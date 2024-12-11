https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/peribacalarinin-arasina-dustu-yaralanan-rus-turist-tedavi-altina-alindi-1091423912.html

Peribacalarının arasına düştü: Yaralanan Rus turist tedavi altına alındı

Peribacalarının arasına düştü: Yaralanan Rus turist tedavi altına alındı

Sputnik Türkiye

Kapadokya'da peribacalarının arasına düşen Rus turist hastaneye kaldırıldı. Turistin vücudunda kırıklar olduğu açıklandı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

rus turist

kapadokya

peribacaları

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Tatil için Nevşehir'de bulunan Rus turist Polina Alekseyevna Sharabarina eşiyle Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'ne gitti.Gezinti sırasında vadiyi yamaçtan izleyen Sharabarina ayağının kayması sonucu peribacalarının arasına düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Patika yolda araçların ilerleyememesinden dolayı görevlilerce bir süre sedyeyle taşınan Sharabarina ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi altına alınan Rus turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/3-uygulama-birden-sosyal-medya-coktu-1091423018.html

türkiye

kapadokya

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rus turist, kapadokya, peribacaları