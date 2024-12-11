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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/trumptan-ukrayna-krizinin-cozumuyle-ilgili-aciklama-oncelikli-gorevim-1091394990.html
Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklama: ‘Öncelikli görevim’
Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklama: ‘Öncelikli görevim’
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, dış ilişkilerdeki önceliğinin Ukrayna'daki krizi çözüme kavuşturma görevinin olacağını belirtti. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Fransız Paris Match dergisine konuşan Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümünün uluslararası arenadaki önceliği olduğunu söyledi.Trump, “Öncelik, Ukrayna’nın Rusya’yla sorununu çözüme kavuşturmak” şeklinde konuştu.Daha önce Trump, Ukrayna çatışmasını bir günde çözüme kavuşturabileceğini dile getirmişti.Rusya, Ukrayna krizinin bu kadar kolay çözüme kavuşturulamayacak kadar çok büyük sorun olduğunu savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/biden-giderayak-yeni-rusya-hamlesi-rus-petrol-ihracatina-yeni-yaptirimlar-uygulanacak-mi-1091389965.html
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abd, donald trump, ukrayna, paris match, rusya
abd, donald trump, ukrayna, paris match, rusya

Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklama: ‘Öncelikli görevim’

11:14 11.12.2024 (güncellendi: 11:22 11.12.2024)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonRepublican presidential nominee former President Donald Trump meets with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy at Trump Tower, Friday, Sept. 27, 2024, in New York. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Republican presidential nominee former President Donald Trump meets with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy at Trump Tower, Friday, Sept. 27, 2024, in New York. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, dış ilişkilerdeki önceliğinin Ukrayna'daki krizi çözüme kavuşturma görevinin olacağını belirtti.
Fransız Paris Match dergisine konuşan Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümünün uluslararası arenadaki önceliği olduğunu söyledi.
Trump, “Öncelik, Ukrayna’nın Rusya’yla sorununu çözüme kavuşturmak” şeklinde konuştu.
Daha önce Trump, Ukrayna çatışmasını bir günde çözüme kavuşturabileceğini dile getirmişti.
Rusya, Ukrayna krizinin bu kadar kolay çözüme kavuşturulamayacak kadar çok büyük sorun olduğunu savunuyor.
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