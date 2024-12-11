https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/scholz-ukrayna-konusunda-secilen-rotadan-gurur-duydugunu-soyledi-1091385452.html
Scholz, Ukrayna konusunda seçilen rotadan gurur duyduğunu söyledi
Scholz, Ukrayna konusunda seçilen rotadan gurur duyduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ARD televizyon kanalına verdiği bir röportajda, Ukrayna ihtilafı konusunda seçilen politikadan 'çok gurur duyduğunu' belirterek... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T04:18+0300
2024-12-11T04:18+0300
2024-12-11T04:18+0300
dünya
almanya
ukrayna
kiev
almanya dışişleri bakanlığı
ard
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083726167_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_da251c458e3f95b808791f91c4158b71.jpg
Özel askeri operasyonun başlamasının ardından Almanya, Ukrayna'ya önemli ölçüde destek vermeye başlamıştı. Kasım ayında Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Kiev'i desteklemek için toplam 37.32 milyar Euro harcadığını açıklamıştı. Bu rakamla Almanya, ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Scholz, “Ukrayna'ya Avrupa'daki en büyük yardım donörü olmayı başardığımız ve gerilimin tırmanmasına yol açabilecek karar alma hatalarından kaçındığımız için gurur duyuyorum” diyerek, Almanya'nın tutumunu 'akıllı bir denge' olarak tanımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-suriyeyi-gorustu-1091378826.html
almanya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083726167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9814bffe81048dd1d4363114037dd083.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, ukrayna, kiev, almanya dışişleri bakanlığı, ard, avrupa
almanya, ukrayna, kiev, almanya dışişleri bakanlığı, ard, avrupa
Scholz, Ukrayna konusunda seçilen rotadan gurur duyduğunu söyledi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ARD televizyon kanalına verdiği bir röportajda, Ukrayna ihtilafı konusunda seçilen politikadan 'çok gurur duyduğunu' belirterek, bu politikanın Kiev'e büyük miktarda yardım yapılmasını ve gerilimi tırmandırıcı kararlar alınmamasını içerdiğini söyledi.
Özel askeri operasyonun başlamasının ardından Almanya, Ukrayna'ya önemli ölçüde destek vermeye başlamıştı. Kasım ayında Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Kiev'i desteklemek için toplam 37.32 milyar Euro harcadığını açıklamıştı.
Bu rakamla Almanya, ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Scholz, “Ukrayna'ya Avrupa'daki en büyük yardım donörü olmayı başardığımız ve gerilimin tırmanmasına yol açabilecek karar alma hatalarından kaçındığımız için gurur duyuyorum” diyerek, Almanya'nın tutumunu 'akıllı bir denge' olarak tanımladı.