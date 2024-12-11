https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/trumptan-ukrayna-krizinin-cozumuyle-ilgili-aciklama-oncelikli-gorevim-1091394990.html

Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklama: ‘Öncelikli görevim’

Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklama: ‘Öncelikli görevim’

Sputnik Türkiye

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, dış ilişkilerdeki önceliğinin Ukrayna'daki krizi çözüme kavuşturma görevinin olacağını belirtti. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

abd

donald trump

ukrayna

paris match

rusya

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Fransız Paris Match dergisine konuşan Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümünün uluslararası arenadaki önceliği olduğunu söyledi.Trump, “Öncelik, Ukrayna’nın Rusya’yla sorununu çözüme kavuşturmak” şeklinde konuştu.Daha önce Trump, Ukrayna çatışmasını bir günde çözüme kavuşturabileceğini dile getirmişti.Rusya, Ukrayna krizinin bu kadar kolay çözüme kavuşturulamayacak kadar çok büyük sorun olduğunu savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/biden-giderayak-yeni-rusya-hamlesi-rus-petrol-ihracatina-yeni-yaptirimlar-uygulanacak-mi-1091389965.html

abd

ukrayna

rusya

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