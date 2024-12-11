Şam sakini: Şehirdeki durum nispeten sakin, panik yok

Panik yok. Başkentten gitmek isteyenleri görmedim. Evimiz ve işimiz burada. Nereye gidebiliriz? Yurtdışında kimse bizi beklemiyor. Suriyelilerin kendileri dışında da kimse yeni bir Suriye inşa etmeyecek. Son on buçuk yıl bize gerilim içinde yaşamayı öğretti. Bu hayatın normali haline geldi. Suriye'den ayrılmak isteyenler komşu Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki havaalanını kullanabilir. Ama zaten Suriye'den ayrılmak isteyenler bunu uzun zaman önce, mevcut gerilimden önce yaptı.