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Ulaştırma Bakan Yardımcısı: Whatsapp servislerinde global kesinti var
Ulaştırma Bakan Yardımcısı: Whatsapp servislerinde global kesinti var
Sputnik Türkiye
ABD'li sosyal medya holdingi olarak bilinen Meta şirketine ait Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sıkıntıları yaşanıyor. Erişim sorununun sebebine dair... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T21:11+0300
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2024-12-11T21:23+0300
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Ulaştırma Bakan Yardımcısı: Whatsapp servislerinde global kesinti var
21:11 11.12.2024 (güncellendi: 21:23 11.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD'li sosyal medya holdingi olarak bilinen Meta şirketine ait Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sıkıntıları yaşanıyor. Erişim sorununun sebebine dair bir açıklama henüz gelmezken Ulaştırma Bakan Yardımcısı Whatsapp servislerinde global kesinti olduğunu duyurdu.