https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/guney-kore-devlet-baskani-yoona-yurtdisi-yasagi-getirildi-1091316579.html

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’a yurtdışı yasağı getirildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’a yurtdışı yasağı getirildi

Sputnik Türkiye

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un, geçen hafta ilan ettiği sıkıyönetim bağlamında vatana ihanet suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma nedeniyle... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T11:52+0300

2024-12-09T11:52+0300

2024-12-09T12:00+0300

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ulusal meclis

sıkıyönetim

darbe

azil

yurtdışı yasağı

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Güney Koreli haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, Üst Düzey Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi’nin (CIO) yaptığı başvurunun ardından Güney Kore Adalet Bakanlığı, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’a yurtdışına çıkma yasağı getirdi.Muhalefetteki Demokrat Parti'nin geçen hafta, bütçe komisyonunda bütçe kesintisi tasarısına destek vermesinin ve devlet denetçisi ile başsavcıya karşı görevden alma önergeleri sunmasının ardından Devlet Başkanı Yoon, “Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve liberal anayasal düzeni korumak” bahanesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.Muhalefet partileri, Yoon’un yanı sıra, Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min ve olaylara karışan diğer kilit askeri ve polis yetkilileri hakkında darbe girişimi suçlamasında bulunacağını açıklamıştı.Yoon Suk Yeol’un görevden alınması için Ulusal Meclis’e sunulan azil önergesi, iktidar partisi Halkın Gücü Partisi’nin oturumu terk etmesi nedeniyle yeterli sayıya ulaşılmadığı için kabul edilmemişti. Azil önergesinin, 11 Aralık’ta yeniden oylamaya sunulacağı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusya-ortadoguda-baris-icin-her-sey-yapacagiz-1091313472.html

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güney kore, yoon suk-yeol, lee sang-min, yonhap, ulusal meclis, sıkıyönetim, darbe, azil, yurtdışı yasağı