Ulaştırma Bakan Yardımcısı: Whatsapp servislerinde global kesinti var

© İHA / BEDİRHAN GÖKSU-AW283587 telefon © İHA / BEDİRHAN GÖKSU-AW283587

Ayrıntılar geliyor

ABD'li sosyal medya holdingi olarak bilinen Meta şirketine ait Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sıkıntıları yaşanıyor. Erişim sorununun sebebine dair bir açıklama henüz gelmezken Ulaştırma Bakan Yardımcısı Whatsapp servislerinde global kesinti olduğunu duyurdu.