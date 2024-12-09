https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/guney-kore-devlet-baskani-yoona-yurtdisi-yasagi-getirildi-1091316579.html
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’a yurtdışı yasağı getirildi
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’a yurtdışı yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un, geçen hafta ilan ettiği sıkıyönetim bağlamında vatana ihanet suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma nedeniyle... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T11:52+0300
2024-12-09T11:52+0300
2024-12-09T12:00+0300
dünya
güney kore
yoon suk-yeol
lee sang-min
yonhap
ulusal meclis
sıkıyönetim
darbe
azil
yurtdışı yasağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0d/1065697444_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_af8b3b377adaae148188a0d750b679db.jpg
Güney Koreli haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, Üst Düzey Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi’nin (CIO) yaptığı başvurunun ardından Güney Kore Adalet Bakanlığı, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’a yurtdışına çıkma yasağı getirdi.Muhalefetteki Demokrat Parti'nin geçen hafta, bütçe komisyonunda bütçe kesintisi tasarısına destek vermesinin ve devlet denetçisi ile başsavcıya karşı görevden alma önergeleri sunmasının ardından Devlet Başkanı Yoon, “Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve liberal anayasal düzeni korumak” bahanesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.Muhalefet partileri, Yoon’un yanı sıra, Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min ve olaylara karışan diğer kilit askeri ve polis yetkilileri hakkında darbe girişimi suçlamasında bulunacağını açıklamıştı.Yoon Suk Yeol’un görevden alınması için Ulusal Meclis’e sunulan azil önergesi, iktidar partisi Halkın Gücü Partisi’nin oturumu terk etmesi nedeniyle yeterli sayıya ulaşılmadığı için kabul edilmemişti. Azil önergesinin, 11 Aralık’ta yeniden oylamaya sunulacağı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusya-ortadoguda-baris-icin-her-sey-yapacagiz-1091313472.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0d/1065697444_94:0:742:486_1920x0_80_0_0_3aa471543c776b42e1407ee9d17b2232.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güney kore, yoon suk-yeol, lee sang-min, yonhap, ulusal meclis, sıkıyönetim, darbe, azil, yurtdışı yasağı
güney kore, yoon suk-yeol, lee sang-min, yonhap, ulusal meclis, sıkıyönetim, darbe, azil, yurtdışı yasağı
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’a yurtdışı yasağı getirildi
11:52 09.12.2024 (güncellendi: 12:00 09.12.2024)
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un, geçen hafta ilan ettiği sıkıyönetim bağlamında vatana ihanet suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma nedeniyle ülkeyi terk etmesi yasaklandığı belirtildi.
Güney Koreli haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, Üst Düzey Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi’nin (CIO) yaptığı başvurunun ardından Güney Kore Adalet Bakanlığı, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’a yurtdışına çıkma yasağı getirdi.
Muhalefetteki Demokrat Parti'nin geçen hafta, bütçe komisyonunda bütçe kesintisi tasarısına destek vermesinin ve devlet denetçisi ile başsavcıya karşı görevden alma önergeleri sunmasının ardından Devlet Başkanı Yoon, “Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve liberal anayasal düzeni korumak” bahanesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.
Muhalefet partileri, Yoon’un yanı sıra, Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min ve olaylara karışan diğer kilit askeri ve polis yetkilileri hakkında darbe girişimi suçlamasında bulunacağını açıklamıştı.
Yoon Suk Yeol’un görevden alınması için Ulusal Meclis’e sunulan azil önergesi, iktidar partisi Halkın Gücü Partisi’nin oturumu terk etmesi nedeniyle yeterli sayıya ulaşılmadığı için kabul edilmemişti. Azil önergesinin, 11 Aralık’ta yeniden oylamaya sunulacağı bildirilmişti.