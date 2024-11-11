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Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek
Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon Maliye Bakanı Christian Lindner'in istifasını istemesi sonrasında başlayan iktidar krizinin sebebini açıkladı... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya'da koalisyon, geçen hafta Maliye Bakanı Christian Lindner'in iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulayabilecek ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamasıyla sallantıya düşmüştü. Ardından Başbakan Scholz, Lindner'in istifasını istediğini belirterek ülkenin zarar görmesini önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu söylemişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Lindner'in istifasını istemesinin ardından Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'dan güven oyu isteyeceğini söylemişti. Scholz, başbakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Linder ile olan krize değinerek sebebin Ukrayna'ya verilecek destek olduğunu belirtti. Scholz, şu ifadeleri kullandı:Scholz ilk açıklamasında farklı konuşmuştuAlmanya'nın koalisyon hükümetini yöneten Scholz, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada sebebin yine Ukrayna olduğunu belirtmiş ve basın toplantısında Lindner'i görevden alma nedenlerinin sorulması üzerine "Sert bir kışla karşı karşıya olan Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Ancak bir kez daha belirtmem gerekir ki, Maliye Bakanı ülkemizin yararına olan bu öneriyi gerçekleştirmeye hazır olduğunu hiçbir şekilde göstermiyor. Ülkemizin böyle bir tutuma tahammül etmesini artık istemiyorum" yanıtını vermişti.
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almanya, olaf scholz, christian lindner, ukrayna, ukrayna krizi

Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek

11:52 11.11.2024
© AP Photo / Denes ErdosScholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek
Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon Maliye Bakanı Christian Lindner'in istifasını istemesi sonrasında başlayan iktidar krizinin sebebini açıkladı. Scholz'un basına yaptığı açıklamasında "Ancak eski maliye bakanının önerdiği gibi, bu desteğin emekliler pahasına ödenmesine izin verilemez" dedi.
Almanya'da koalisyon, geçen hafta Maliye Bakanı Christian Lindner'in iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulayabilecek ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamasıyla sallantıya düşmüştü. Ardından Başbakan Scholz, Lindner'in istifasını istediğini belirterek ülkenin zarar görmesini önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu söylemişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Lindner'in istifasını istemesinin ardından Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'dan güven oyu isteyeceğini söylemişti. Scholz, başbakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Linder ile olan krize değinerek sebebin Ukrayna'ya verilecek destek olduğunu belirtti.
Scholz, şu ifadeleri kullandı:
"Biz Ukrayna'nın en büyük destekçisiyiz ve onun yanında durmaya devam ediyoruz. Ancak eski maliye bakanının önerdiği gibi, bu desteğin emekliler pahasına ödenmesine izin verilemez."

Scholz ilk açıklamasında farklı konuşmuştu

Almanya'nın koalisyon hükümetini yöneten Scholz, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada sebebin yine Ukrayna olduğunu belirtmiş ve basın toplantısında Lindner'i görevden alma nedenlerinin sorulması üzerine "Sert bir kışla karşı karşıya olan Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Ancak bir kez daha belirtmem gerekir ki, Maliye Bakanı ülkemizin yararına olan bu öneriyi gerçekleştirmeye hazır olduğunu hiçbir şekilde göstermiyor. Ülkemizin böyle bir tutuma tahammül etmesini artık istemiyorum" yanıtını vermişti.
Olaf Scholz, el canciller alemán, habla durante su rueda de prensa anual de verano en Berlín, Alemania, el 14 de julio de 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
DÜNYA
Almanya Başbakanı Scholz: Hükümet, Ukrayna anlaşmazlığından dolayı dağıldı
7 Kasım, 14:27
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