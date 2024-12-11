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Peskov: Türk dostlarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz
Peskov: Türk dostlarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz
Sputnik Türkiye
Moskova'nın Ankara'yla Suriye meselesini istişare etmeyi sürdürdüğünü anlatan Peskov, Putin'in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili henüz bir planlama olmadığını... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk dostlarıyla Suriye konusundaki temaslarını sürdürdüğünü belirtti.Gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Türkiye'yle diyaloğun aktif olduğunu ve Türk dostlarla temasları sürdürdüklerini söyledi.Peskov, bir soru üzerine, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili bir planlama bulunmadığı yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında bir temas kurulmasının şu anda gündemde olmadığını da söyleyerek, dışişleri bakanlarının kısa süre önce bir araya geldiklerini anımsattı.Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov, Hakan Fidan ve Abbas Arakçi, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri 'Astana formatlı' toplantının ardından Suriye'deki şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunmuştu.Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye’nin (Suriye'de çözümün garantörleri) Suriye'de çatışmaların durdurulmasının sağlanması konusunda anlaştıklarını, Rusya’nın Şam ile muhalefet arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/mar-a-lagoda-trump-ve-muskla-gorusen-orbandan-putine-telefon-1091407479.html
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türkiye, haberler, vladimir putin, sergey lavrov, hakan fidan, suriye, iran, katar, rusya, dmitriy peskov, abbas arakçi, putin-erdoğan görüşmesi, doha, doha forumu

Peskov: Türk dostlarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz

16:58 11.12.2024
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Moskova'nın Ankara'yla Suriye meselesini istişare etmeyi sürdürdüğünü anlatan Peskov, Putin'in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili henüz bir planlama olmadığını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk dostlarıyla Suriye konusundaki temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Türkiye'yle diyaloğun aktif olduğunu ve Türk dostlarla temasları sürdürdüklerini söyledi.

Peskov, bir soru üzerine, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili bir planlama bulunmadığı yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında bir temas kurulmasının şu anda gündemde olmadığını da söyleyerek, dışişleri bakanlarının kısa süre önce bir araya geldiklerini anımsattı.

Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov, Hakan Fidan ve Abbas Arakçi, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri 'Astana formatlı' toplantının ardından Suriye'deki şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye’nin (Suriye'de çözümün garantörleri) Suriye'de çatışmaların durdurulmasının sağlanması konusunda anlaştıklarını, Rusya’nın Şam ile muhalefet arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediğini vurgulamıştı.
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