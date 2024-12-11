https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-acikladi-israilden-bir-adet-bile-tohumalmiyoruz-1091409302.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 'İsrail’den bir adet bile tohum almıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 'İsrail’den bir adet bile tohum almıyoruz'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin İsrail'den tohum almadığını belirterek tohumculuk anlamında... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T16:16+0300

2024-12-11T16:16+0300

2024-12-11T16:16+0300

politika

türkiye

israil

tigem

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

tohum

yerli tohum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091409078_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_728b907fadcbcd2126a08b6c92f8d79b.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin İsrail'den tohum almadığını belirterek, "Şu anda bütün dünyada bağlantılarımız kopsa bile ülkemizin gıda arz güvenliğine etki edecek tohumculuk anlamında hiçbir sorunumuz yoktur, olmayacaktır" dedi.​​​Bakanlık olarak tohum için önemli politikalar oluşturduklarına dikkati çeken Yumaklı, "Tarımsal üretimin geleceğini korumak adına tohumculuk sektörümüze yönelik politikaları hep ön planda tutuyoruz. Son 22 yılda gerekli mevzuat başta olmak üzere, sektörün ulusal ve uluslararası kulvarda rekabet gücünü arttırmak için önemli çalışmalar yürüttük. Sektöre, hibe desteklerinden kredi desteklerine, yatırım projelerine kadar birçok alanda destek sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla yurt içinde tohumun yetersiz olduğu türlerde, üretimi arttırdık. Verim ve kalite açısından da en gelişmiş standartları yakalamaya çalıştık" diye konuştu.Yumaklı, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık, tuzluluk, düşük sıcaklık, aşırı yağışlar gibi koşullarda uygun ıslah programları gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda şu ana kadar 79 çeşit tescil edildiğini ve üretimde yaklaşık yüzde 20 artış sağlandığını kaydetti.Çalışmalar sonucunda ülkede kullanılan her 100 kilogramlık tohumun yüzde 97'sini yurt içinde üretir hale geldiklerini belirten Yumaklı, bu sayede son 22 yılda tohumluk üretimini, 145 bin tondan 1.3 milyon tona çıkardıklarını aktardı.Yumaklı, "Ürettiğimiz tohumları sektörümüz 117 ülkeye ihraç edip, milli ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolarlık katkı sağlamış oldu" bilgisini verdi.TİGEM ile özel sektör, tohumda 'ortak üretim modeli' başlatacakBakan Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile özel sektör arasında tohumculuğu geliştirmek için model geliştirdiklerini anlatarak, "TİGEM ile özel sektör tohumcularımız arasında yerli ve milli tohumculuğu geliştirmek üzere ülkemizin ihtiyacı olan tohumluklarda ortak üretim modeli başlatacağız. Bu modelle, TİGEM'in geniş arazi gücü, makine ekipman parkı ve tecrübesini özel sektörün dinamizmiyle birleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile TÜRKTOB arasında da işbirliği protokolü imzalanacağını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:Yumaklı, TÜKŞEKER tarafından geliştirilen yerli şeker pancarı tohumlarının tescillendiğine değinerek gelecek üretimlerde üreticilerin hizmetine sunulacağını bildirdi.'İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz'Türkiye'nin tohumculukta İsrail'e bağımlı olduğu yönünde birtakım tezviratlar yapıldığını ifade eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:Yumaklı, şu ana kadar 37 ata tohumunun tescil edildiğini, 12 çeşidin daha tescil edileceğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bakan-yumakli-son-noktayi-koydu-o-tarim-urunu-kesinlikle-imha-ediliyor-1090890274.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, israil, tigem, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, tohum, yerli tohum