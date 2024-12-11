https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/trump-abdnin-yeni-ankara-buyukelcisi-adayini-belirledi-1091385272.html

Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını belirledi

Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını belirledi

Sputnik Türkiye

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yeni büyükelçi olarak Colony Capital'ın kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T03:29+0300

2024-12-11T03:29+0300

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ankara

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ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdiğini duyurdu.Trump yaptığı paylaşımda, yeni Ankara Büyükelçisini şu şekilde duyurdu: Tom Barrack kimdir?Tom Barrack, Colony Capital adlı özel sermaye şirketinin kurucusu ve eski CEO'su olarak biliniyor.Forbes'e göre, Los Angeles'a göç eden Lübnanlı bir ailenin torunu olan 77 yaşındaki Barrack, değer kaybetmiş varlıkları satın alarak servetini inşa etti. Bu varlıklar arasında yaklaşık 200 milyon dolar değerinde Ortadoğu gayrimenkulleri ve 534 milyon dolar değerinde temerrüde düşmüş Alman emlak kredileri yer alıyor.Ayrıca Tom Barrack, 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanmış, ancak karşı karşıya olduğu 9 suçlamadan beraat etmişti. Son olarak, Trump tarafından Türkiye'ye ABD Büyükelçisi olarak atanması için aday gösterildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/trumptan-abdye-1-milyar-dolar-veya-uzerinde-yatirim-yapanlara-hizlandirilmis-izin-1091381788.html

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