https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/moskovada-6-afganistan-toplantisi-rusya-talibani-teror-orgutleri-listesinden-cikariyor-1088824536.html

Moskova'da 6. Afganistan toplantısı: Rusya, Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarıyor

Moskova'da 6. Afganistan toplantısı: Rusya, Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarıyor

Sputnik Türkiye

Taliban heyetinin de hazır bulunduğu 'Moskova formatındaki' Afganistan toplantılarının 6. turu sonrası konuşan Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T15:35+0300

2024-10-04T15:35+0300

2024-10-04T15:35+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

zamir kabulov

sergey lavrov

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taliban

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova yönetiminin Afganistan'da iktidarda bulunan Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına dair prensip kararı aldığını açıkladı.Rusya'nın başkentinde 'Moskova formatındaki' Afganistan toplantılarının 6. turu Taliban heyetinin de katılımıyla yapıldı. Moskova'daki toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılmasıyla ilgili açıklamasında "Rusya'nın üst yönetimi tarafından bu konuda bir prensip kararı alındı. Ancak bu sürecin Rus hukuk sistemi kapsamında yürütülmesi gerekiyor. Sürecin yasayla belirlenen usulde tamamlanması için hukukçuların, parlamentonun ve diğer kurumların hummalı çalışma yapması gerekiyor" dedi.Kabulov, nihai kararın alındığına dair açıklamanın en kısa sürede yapılacağını umduğunu belirtti.Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Güçleri ve İstihbarat Servisleri Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov da, Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik çalışmada sona gelindiğini ifade etmişti.'Üçüncü ülkelerin Afganistan'da askeri varlık göstermesine karşıyız'Toplantının açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üçüncü ülkelerin askeri altyapılarını Afganistan'a ve komşularına konuşlandırmasına karşı oldukları mesajını verdi.Lavrov, "Batı'da devam eden tartışmalar ışığında, üçüncü ülkelerin askeri altyapılarının Afganistan topraklarına dönmesinin veya komşu ülkelerde yeni askeri tesislerin konuşlandırılmasının hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz" dedi.Lavrov, geçmişe bakıldığında, dış aktörlerin bu bölgeye asker konuşlandırmasının sadece yerel sorunlara yol açtığını gördüklerini kaydetti.Lavrov, Moskova'daki toplantıya katılan Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Amir Han Muttaki'yle bir görüşme de yaptı.Moskova formatı 2017'de oluşturulduAfganistan konulu 'Moskova formatı', 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu. Daha sonra bu formata Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da dahil olmuştu. Taliban hareketi 2021 yazının sonundan bu yana Afganistan'da iktidarı elinde tutuyor. Rusya, Kabil'de kurulan hükümeti resmen tanımadı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, daha önceki bir açıklamasında, Moskova'nın Taliban hareketini terör örgütleri listesinden çıkarma kararı alacağını söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Taliban'ın Rusya'daki statüsünün sürekli tartışıldığını belirterek hareketin listeden çıkarılabileceğinin sinyalini vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-ordusu-bir-haftada-6-yerlesimi-ele-gecirdi-17-bin-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1088819942.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, zamir kabulov, sergey lavrov, moskova, afganistan, taliban