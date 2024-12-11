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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/rusya-disisleri-trumpin-ukrayna-teklifini-incelemeye-haziriz-1091404749.html
Rusya Dışişleri: Trump’ın Ukrayna teklifini incelemeye hazırız
Rusya Dışişleri: Trump’ın Ukrayna teklifini incelemeye hazırız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ülkesinin ABD’nin seçilen Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin teklifini incelemeye hazır... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T14:42+0300
2024-12-11T14:52+0300
ukrayna krizi
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sergey ryabkov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili son açıklamalarını değerlendirdi.Ryabkov, “Yeni ABD yönetimi bu konuyu ciddiyetle ele almaya kararlıysa ve burada bazı fikirler ortaya koyacaksa, elbette biz buna açık olacağız, bunu inceleyeceğiz. Ancak incelemek ve kabul etmek aynı şey değil. Pozisyonumuzun temelini oluşturan ve kesinlikle vazgeçilmez olan tüm hususlar Devlet Başkanımız tarafından defalarca ortaya konmuştu” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Dışişleri Bakanlığı yönetimiyle yaptığı toplantıda söylediklerini okuyun. Devlet Başkanının ‘büyük’ Valday toplantısında söylediklerini okuyun. Bu, bir çözüme doğru ilerlemenin programı ve temeli. Başka bir alternatif görmüyoruz” diye ekledi.‘Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Kiev'e verilmesi bir soygun’ABD’nin Ukrayna'ya, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek gelirlerle geri ödenmek üzere 20 milyar dolar kredi verme planını değerlendiren Ryabkov, bu konunun G7 toplantısında ele alındığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:‘Trump'tan hiçbir seçenek almadık’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin ABD’de ocak ayında göreve gelecek Başkan Donald Trump’la iletişime hazır olduğunu belirterek, “Buna, Ukrayna krizi de dahil” diye açıkladı.“Zaharova, “Bununla birlikte, ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını ve Rusça konuşan nüfusun haklarını ele alan ciddi ve uygulanabilir seçenekler henüz elimize ulaşmadı” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/kremlin-ukraynadaki-ozel-askeri-harekat-rusya-icin-mutlak-oncelik-1091402588.html
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rusya, abd, donald trump, teklif, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, vladimir putin, g7
rusya, abd, donald trump, teklif, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, vladimir putin, g7

Rusya Dışişleri: Trump’ın Ukrayna teklifini incelemeye hazırız

14:42 11.12.2024 (güncellendi: 14:52 11.12.2024)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ülkesinin ABD’nin seçilen Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin teklifini incelemeye hazır olduğunu, ama bunun teklifi kabul edeceği anlamına gelmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili son açıklamalarını değerlendirdi.
Ryabkov, “Yeni ABD yönetimi bu konuyu ciddiyetle ele almaya kararlıysa ve burada bazı fikirler ortaya koyacaksa, elbette biz buna açık olacağız, bunu inceleyeceğiz. Ancak incelemek ve kabul etmek aynı şey değil. Pozisyonumuzun temelini oluşturan ve kesinlikle vazgeçilmez olan tüm hususlar Devlet Başkanımız tarafından defalarca ortaya konmuştu” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Dışişleri Bakanlığı yönetimiyle yaptığı toplantıda söylediklerini okuyun. Devlet Başkanının ‘büyük’ Valday toplantısında söylediklerini okuyun. Bu, bir çözüme doğru ilerlemenin programı ve temeli. Başka bir alternatif görmüyoruz” diye ekledi.

‘Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Kiev'e verilmesi bir soygun’

ABD’nin Ukrayna'ya, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek gelirlerle geri ödenmek üzere 20 milyar dolar kredi verme planını değerlendiren Ryabkov, bu konunun G7 toplantısında ele alındığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Dışişleri Bakanlığı'na çok da özgü olmayan terminolojiyle belli bir paralellik kuracak olursak, bu eylemin organize bir grubun, yani G7’nin, önceden komplo kurarak gerçekleştirdiği soygun nitelemesine girdiğini söyleyebilirim.

‘Trump'tan hiçbir seçenek almadık’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin ABD’de ocak ayında göreve gelecek Başkan Donald Trump’la iletişime hazır olduğunu belirterek, “Buna, Ukrayna krizi de dahil” diye açıkladı.
“Zaharova, “Bununla birlikte, ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını ve Rusça konuşan nüfusun haklarını ele alan ciddi ve uygulanabilir seçenekler henüz elimize ulaşmadı” ifadesini kullandı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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