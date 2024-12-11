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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 'İsrail’den bir adet bile tohum almıyoruz'
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 'İsrail’den bir adet bile tohum almıyoruz'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin İsrail'den tohum almadığını belirterek tohumculuk anlamında... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T16:16+0300
2024-12-11T16:16+0300
politika
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tigem
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
tohum
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin İsrail'den tohum almadığını belirterek, "Şu anda bütün dünyada bağlantılarımız kopsa bile ülkemizin gıda arz güvenliğine etki edecek tohumculuk anlamında hiçbir sorunumuz yoktur, olmayacaktır" dedi.​​​Bakanlık olarak tohum için önemli politikalar oluşturduklarına dikkati çeken Yumaklı, "Tarımsal üretimin geleceğini korumak adına tohumculuk sektörümüze yönelik politikaları hep ön planda tutuyoruz. Son 22 yılda gerekli mevzuat başta olmak üzere, sektörün ulusal ve uluslararası kulvarda rekabet gücünü arttırmak için önemli çalışmalar yürüttük. Sektöre, hibe desteklerinden kredi desteklerine, yatırım projelerine kadar birçok alanda destek sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla yurt içinde tohumun yetersiz olduğu türlerde, üretimi arttırdık. Verim ve kalite açısından da en gelişmiş standartları yakalamaya çalıştık" diye konuştu.Yumaklı, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık, tuzluluk, düşük sıcaklık, aşırı yağışlar gibi koşullarda uygun ıslah programları gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda şu ana kadar 79 çeşit tescil edildiğini ve üretimde yaklaşık yüzde 20 artış sağlandığını kaydetti.Çalışmalar sonucunda ülkede kullanılan her 100 kilogramlık tohumun yüzde 97'sini yurt içinde üretir hale geldiklerini belirten Yumaklı, bu sayede son 22 yılda tohumluk üretimini, 145 bin tondan 1.3 milyon tona çıkardıklarını aktardı.Yumaklı, "Ürettiğimiz tohumları sektörümüz 117 ülkeye ihraç edip, milli ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolarlık katkı sağlamış oldu" bilgisini verdi.TİGEM ile özel sektör, tohumda 'ortak üretim modeli' başlatacakBakan Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile özel sektör arasında tohumculuğu geliştirmek için model geliştirdiklerini anlatarak, "TİGEM ile özel sektör tohumcularımız arasında yerli ve milli tohumculuğu geliştirmek üzere ülkemizin ihtiyacı olan tohumluklarda ortak üretim modeli başlatacağız. Bu modelle, TİGEM'in geniş arazi gücü, makine ekipman parkı ve tecrübesini özel sektörün dinamizmiyle birleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile TÜRKTOB arasında da işbirliği protokolü imzalanacağını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:Yumaklı, TÜKŞEKER tarafından geliştirilen yerli şeker pancarı tohumlarının tescillendiğine değinerek gelecek üretimlerde üreticilerin hizmetine sunulacağını bildirdi.'İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz'Türkiye'nin tohumculukta İsrail'e bağımlı olduğu yönünde birtakım tezviratlar yapıldığını ifade eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:Yumaklı, şu ana kadar 37 ata tohumunun tescil edildiğini, 12 çeşidin daha tescil edileceğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bakan-yumakli-son-noktayi-koydu-o-tarim-urunu-kesinlikle-imha-ediliyor-1090890274.html
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türkiye, israil, tigem, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, tohum, yerli tohum
türkiye, israil, tigem, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, tohum, yerli tohum

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 'İsrail’den bir adet bile tohum almıyoruz'

