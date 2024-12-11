https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/trumptan-ukrayna-krizinin-cozumuyle-ilgili-aciklama-oncelikli-gorevim-1091394990.html
Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklama: ‘Öncelikli görevim’
Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklama: ‘Öncelikli görevim’
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, dış ilişkilerdeki önceliğinin Ukrayna'daki krizi çözüme kavuşturma görevinin olacağını belirtti. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T11:14+0300
2024-12-11T11:14+0300
2024-12-11T11:22+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
paris match
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Fransız Paris Match dergisine konuşan Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümünün uluslararası arenadaki önceliği olduğunu söyledi.Trump, “Öncelik, Ukrayna’nın Rusya’yla sorununu çözüme kavuşturmak” şeklinde konuştu.Daha önce Trump, Ukrayna çatışmasını bir günde çözüme kavuşturabileceğini dile getirmişti.Rusya, Ukrayna krizinin bu kadar kolay çözüme kavuşturulamayacak kadar çok büyük sorun olduğunu savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/biden-giderayak-yeni-rusya-hamlesi-rus-petrol-ihracatina-yeni-yaptirimlar-uygulanacak-mi-1091389965.html
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abd, donald trump, ukrayna, paris match, rusya
abd, donald trump, ukrayna, paris match, rusya
Trump’tan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklama: ‘Öncelikli görevim’
11:14 11.12.2024 (güncellendi: 11:22 11.12.2024)
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, dış ilişkilerdeki önceliğinin Ukrayna'daki krizi çözüme kavuşturma görevinin olacağını belirtti.
Fransız Paris Match
dergisine konuşan Donald Trump
, Ukrayna krizinin çözümünün uluslararası arenadaki önceliği olduğunu söyledi.
Trump, “Öncelik, Ukrayna’nın Rusya’yla sorununu çözüme kavuşturmak” şeklinde konuştu.
Daha önce Trump, Ukrayna çatışmasını bir günde çözüme kavuşturabileceğini dile getirmişti.
Rusya, Ukrayna krizinin bu kadar kolay çözüme kavuşturulamayacak kadar çok büyük sorun olduğunu savunuyor.