https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/scholz-ukrayna-konusunda-secilen-rotadan-gurur-duydugunu-soyledi-1091385452.html

Scholz, Ukrayna konusunda seçilen rotadan gurur duyduğunu söyledi

Scholz, Ukrayna konusunda seçilen rotadan gurur duyduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ARD televizyon kanalına verdiği bir röportajda, Ukrayna ihtilafı konusunda seçilen politikadan 'çok gurur duyduğunu' belirterek... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T04:18+0300

2024-12-11T04:18+0300

2024-12-11T04:18+0300

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Özel askeri operasyonun başlamasının ardından Almanya, Ukrayna'ya önemli ölçüde destek vermeye başlamıştı. Kasım ayında Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Kiev'i desteklemek için toplam 37.32 milyar Euro harcadığını açıklamıştı. Bu rakamla Almanya, ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Scholz, “Ukrayna'ya Avrupa'daki en büyük yardım donörü olmayı başardığımız ve gerilimin tırmanmasına yol açabilecek karar alma hatalarından kaçındığımız için gurur duyuyorum” diyerek, Almanya'nın tutumunu 'akıllı bir denge' olarak tanımladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-suriyeyi-gorustu-1091378826.html

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