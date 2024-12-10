https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/trumptan-abdye-1-milyar-dolar-veya-uzerinde-yatirim-yapanlara-hizlandirilmis-izin-1091381788.html
Trump'tan, ABD'ye 1 milyar dolar veya üzerinde yatırım yapanlara 'hızlandırılmış' izin
Trump'tan, ABD'ye 1 milyar dolar veya üzerinde yatırım yapanlara 'hızlandırılmış' izin
Sputnik Türkiye
Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'ye 1 milyar dolar veya daha fazla yatırım yapacak şirketler için izin süreçlerinin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T23:56+0300
2024-12-10T23:56+0300
2024-12-10T23:56+0300
dünya
abd
donald trump
truth social
yatırım
vergi
teşvik
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan, ülkeye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını bildirdi.Paylaşımda Trump, "ABD'ye bir milyar dolar veya daha fazla yatırım yapan herhangi bir kişi veya şirket, tüm çevre onayları dahil tamamen hızlandırılmış onaylar ve izinler alacak" ifadelerini kullandı.Trump, seçim kampanyasında şirketlere vergi indirimi ve teşvikler sağlamanın yanı sıra, ülkede yatırım yapacaklar için bürokrasiyi azaltma vaadinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abd-hazine-bakani-yellen-finansal-sistem-riskle-karsi-karsiya-diyerek-kriptoyu-isaret-etti-1091265205.html
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abd, donald trump, truth social, yatırım, vergi, teşvik
abd, donald trump, truth social, yatırım, vergi, teşvik
Trump'tan, ABD'ye 1 milyar dolar veya üzerinde yatırım yapanlara 'hızlandırılmış' izin
Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'ye 1 milyar dolar veya daha fazla yatırım yapacak şirketler için izin süreçlerinin hızlandırılacağını açıkladı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan, ülkeye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını bildirdi.
Paylaşımda Trump, "ABD'ye bir milyar dolar veya daha fazla yatırım yapan herhangi bir kişi veya şirket, tüm çevre onayları dahil tamamen hızlandırılmış onaylar ve izinler alacak" ifadelerini kullandı.
Trump, seçim kampanyasında şirketlere vergi indirimi ve teşvikler sağlamanın yanı sıra, ülkede yatırım yapacaklar için bürokrasiyi azaltma vaadinde bulunmuştu.