https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/trump-bidenin-ukrayna-finansmanini-tiye-aldi-vergilerimiz-hunterin-cebine-giriyor-1091387077.html
Trump, Biden’in Ukrayna finansmanını tiye aldı: ‘Vergilerimiz, Hunter’in cebine giriyor’
Trump, Biden’in Ukrayna finansmanını tiye aldı: ‘Vergilerimiz, Hunter’in cebine giriyor’
Sputnik Türkiye
ABD’nin seçilen Başkanı Donald Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal medya platformunda, mevcut Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya sağladığı finansmanı içeren... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T07:34+0300
2024-12-11T07:34+0300
2024-12-11T08:10+0300
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Trump, ABD vatandaşlarının ödediği vergilerin 'Ukrayna'ya yardım' kisvesi altında Biden ailesinin cebine girdiğini, paylaştığı alaycı bir resimle savundu. ‘Bidenomics (Biden+ekonomi) nasıl çalışıyor’ başlıklı resimde, beyaz tahtanın yanında duran mevcut Başkan, ailesinin Ukrayna aracılığıyla kara para aklama planının beş aşamasını anlatıyor.Tahtanın üzerindeki yazıda, “1. Siz (Amerikalılar) vergi ödüyorsunuz. 2. Ben (Biden) bu parayı Ukrayna’ya gönderiyorum. 3. Onlar (Ukrayna) parayı (Biden’in oğlu) Hunter’e iade ediyor. 4. Ben Hunter’i affediyorum” ifadeleri yer alıyor.Biden ailesinin yolsuzluk serüveniNew York Post, Ekim 2020'de, ele geçirdiği ve Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen ve Joe Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisini ortaya çıkaran e-mailleri yayınlamıştı.Trump, Hunter’in Ukraynalı şirketi babasıyla yakınlaştırmak için yürüttüğü lobi çalışmaları karşılığında milyonlarca dolar aldığını iddia etmişti.Söz konusu maillerin ortaya çıktığı bilgisayarın Nisan 2019'da Biden'ın da memleketi olan Delaware'deki bir bilgisayar tamircisine bırakıldığı aktarılmıştı. Bilgisayarın içinden Hunter Biden’in müstehcen videoları da çıkmıştı.Hunter Biden hakkında, aralarında silah edinmede usulsüzlük yapma suçlamasıyla ilgili olan birkaç dava açılmıştı.ABD Başkanı Joe Biden, 1 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamada, oğlu Hunter için bir af imzaladığını duyurmuştu. Biden, daha önce Adalet Bakanlığının işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak, bu sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.Trump, bu af kararını bir suiistimal ve yasal sürecin ihlali olarak nitelendirmişti.Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketiABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya 725 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketin tahsis edildiğini duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.
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abd, donald trump, truth social, joe biden, hunter biden, ukrayna, new york post, yolsuzluk, af
abd, donald trump, truth social, joe biden, hunter biden, ukrayna, new york post, yolsuzluk, af
Trump, Biden’in Ukrayna finansmanını tiye aldı: ‘Vergilerimiz, Hunter’in cebine giriyor’
07:34 11.12.2024 (güncellendi: 08:10 11.12.2024)
ABD’nin seçilen Başkanı Donald Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal medya platformunda, mevcut Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya sağladığı finansmanı içeren ekonomik planını tiye alan bir resim paylaştı.
Trump, ABD vatandaşlarının ödediği vergilerin 'Ukrayna'ya yardım' kisvesi altında Biden ailesinin cebine girdiğini, paylaştığı alaycı bir resimle savundu.
‘Bidenomics (Biden+ekonomi) nasıl çalışıyor’ başlıklı resimde, beyaz tahtanın yanında duran mevcut Başkan, ailesinin Ukrayna aracılığıyla kara para aklama planının beş aşamasını anlatıyor.
Tahtanın üzerindeki yazıda, “1. Siz (Amerikalılar) vergi ödüyorsunuz. 2. Ben (Biden) bu parayı Ukrayna’ya gönderiyorum. 3. Onlar (Ukrayna) parayı (Biden’in oğlu) Hunter’e iade ediyor. 4. Ben Hunter’i affediyorum” ifadeleri yer alıyor.
Biden ailesinin yolsuzluk serüveni
New York Post, Ekim 2020'de, ele geçirdiği ve Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen ve Joe Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisini ortaya çıkaran e-mailleri yayınlamıştı.
Trump, Hunter’in Ukraynalı şirketi babasıyla yakınlaştırmak için yürüttüğü lobi çalışmaları karşılığında milyonlarca dolar aldığını iddia etmişti.
Söz konusu maillerin ortaya çıktığı bilgisayarın Nisan 2019'da Biden'ın da memleketi olan Delaware'deki bir bilgisayar tamircisine bırakıldığı aktarılmıştı. Bilgisayarın içinden Hunter Biden’in müstehcen videoları da çıkmıştı.
Hunter Biden hakkında, aralarında silah edinmede usulsüzlük yapma suçlamasıyla ilgili olan birkaç dava açılmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, 1 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamada, oğlu Hunter için bir af imzaladığını duyurmuştu. Biden, daha önce Adalet Bakanlığının işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak, bu sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.
Trump, bu af kararını bir suiistimal ve yasal sürecin ihlali olarak nitelendirmişti.
Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya 725 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketin tahsis edildiğini duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.
Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.