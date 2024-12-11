Şam sakini: Şehirdeki durum nispeten sakin, panik yok
12:27 11.12.2024 (güncellendi: 12:46 11.12.2024)
© AP Photo / Hussein MallaBM OCHA Suriye raporu: Hastaneler, yüksek sayıda travma ve diğer yaralanma vakalarıyla dolup taşıyor
© AP Photo / Hussein Malla
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Suriye’nin başkenti Şam’ın sakini Hasan, şehirdeki market ve kafelerin çalışmaya devam ettiğini ve vatandaşlarının büyük çoğunluğunun şehirde kalmaya karar verdiğini belirtti.
Şam sakini Hasan, Sputnik’e açıklamasında, silahlı muhalefetin kontrolüne geçen başkentteki durumun nispeten iyi olduğunu belirterek şunu dedi:
Panik yok. Başkentten gitmek isteyenleri görmedim. Evimiz ve işimiz burada. Nereye gidebiliriz? Yurtdışında kimse bizi beklemiyor. Suriyelilerin kendileri dışında da kimse yeni bir Suriye inşa etmeyecek. Son on buçuk yıl bize gerilim içinde yaşamayı öğretti. Bu hayatın normali haline geldi. Suriye'den ayrılmak isteyenler komşu Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki havaalanını kullanabilir. Ama zaten Suriye'den ayrılmak isteyenler bunu uzun zaman önce, mevcut gerilimden önce yaptı.
Şam’daki market ve kafelerin açık olduğunu anlatan Hasan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eskisi kadar çok ziyaretçi yok ama insanlar masalarda oturuyor. Sohbetlerinin ana konusu Suriye'nin geleceği ve yeni hükümetin seçilmesi. Şehirdeki araç trafiği birkaç gün öncesine göre daha az. Ama şehir canlı. Sanırım herkes etraflarındaki durumun ne kadar zor olduğunun farkında.