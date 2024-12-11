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Hizbullah: Suriye'nin yeni yönetiminin İsrail'in saldırganlığına karşı duracağını umuyoruz
Hizbullah: Suriye'nin yeni yönetiminin İsrail'in saldırganlığına karşı duracağını umuyoruz
Sputnik Türkiye
Lübnan Hizbullahı, Şam'daki yeni yönetime İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine karşı çıkması çağrısında bulundu. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, Şam'daki yeni yönetimin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine karşı çıkması gerektiği belirtildi.Açıklamada, “Suriye'de vatandaşların kararı temelinde istikrarın sağlanmasını ve ülkenin yeniden canlanarak İsrail işgaline karşı tutum almasını ve içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı çıkmasını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.Pazartesi günü İsrail ordusu Şam, Hama, Humus ve Lazkiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında aralarında askeri üsler, hava üsleri, gemiler, mühimmat depoları, fabrikalar ve Suriye Savunma Bakanlığı bünyesindeki bilimsel araştırma merkezlerinin de olduğu 250’den fazla hedefi vurmuştu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Suriye topraklarındaki yaklaşık 400 kilometrekarelik bir silahsızlandırılmış tampon bölgeyi kontrol altına almaya çalıştığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abdnin-merkez-kuvvetler-komutanindan-suriyedeki-abd-ussune-ziyaret--1091381248.html
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hizbullah, lübnan, israil, suriye, şam, humus, lazkiye, benyamin netanyahu, tampon bölge, işgal
hizbullah, lübnan, israil, suriye, şam, humus, lazkiye, benyamin netanyahu, tampon bölge, işgal

Hizbullah: Suriye'nin yeni yönetiminin İsrail'in saldırganlığına karşı duracağını umuyoruz

01:20 11.12.2024
© AP Photo / RABIH DAHERGolan Tepeleri
Golan Tepeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / RABIH DAHER
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Lübnan Hizbullahı, Şam'daki yeni yönetime İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine karşı çıkması çağrısında bulundu.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, Şam'daki yeni yönetimin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine karşı çıkması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, “Suriye'de vatandaşların kararı temelinde istikrarın sağlanmasını ve ülkenin yeniden canlanarak İsrail işgaline karşı tutum almasını ve içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı çıkmasını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.
Pazartesi günü İsrail ordusu Şam, Hama, Humus ve Lazkiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında aralarında askeri üsler, hava üsleri, gemiler, mühimmat depoları, fabrikalar ve Suriye Savunma Bakanlığı bünyesindeki bilimsel araştırma merkezlerinin de olduğu 250’den fazla hedefi vurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Suriye topraklarındaki yaklaşık 400 kilometrekarelik bir silahsızlandırılmış tampon bölgeyi kontrol altına almaya çalıştığını söylemişti.
Erik Kurilla - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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