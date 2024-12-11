https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/scholz-erken-secimlerin-onunu-acabilecek-guvenoyu-icin-onerge-verdi-1091414259.html
Scholz, erken seçimlerin önünü açabilecek güvenoyu için önerge verdi
Scholz, erken seçimlerin önünü açabilecek güvenoyu için önerge verdi
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, erken seçimlerin önünü açabilecek 'güvenoyu' için önerge verdi. Scholz, açıklamasında "Bu fırsatı erken federal seçimlerin önünü... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T17:02+0300
2024-12-11T17:02+0300
2024-12-11T17:02+0300
dünya
olaf scholz
hür demokrat parti (fdp)
sosyal demokrat parti (spd)
yeşiller
erken seçim
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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti, mali politikalar ve bütçe konularında derin anlaşmazlıklar yaşamış özellikle, Başbakan Scholz’un FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden alması, koalisyon ortakları arasındaki gerginliği artırmıştı. Almanya Başbakanı Scholz, bugün "Bu fırsatı erken federal seçimlerin önünü açmak için kullanmak istiyorum" mesajıyla birlikte erken seçimlerin önünü açabilecek 'güvenoyu' için önerge verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/scholz-almanyadaki-koalisyon-krizinin-nedeni-acikladi-ukraynaya-destek--1090254100.html
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olaf scholz, hür demokrat parti (fdp), sosyal demokrat parti (spd), yeşiller, erken seçim
olaf scholz, hür demokrat parti (fdp), sosyal demokrat parti (spd), yeşiller, erken seçim
Scholz, erken seçimlerin önünü açabilecek güvenoyu için önerge verdi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, erken seçimlerin önünü açabilecek 'güvenoyu' için önerge verdi. Scholz, açıklamasında "Bu fırsatı erken federal seçimlerin önünü açmak için kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti, mali politikalar ve bütçe konularında derin anlaşmazlıklar yaşamış özellikle, Başbakan Scholz’un FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden alması, koalisyon ortakları arasındaki gerginliği artırmıştı.
Almanya Başbakanı Scholz, bugün "Bu fırsatı erken federal seçimlerin önünü açmak için kullanmak istiyorum" mesajıyla birlikte erken seçimlerin önünü açabilecek 'güvenoyu' için önerge verdi.