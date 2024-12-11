https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/hizbullah-suriyenin-yeni-yonetiminin-israilin-saldirganligina-karsi-duracagini-umuyoruz-1091384001.html

Hizbullah: Suriye'nin yeni yönetiminin İsrail'in saldırganlığına karşı duracağını umuyoruz

Hizbullah: Suriye'nin yeni yönetiminin İsrail'in saldırganlığına karşı duracağını umuyoruz

Sputnik Türkiye

Lübnan Hizbullahı, Şam'daki yeni yönetime İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine karşı çıkması çağrısında bulundu. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T01:20+0300

2024-12-11T01:20+0300

2024-12-11T01:19+0300

dünya

hizbullah

lübnan

israil

suriye

şam

humus

lazkiye

benyamin netanyahu

tampon bölge

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084718283_0:126:2407:1480_1920x0_80_0_0_5e7472e2481f59ffc812bd344ce2b797.jpg

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, Şam'daki yeni yönetimin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine karşı çıkması gerektiği belirtildi.Açıklamada, “Suriye'de vatandaşların kararı temelinde istikrarın sağlanmasını ve ülkenin yeniden canlanarak İsrail işgaline karşı tutum almasını ve içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı çıkmasını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.Pazartesi günü İsrail ordusu Şam, Hama, Humus ve Lazkiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında aralarında askeri üsler, hava üsleri, gemiler, mühimmat depoları, fabrikalar ve Suriye Savunma Bakanlığı bünyesindeki bilimsel araştırma merkezlerinin de olduğu 250’den fazla hedefi vurmuştu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Suriye topraklarındaki yaklaşık 400 kilometrekarelik bir silahsızlandırılmış tampon bölgeyi kontrol altına almaya çalıştığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abdnin-merkez-kuvvetler-komutanindan-suriyedeki-abd-ussune-ziyaret--1091381248.html

lübnan

israil

suriye

şam

lazkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hizbullah, lübnan, israil, suriye, şam, humus, lazkiye, benyamin netanyahu, tampon bölge, işgal