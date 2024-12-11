Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor: İlk on ayda 90 binin üzerinde ruhsatsız silah yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücret ne kadar olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail’in bu süreçten çok büyük fayda sağlamak için harekete geçeceğini öngörmek gerekirdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ruhsatsiz-silah-tehdidi-buyuyor-ilk-on-ayda-90-binin-uzerinde-ruhsatsiz-silah-yakalandi-1091401450.html
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor: İlk on ayda 90 binin üzerinde ruhsatsız silah yakalandı
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor: İlk on ayda 90 binin üzerinde ruhsatsız silah yakalandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de ilk on ayda 90 binin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Aynı dönemde işlenen suçların büyük çoğunluğu da ruhsatsız silahlarla işlendi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T13:26+0300
2024-12-11T13:26+0300
türkiye
ruhsatsız silahlar
silah kaçakçılığı
bireysel silahlanma
silahlanma
silahlanma yarışı
suç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088906627_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c477014e6fc7fec035244604b240f7de.jpg
Türkiye'de ruhsatsız silah sorunu büyürken, emniyet kaynaklarına göre 1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihlerinde ele geçirilen 90 bin 317 ruhsatsız silahla ilgili 100 bin 317 kişi hakkında işlem yapıldı. Aynı dönemde ateşli silahlarla işlenen 4 bin 904 suçun 3 bin 662'sinde ruhsatsız silah kullanıldı.1 Ocak 2020 ile 31 Ekim 2024 tarihlerinde ateşli silahlarla işlenen 26 bin 439 suçtan 19 bin 807'sinde ruhsatsız silah kullanıldı. Geçen yıl ateşli silahların kullanıldığı 6 bin 478 suçun 5 bin 20'si, 2024'ün 10 ayında gerçekleşen 4 bin 904 suçun 3 bin 662'si ruhsatsız silahlarla işlendi.Yıllara göre ruhsatsız silah kullanımıAteşli silahla bu yılın 10 ayında 597, 2023'te 789, 2022'de 786, 2021'de 597 ve 2020'de 638 kasten öldürme suçu işlendi.Bu suçların 2020'de 502'sinde, 2021'de 478'inde, 2022'de 604'ünde, 2023'te 654'ünde ve 2024'te ise 473'ünde ruhsatsız silah kullanıldığı tespit edildi.Ülkede bu yılın 10 ayında 4 bin 82, 2023'te 5 bin 391, 2022'de 4 bin 844, 2021'de 3 bin 920, 2020'de 3 bin 487 ateşli silahla yaralama olayı kayıtlara geçti.Bunların 2020'de 2 bin 454'ü, 2021'de 2 bin 945'i, 2022'de 3 bin 533'ü, 2023'te 4 bin 100'ü, bu yılın 10 ayında ise 2 bin 991'i ruhsatsız silahla gerçekleştirildi.Emniyet ve jandarma birimlerince bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde düzenlenen operasyonlarda, 90 bin 317 ruhsatsız silah ele geçirildi. Bu kapsamda 100 bin 317 kişi hakkında işlem yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/turkiye-silahlaniyor-40-milyon-silahtan-sadece-4-milyonu-ruhsatli-1088463507.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088906627_0:0:750:562_1920x0_80_0_0_738620dcb69db185d91abd34b7160fe2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ruhsatsız silahlar, silah kaçakçılığı, bireysel silahlanma, silahlanma, silahlanma yarışı, suç
ruhsatsız silahlar, silah kaçakçılığı, bireysel silahlanma, silahlanma, silahlanma yarışı, suç

Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor: İlk on ayda 90 binin üzerinde ruhsatsız silah yakalandı

13:26 11.12.2024
silah kaçakçılığı
silah kaçakçılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
Abone ol
Türkiye'de ilk on ayda 90 binin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Aynı dönemde işlenen suçların büyük çoğunluğu da ruhsatsız silahlarla işlendi.
Türkiye'de ruhsatsız silah sorunu büyürken, emniyet kaynaklarına göre 1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihlerinde ele geçirilen 90 bin 317 ruhsatsız silahla ilgili 100 bin 317 kişi hakkında işlem yapıldı. Aynı dönemde ateşli silahlarla işlenen 4 bin 904 suçun 3 bin 662'sinde ruhsatsız silah kullanıldı.
1 Ocak 2020 ile 31 Ekim 2024 tarihlerinde ateşli silahlarla işlenen 26 bin 439 suçtan 19 bin 807'sinde ruhsatsız silah kullanıldı. Geçen yıl ateşli silahların kullanıldığı 6 bin 478 suçun 5 bin 20'si, 2024'ün 10 ayında gerçekleşen 4 bin 904 suçun 3 bin 662'si ruhsatsız silahlarla işlendi.

Yıllara göre ruhsatsız silah kullanımı

Ateşli silahla bu yılın 10 ayında 597, 2023'te 789, 2022'de 786, 2021'de 597 ve 2020'de 638 kasten öldürme suçu işlendi.
Bu suçların 2020'de 502'sinde, 2021'de 478'inde, 2022'de 604'ünde, 2023'te 654'ünde ve 2024'te ise 473'ünde ruhsatsız silah kullanıldığı tespit edildi.
Ülkede bu yılın 10 ayında 4 bin 82, 2023'te 5 bin 391, 2022'de 4 bin 844, 2021'de 3 bin 920, 2020'de 3 bin 487 ateşli silahla yaralama olayı kayıtlara geçti.
Bunların 2020'de 2 bin 454'ü, 2021'de 2 bin 945'i, 2022'de 3 bin 533'ü, 2023'te 4 bin 100'ü, bu yılın 10 ayında ise 2 bin 991'i ruhsatsız silahla gerçekleştirildi.
Emniyet ve jandarma birimlerince bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde düzenlenen operasyonlarda, 90 bin 317 ruhsatsız silah ele geçirildi. Bu kapsamda 100 bin 317 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili yasal düzenleme

Resmi Gazete'de 30 Kasım'da yayımlanarak yürürlüğe giren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduran kişiler için olan 1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezası, 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Kanuna göre, ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kurusıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak gerçek silah haline dönüştürme eylemi suç kabul edilecek ve bunu yapanlar hapis cezasına çarptırılacak.

Umut Vakfı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
YAŞAM
Türkiye 'silahlanıyor': 40 milyon silahtan sadece 4 milyonu ruhsatlı
26 Eylül, 13:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала