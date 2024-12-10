https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abd-ukraynaya-geri-odemesi-dondurulmus-rus-varliklarindan-yapilacak-20-milyar-dolarlik-kredi-tahsis-1091381942.html
ABD Ukrayna’ya geri ödemesi dondurulmuş Rus varlıklarından yapılacak 20 milyar dolarlık kredi tahsis etti
ABD Ukrayna’ya geri ödemesi dondurulmuş Rus varlıklarından yapılacak 20 milyar dolarlık kredi tahsis etti
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, ABD’nin Ukrayna’ya geri ödemesi Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerle yapılacak 20 milyar dolarlık kredi tahsis... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T23:39+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya geri ödemesi Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilecek gelirlerle yapılacak 20 milyar dolarlık kredi tahsis ettiği belirtildi.Açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığı bugün, G7'nin 50 milyar dolarlık Acil Hızlandırılmış Gelir Düzenlemeleri (ERA) girişimi kapsamında Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık yardım sağlanacağını duyurdu” ifadelerine yer verildi.Kiev'in bu yardımı, Ukrayna'nın finansmanına yönelik Dünya Bankası'nın (IMF) aracı fonu üzerinden alacağı kaydedildi.Haziran ayında G7 liderleri Kiev yönetimine, geri ödemesi dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek faizle karşılanacak 50 milyar dolar kredi verilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Ekim ayı sonunda AB Konseyi Ukrayna'ya 45 yıla kadar vadeli 35 milyar euroluk bir krediyi onaylamıştı.Ukrayna'daki özel operasyonun başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euro değerindeki döviz rezervinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bu rezervin 200 milyar eurodan fazlası ise AB'de, büyük ölçüde Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.Ekim ayında Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın yabancı kişilerin varlıklarından elde edilen geliri Batı'nın eylemlerine karşı misilleme önlemi olarak kullanmaya hazır olduğunu söylemişti.
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abd hazine bakanlığı, abd, ukrayna, kiev, g7, dondurulmuş rus varlıkları, rusya, ab konseyi, kredi, imf, kremlin, sergey lavrov, anton siluanov
abd hazine bakanlığı, abd, ukrayna, kiev, g7, dondurulmuş rus varlıkları, rusya, ab konseyi, kredi, imf, kremlin, sergey lavrov, anton siluanov
ABD Ukrayna’ya geri ödemesi dondurulmuş Rus varlıklarından yapılacak 20 milyar dolarlık kredi tahsis etti
ABD Hazine Bakanlığı, ABD’nin Ukrayna’ya geri ödemesi Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerle yapılacak 20 milyar dolarlık kredi tahsis ettiği duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya geri ödemesi Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilecek gelirlerle yapılacak 20 milyar dolarlık kredi tahsis ettiği belirtildi.
Açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığı bugün, G7'nin 50 milyar dolarlık Acil Hızlandırılmış Gelir Düzenlemeleri (ERA) girişimi kapsamında Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık yardım sağlanacağını duyurdu” ifadelerine yer verildi.
Kiev'in bu yardımı, Ukrayna'nın finansmanına yönelik Dünya Bankası'nın (IMF) aracı fonu üzerinden alacağı kaydedildi.
Haziran ayında G7 liderleri Kiev yönetimine, geri ödemesi dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek faizle karşılanacak 50 milyar dolar kredi verilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Ekim ayı sonunda AB Konseyi Ukrayna'ya 45 yıla kadar vadeli 35 milyar euroluk bir krediyi onaylamıştı.
Ukrayna'daki özel operasyonun başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euro değerindeki döviz rezervinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bu rezervin 200 milyar eurodan fazlası ise AB'de, büyük ölçüde Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor.
Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.
Ekim ayında Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın yabancı kişilerin varlıklarından elde edilen geliri Batı'nın eylemlerine karşı misilleme önlemi olarak kullanmaya hazır olduğunu söylemişti.