https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/hizbullah-suriyenin-yeni-yonetiminin-israilin-saldirganligina-karsi-duracagini-umuyoruz-1091384001.html
Hizbullah: Suriye'nin yeni yönetiminin İsrail'in saldırganlığına karşı duracağını umuyoruz
Hizbullah: Suriye'nin yeni yönetiminin İsrail'in saldırganlığına karşı duracağını umuyoruz
Sputnik Türkiye
Lübnan Hizbullahı, Şam'daki yeni yönetime İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine karşı çıkması çağrısında bulundu. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T01:20+0300
2024-12-11T01:20+0300
2024-12-11T01:19+0300
dünya
hizbullah
lübnan
israil
suriye
şam
humus
lazkiye
benyamin netanyahu
tampon bölge
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084718283_0:126:2407:1480_1920x0_80_0_0_5e7472e2481f59ffc812bd344ce2b797.jpg
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, Şam'daki yeni yönetimin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine karşı çıkması gerektiği belirtildi.Açıklamada, “Suriye'de vatandaşların kararı temelinde istikrarın sağlanmasını ve ülkenin yeniden canlanarak İsrail işgaline karşı tutum almasını ve içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı çıkmasını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.Pazartesi günü İsrail ordusu Şam, Hama, Humus ve Lazkiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında aralarında askeri üsler, hava üsleri, gemiler, mühimmat depoları, fabrikalar ve Suriye Savunma Bakanlığı bünyesindeki bilimsel araştırma merkezlerinin de olduğu 250’den fazla hedefi vurmuştu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Suriye topraklarındaki yaklaşık 400 kilometrekarelik bir silahsızlandırılmış tampon bölgeyi kontrol altına almaya çalıştığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abdnin-merkez-kuvvetler-komutanindan-suriyedeki-abd-ussune-ziyaret--1091381248.html
lübnan
israil
suriye
şam
lazkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084718283_134:0:2274:1605_1920x0_80_0_0_9b117998564e9b481266b1abc1defe98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hizbullah, lübnan, israil, suriye, şam, humus, lazkiye, benyamin netanyahu, tampon bölge, işgal
hizbullah, lübnan, israil, suriye, şam, humus, lazkiye, benyamin netanyahu, tampon bölge, işgal
Hizbullah: Suriye'nin yeni yönetiminin İsrail'in saldırganlığına karşı duracağını umuyoruz
Lübnan Hizbullahı, Şam'daki yeni yönetime İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine karşı çıkması çağrısında bulundu.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, Şam'daki yeni yönetimin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine karşı çıkması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, “Suriye'de vatandaşların kararı temelinde istikrarın sağlanmasını ve ülkenin yeniden canlanarak İsrail işgaline karşı tutum almasını ve içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı çıkmasını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.
Pazartesi günü İsrail ordusu Şam, Hama, Humus ve Lazkiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında aralarında askeri üsler, hava üsleri, gemiler, mühimmat depoları, fabrikalar ve Suriye Savunma Bakanlığı bünyesindeki bilimsel araştırma merkezlerinin de olduğu 250’den fazla hedefi vurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Suriye topraklarındaki yaklaşık 400 kilometrekarelik bir silahsızlandırılmış tampon bölgeyi kontrol altına almaya çalıştığını söylemişti.