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Biden giderayak yeni Rusya hamlesi: Rus petrol ihracatına yeni yaptırımlar uygulanacak mı?
Biden giderayak yeni Rusya hamlesi: Rus petrol ihracatına yeni yaptırımlar uygulanacak mı?
Sputnik Türkiye
ABD medyasına göre, ocak ayında görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın petrol ihracatına yönelik daha sert yaptırımlar uygulama konusunu... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T09:42+0300
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Bloomberg, Biden yönetiminin, Donald Trump’ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Kiev'i Moskova’yla hızlı bir anlaşmaya zorlayabileceği endişeleri nedeniyle Rusya’ya yönelik daha agresif adımlar atmaya hazırlandığını yazdı.Ajansa konuşan bir kaynak, “Olası kısıtlamaların ayrıntıları üzerinde hala çalışılıyor, ancak Biden'ın ekibi Rus petrol ihracatını hedef alabilecek kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor” ifadesini kullandı.Biden’in, bu tür önlemlerin, özellikle ABD başkanlık seçimleri öncesinde, yakıt maliyetini artırabileceği endişesiyle böyle bir adım atmakta uzun süre tereddüt ettiği anımsatılan haberde, şimdi Biden yönetiminin, düşen petrol fiyatları ve Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Kiev'i Moskova’yla hızlı bir anlaşmaya “zorlayabileceği” endişeleri nedeniyle “daha agresif adımlar atmaya” hazırlandığı kaydedildi.Kaynak, Biden yönetiminin Rusya'nın petrol taşımak için kullandığı iddia edilen petrol tankerlerine yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını bildirterek, “Gölge filoya karşı yeni kısıtlamalar önümüzdeki haftalarda açıklanabilir” dedi.ABD yaptırımlarının genişletilmesine yönelik modellerden birinin, petrol satın alan ülkelerin “ABD tarafından cezalandırılması” şeklinde olabileceğini yazan Bloomberg, Avrupa Birliği'nin (AB) de Rusya tarafından kullanıldığı iddia edilen ‘gölge filoya’ karşı bu yılın sonuna kadar benzer tedbirler almayı planladığını anımsattı.AB, haziran ayında, Rusya'ya yönelik yeni 14. yaptırım paketinin bir parçası olarak Rusya'nın ‘gölge filosuna’ yaptırım getirerek 27 gemiyi ‘kara listeye’ dâhil edilmişti.Rusya’ya yönelik yaptırımlarRusya, Batı'nın birkaç yıl önce Rusya'ya uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti.Batılı uzmanlar da Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu dile getirmişti. Putin'e göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
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abd, rusya, yaptırım, joe biden, donald trump, ukrayna, petrol, petrol tankeri, petrol ihracatı, avrupa birliği
abd, rusya, yaptırım, joe biden, donald trump, ukrayna, petrol, petrol tankeri, petrol ihracatı, avrupa birliği

Biden giderayak yeni Rusya hamlesi: Rus petrol ihracatına yeni yaptırımlar uygulanacak mı?

09:42 11.12.2024 (güncellendi: 09:50 11.12.2024)
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
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ABD medyasına göre, ocak ayında görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın petrol ihracatına yönelik daha sert yaptırımlar uygulama konusunu değerlendiriyor.
Bloomberg, Biden yönetiminin, Donald Trump’ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Kiev'i Moskova’yla hızlı bir anlaşmaya zorlayabileceği endişeleri nedeniyle Rusya’ya yönelik daha agresif adımlar atmaya hazırlandığını yazdı.
Ajansa konuşan bir kaynak, “Olası kısıtlamaların ayrıntıları üzerinde hala çalışılıyor, ancak Biden'ın ekibi Rus petrol ihracatını hedef alabilecek kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor” ifadesini kullandı.
Biden’in, bu tür önlemlerin, özellikle ABD başkanlık seçimleri öncesinde, yakıt maliyetini artırabileceği endişesiyle böyle bir adım atmakta uzun süre tereddüt ettiği anımsatılan haberde, şimdi Biden yönetiminin, düşen petrol fiyatları ve Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Kiev'i Moskova’yla hızlı bir anlaşmaya “zorlayabileceği” endişeleri nedeniyle “daha agresif adımlar atmaya” hazırlandığı kaydedildi.
Kaynak, Biden yönetiminin Rusya'nın petrol taşımak için kullandığı iddia edilen petrol tankerlerine yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını bildirterek, “Gölge filoya karşı yeni kısıtlamalar önümüzdeki haftalarda açıklanabilir” dedi.
ABD yaptırımlarının genişletilmesine yönelik modellerden birinin, petrol satın alan ülkelerin “ABD tarafından cezalandırılması” şeklinde olabileceğini yazan Bloomberg, Avrupa Birliği'nin (AB) de Rusya tarafından kullanıldığı iddia edilen ‘gölge filoya’ karşı bu yılın sonuna kadar benzer tedbirler almayı planladığını anımsattı.
AB, haziran ayında, Rusya'ya yönelik yeni 14. yaptırım paketinin bir parçası olarak Rusya'nın ‘gölge filosuna’ yaptırım getirerek 27 gemiyi ‘kara listeye’ dâhil edilmişti.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar

Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce Rusya'ya uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti.
Batılı uzmanlar da Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu dile getirmişti. Putin'e göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
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