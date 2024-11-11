https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/scholz-almanyadaki-koalisyon-krizinin-nedeni-acikladi-ukraynaya-destek--1090254100.html

Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek

Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon Maliye Bakanı Christian Lindner'in istifasını istemesi sonrasında başlayan iktidar krizinin sebebini açıkladı... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T11:52+0300

2024-11-11T11:52+0300

2024-11-11T11:52+0300

dünya

almanya

olaf scholz

christian lindner

ukrayna

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090257729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f175f3d6ec669ddd791e408f635ec4.jpg

Almanya'da koalisyon, geçen hafta Maliye Bakanı Christian Lindner'in iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulayabilecek ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamasıyla sallantıya düşmüştü. Ardından Başbakan Scholz, Lindner'in istifasını istediğini belirterek ülkenin zarar görmesini önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu söylemişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Lindner'in istifasını istemesinin ardından Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'dan güven oyu isteyeceğini söylemişti. Scholz, başbakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Linder ile olan krize değinerek sebebin Ukrayna'ya verilecek destek olduğunu belirtti. Scholz, şu ifadeleri kullandı:Scholz ilk açıklamasında farklı konuşmuştuAlmanya'nın koalisyon hükümetini yöneten Scholz, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada sebebin yine Ukrayna olduğunu belirtmiş ve basın toplantısında Lindner'i görevden alma nedenlerinin sorulması üzerine "Sert bir kışla karşı karşıya olan Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Ancak bir kez daha belirtmem gerekir ki, Maliye Bakanı ülkemizin yararına olan bu öneriyi gerçekleştirmeye hazır olduğunu hiçbir şekilde göstermiyor. Ülkemizin böyle bir tutuma tahammül etmesini artık istemiyorum" yanıtını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/almanya-basbakani-scholz-hukumet-ukrayna-anlasmazligindan-dolayi-dagildi-1090136524.html

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, olaf scholz, christian lindner, ukrayna, ukrayna krizi