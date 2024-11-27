https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bakan-yumakli-son-noktayi-koydu-o-tarim-urunu-kesinlikle-imha-ediliyor-1090890274.html

Bakan Yumaklı son noktayı koydu: O tarım ürünü kesinlikle imha ediliyor

Bakan Yumaklı son noktayı koydu: O tarım ürünü kesinlikle imha ediliyor

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İlaç kalıntısı çıktığı için ihraç edilemeyen tarım ürünleri iç piyasaya sürülüyor" iddialarına son noktayı koydu. Bakan... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T16:07+0300

2024-11-27T16:07+0300

2024-11-27T16:07+0300

türkiye

tarım

tarım ilacı

güvensiz ürün

ibrahim yumaklı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İlaç kalıntısı çıktığı için ihraç edilemeyen tarım ürünleri iç piyasaya sürülüyor" iddiasına yanıt verdi. Hürriyet'e konuşan Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre; 223 madde yasaklandı. 11 ürün için de 13 ilde kalıntı eylem planı uygulanıyor. Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. Kalıntı oranı önceki yıla göre yüzde 35 oranında azaldı. İhraç edilen ürünlerin binde birinde ya da ikisinde pestisit çıktı. Bu oran da yüzde 54 azaldı.Yumaklı, et fiyatı tartışmalarına ilişkin de konuştu. Türkiye'nin kırmızı etteki kendine yeterliliğinin yüzde 95 olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Et sektöründe fahiş fiyat mekanizması var" dedi. İçerideki üretimi artırmak için sadece besi üreten çiftlikler oluşturulacağını söyledi.

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tarım, tarım ilacı, güvensiz ürün, ibrahim yumaklı