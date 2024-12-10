https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/trumptan-abdye-1-milyar-dolar-veya-uzerinde-yatirim-yapanlara-hizlandirilmis-izin-1091381788.html

Trump'tan, ABD'ye 1 milyar dolar veya üzerinde yatırım yapanlara 'hızlandırılmış' izin

Trump'tan, ABD'ye 1 milyar dolar veya üzerinde yatırım yapanlara 'hızlandırılmış' izin

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'ye 1 milyar dolar veya daha fazla yatırım yapacak şirketler için izin süreçlerinin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T23:56+0300

2024-12-10T23:56+0300

2024-12-10T23:56+0300

dünya

abd

donald trump

truth social

yatırım

vergi

teşvik

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan, ülkeye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını bildirdi.Paylaşımda Trump, "ABD'ye bir milyar dolar veya daha fazla yatırım yapan herhangi bir kişi veya şirket, tüm çevre onayları dahil tamamen hızlandırılmış onaylar ve izinler alacak" ifadelerini kullandı.Trump, seçim kampanyasında şirketlere vergi indirimi ve teşvikler sağlamanın yanı sıra, ülkede yatırım yapacaklar için bürokrasiyi azaltma vaadinde bulunmuştu.

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abd, donald trump, truth social, yatırım, vergi, teşvik