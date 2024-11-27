https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bakan-yumakli-son-noktayi-koydu-o-tarim-urunu-kesinlikle-imha-ediliyor-1090890274.html
Bakan Yumaklı son noktayı koydu: O tarım ürünü kesinlikle imha ediliyor
Bakan Yumaklı son noktayı koydu: O tarım ürünü kesinlikle imha ediliyor
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İlaç kalıntısı çıktığı için ihraç edilemeyen tarım ürünleri iç piyasaya sürülüyor" iddialarına son noktayı koydu. Bakan... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T16:07+0300
2024-11-27T16:07+0300
2024-11-27T16:07+0300
türkiye
tarım
tarım ilacı
güvensiz ürün
ibrahim yumaklı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İlaç kalıntısı çıktığı için ihraç edilemeyen tarım ürünleri iç piyasaya sürülüyor" iddiasına yanıt verdi. Hürriyet'e konuşan Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre; 223 madde yasaklandı. 11 ürün için de 13 ilde kalıntı eylem planı uygulanıyor. Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. Kalıntı oranı önceki yıla göre yüzde 35 oranında azaldı. İhraç edilen ürünlerin binde birinde ya da ikisinde pestisit çıktı. Bu oran da yüzde 54 azaldı.Yumaklı, et fiyatı tartışmalarına ilişkin de konuştu. Türkiye'nin kırmızı etteki kendine yeterliliğinin yüzde 95 olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Et sektöründe fahiş fiyat mekanizması var" dedi. İçerideki üretimi artırmak için sadece besi üreten çiftlikler oluşturulacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/erzurumda-soguktan-donan-at-iddiasinda-gercek-ortaya-cikti-1090887376.html
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tarım, tarım ilacı, güvensiz ürün, ibrahim yumaklı
tarım, tarım ilacı, güvensiz ürün, ibrahim yumaklı
Bakan Yumaklı son noktayı koydu: O tarım ürünü kesinlikle imha ediliyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İlaç kalıntısı çıktığı için ihraç edilemeyen tarım ürünleri iç piyasaya sürülüyor" iddialarına son noktayı koydu. Bakan Yumaklı, limitlerin üzerinde ilaç kalıntısı çıkarsa o tarım ürününün imha edildiğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İlaç kalıntısı çıktığı için ihraç edilemeyen tarım ürünleri iç piyasaya sürülüyor" iddiasına yanıt verdi.
Hürriyet'e konuşan Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre; 223 madde yasaklandı. 11 ürün için de 13 ilde kalıntı eylem planı uygulanıyor. Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. Kalıntı oranı önceki yıla göre yüzde 35 oranında azaldı. İhraç edilen ürünlerin binde birinde ya da ikisinde pestisit çıktı. Bu oran da yüzde 54 azaldı.
Yumaklı, et fiyatı tartışmalarına ilişkin de konuştu. Türkiye'nin kırmızı etteki kendine yeterliliğinin yüzde 95 olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Et sektöründe fahiş fiyat mekanizması var" dedi. İçerideki üretimi artırmak için sadece besi üreten çiftlikler oluşturulacağını söyledi.