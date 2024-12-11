https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/peribacalarinin-arasina-dustu-yaralanan-rus-turist-tedavi-altina-alindi-1091423912.html
Peribacalarının arasına düştü: Yaralanan Rus turist tedavi altına alındı
Peribacalarının arasına düştü: Yaralanan Rus turist tedavi altına alındı
Sputnik Türkiye
Kapadokya'da peribacalarının arasına düşen Rus turist hastaneye kaldırıldı. Turistin vücudunda kırıklar olduğu açıklandı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T21:44+0300
2024-12-11T21:44+0300
2024-12-11T21:46+0300
türkiye
rus turist
kapadokya
peribacaları
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Tatil için Nevşehir'de bulunan Rus turist Polina Alekseyevna Sharabarina eşiyle Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'ne gitti.Gezinti sırasında vadiyi yamaçtan izleyen Sharabarina ayağının kayması sonucu peribacalarının arasına düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Patika yolda araçların ilerleyememesinden dolayı görevlilerce bir süre sedyeyle taşınan Sharabarina ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi altına alınan Rus turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/3-uygulama-birden-sosyal-medya-coktu-1091423018.html
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rus turist, kapadokya, peribacaları
rus turist, kapadokya, peribacaları
Peribacalarının arasına düştü: Yaralanan Rus turist tedavi altına alındı
21:44 11.12.2024 (güncellendi: 21:46 11.12.2024)
Kapadokya'da peribacalarının arasına düşen Rus turist hastaneye kaldırıldı. Turistin vücudunda kırıklar olduğu açıklandı.
Tatil için Nevşehir'de bulunan Rus turist Polina Alekseyevna Sharabarina eşiyle Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'ne gitti.
Gezinti sırasında vadiyi yamaçtan izleyen Sharabarina ayağının kayması sonucu peribacalarının arasına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Patika yolda araçların ilerleyememesinden dolayı görevlilerce bir süre sedyeyle taşınan Sharabarina ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi altına alınan Rus turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.