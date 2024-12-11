https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/silahli-gruplar-deyrizorun-ele-gecirildigini-duyurdu-1091384435.html

Silahlı gruplar, Deyrizor'un ele geçirildiğini duyurdu

Silahlı gruplar, Deyrizor'un ele geçirildiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Suriye silahlı muhalefet komutanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Deir ez-Zor şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T01:52+0300

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Suriye gazetesi Al-Vatan, Suriyeli silahlı muhalif birliklerin ülkenin kuzeydoğusundaki Deyrizor kentini tamamen kontrol altına aldığını bildirdi. Gazetede yer alan haberde, "Güçlerimiz Deyrizor kentinin kontrolünü tamamen ele geçirdi" ifadeleri yer aldı. Salı günü erken saatlerde, 'Deyrizor Askeri Konseyi' komutanlığı, Kürt yanlısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) boyun eğmeyi ve Şam'daki silahlı muhalefete katılmayı reddettiğini açıklamıştı. Silahlı gruplar Kasım sonundan bu yana Şam'a girmek de dahil olmak üzere Suriye'nin birçok büyük kentini ele geçirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmanın bazı taraflarıyla görüşmelerde bulunmuş ve bu görüşmeler sırasında istifa etmeye karar vererek ülkeyi terk etmişti.

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