16:16 11.12.2024
© AA / Ayşe YıldızTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA / Ayşe Yıldız
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin İsrail'den tohum almadığını belirterek tohumculuk anlamında ülkenin gıda arz güvenliğine etki edecek hiçbir sorunun bulunmadığının altını çizdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin İsrail'den tohum almadığını belirterek, "Şu anda bütün dünyada bağlantılarımız kopsa bile ülkemizin gıda arz güvenliğine etki edecek tohumculuk anlamında hiçbir sorunumuz yoktur, olmayacaktır" dedi.
​​​Bakanlık olarak tohum için önemli politikalar oluşturduklarına dikkati çeken Yumaklı, "Tarımsal üretimin geleceğini korumak adına tohumculuk sektörümüze yönelik politikaları hep ön planda tutuyoruz. Son 22 yılda gerekli mevzuat başta olmak üzere, sektörün ulusal ve uluslararası kulvarda rekabet gücünü arttırmak için önemli çalışmalar yürüttük. Sektöre, hibe desteklerinden kredi desteklerine, yatırım projelerine kadar birçok alanda destek sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla yurt içinde tohumun yetersiz olduğu türlerde, üretimi arttırdık. Verim ve kalite açısından da en gelişmiş standartları yakalamaya çalıştık" diye konuştu.
Yumaklı, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık, tuzluluk, düşük sıcaklık, aşırı yağışlar gibi koşullarda uygun ıslah programları gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda şu ana kadar 79 çeşit tescil edildiğini ve üretimde yaklaşık yüzde 20 artış sağlandığını kaydetti.
Çalışmalar sonucunda ülkede kullanılan her 100 kilogramlık tohumun yüzde 97'sini yurt içinde üretir hale geldiklerini belirten Yumaklı, bu sayede son 22 yılda tohumluk üretimini, 145 bin tondan 1.3 milyon tona çıkardıklarını aktardı.
Yumaklı, "Ürettiğimiz tohumları sektörümüz 117 ülkeye ihraç edip, milli ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolarlık katkı sağlamış oldu" bilgisini verdi.

TİGEM ile özel sektör, tohumda 'ortak üretim modeli' başlatacak

Bakan Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile özel sektör arasında tohumculuğu geliştirmek için model geliştirdiklerini anlatarak, "TİGEM ile özel sektör tohumcularımız arasında yerli ve milli tohumculuğu geliştirmek üzere ülkemizin ihtiyacı olan tohumluklarda ortak üretim modeli başlatacağız. Bu modelle, TİGEM'in geniş arazi gücü, makine ekipman parkı ve tecrübesini özel sektörün dinamizmiyle birleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile TÜRKTOB arasında da işbirliği protokolü imzalanacağını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

Bu protokolle özellikle tohum teknolojilerinin ve AR-GE faaliyetlerinin daha da geliştirilmesini amaçlıyoruz. Teşvik etmek ve sektörün daha da ileriye gitmesini sağlamak adına neler yapılabileceği konusunda daha sıkı işbirliği hedefliyoruz. Yine ortak projeler geliştirerek özellikle sektörde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu protokole sektörün gelişmesine ve ivme kazanmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.

Yumaklı, TÜKŞEKER tarafından geliştirilen yerli şeker pancarı tohumlarının tescillendiğine değinerek gelecek üretimlerde üreticilerin hizmetine sunulacağını bildirdi.

'İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz'

Türkiye'nin tohumculukta İsrail'e bağımlı olduğu yönünde birtakım tezviratlar yapıldığını ifade eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz. Şu anda bütün dünyada bağlantılarımız kopsa bile ülkemizin gıda arz güvenliğine etki edecek tohumculuk anlamında hiçbir sorunumuz yoktur, olmayacaktır. Türkiye tohum konusunda kendine yeten ve tohum ihraç eden bir ülkedir. Türkiye dünyada tohumculuk konusunda artık otorite olarak kabul edilen bir ülkedir. Bu ülkenin gençleri, mühendisleri, firmaları bu sektörü geliştirmek için gecesini gündüzüne katmaktadır. Bu babayiğitler olduğu sürece bizim İsrail'e de başka herhangi bir ülkeye de ihtiyacımız yoktur.

Yumaklı, şu ana kadar 37 ata tohumunun tescil edildiğini, 12 çeşidin daha tescil edileceğini sözlerine ekledi.
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