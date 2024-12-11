https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ruhsatsiz-silah-tehdidi-buyuyor-ilk-on-ayda-90-binin-uzerinde-ruhsatsiz-silah-yakalandi-1091401450.html

Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor: İlk on ayda 90 binin üzerinde ruhsatsız silah yakalandı

Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor: İlk on ayda 90 binin üzerinde ruhsatsız silah yakalandı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de ilk on ayda 90 binin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Aynı dönemde işlenen suçların büyük çoğunluğu da ruhsatsız silahlarla işlendi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T13:26+0300

2024-12-11T13:26+0300

2024-12-11T13:26+0300

türkiye

ruhsatsız silahlar

silah kaçakçılığı

bireysel silahlanma

silahlanma

silahlanma yarışı

suç

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Türkiye'de ruhsatsız silah sorunu büyürken, emniyet kaynaklarına göre 1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihlerinde ele geçirilen 90 bin 317 ruhsatsız silahla ilgili 100 bin 317 kişi hakkında işlem yapıldı. Aynı dönemde ateşli silahlarla işlenen 4 bin 904 suçun 3 bin 662'sinde ruhsatsız silah kullanıldı.1 Ocak 2020 ile 31 Ekim 2024 tarihlerinde ateşli silahlarla işlenen 26 bin 439 suçtan 19 bin 807'sinde ruhsatsız silah kullanıldı. Geçen yıl ateşli silahların kullanıldığı 6 bin 478 suçun 5 bin 20'si, 2024'ün 10 ayında gerçekleşen 4 bin 904 suçun 3 bin 662'si ruhsatsız silahlarla işlendi.Yıllara göre ruhsatsız silah kullanımıAteşli silahla bu yılın 10 ayında 597, 2023'te 789, 2022'de 786, 2021'de 597 ve 2020'de 638 kasten öldürme suçu işlendi.Bu suçların 2020'de 502'sinde, 2021'de 478'inde, 2022'de 604'ünde, 2023'te 654'ünde ve 2024'te ise 473'ünde ruhsatsız silah kullanıldığı tespit edildi.Ülkede bu yılın 10 ayında 4 bin 82, 2023'te 5 bin 391, 2022'de 4 bin 844, 2021'de 3 bin 920, 2020'de 3 bin 487 ateşli silahla yaralama olayı kayıtlara geçti.Bunların 2020'de 2 bin 454'ü, 2021'de 2 bin 945'i, 2022'de 3 bin 533'ü, 2023'te 4 bin 100'ü, bu yılın 10 ayında ise 2 bin 991'i ruhsatsız silahla gerçekleştirildi.Emniyet ve jandarma birimlerince bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde düzenlenen operasyonlarda, 90 bin 317 ruhsatsız silah ele geçirildi. Bu kapsamda 100 bin 317 kişi hakkında işlem yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/turkiye-silahlaniyor-40-milyon-silahtan-sadece-4-milyonu-ruhsatli-1088463507.html

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ruhsatsız silahlar, silah kaçakçılığı, bireysel silahlanma, silahlanma, silahlanma yarışı, suç