÖTV zammı, enflasyon oranına bağlı olarak... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T16:54+0300

2024-12-11T16:54+0300

2024-12-11T16:54+0300

ekonomi

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özel tüketim vergisi (ötv)

ozan bingöl

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Geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda akaryakıt fiyatlarına uygulanacak ÖTV artışları, enflasyon oranına bağlı olarak otomatik şekilde düzenleniyor. 2024 yılının zammı için gözler 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisine çevrildi.Ocak ve temmuz aylarında eklenen ÖTV artışları, sürücülerin mali yükünü artırmaya devam edecek. Vergi, harç ve ceza ödemelerine yapılacak yüzde 43,93'lük zam oranı 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak olsa da, akaryakıt fiyatlarının değişmesi için 4 Ocak tarihi beklenecek.Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı ne zaman gelecek?3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte yıllık enflasyon tutarı kesinlik kazanacak. Son ayın verisinin yüzde 2 olarak gelmesi beklenirken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bu artışın akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağını hesapladı. Sözcü'nün aktardığına göre, aralık ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda, akaryakıt zamları şu şekilde gerçekleşecek:

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