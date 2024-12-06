https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/vladimir-putinle-yilin-ozeti-programinin-tarihi-aciklandi-ilk-kez-yapay-zeka-kullanilacak-1091246696.html

'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının tarihi açıklandı: İlk kez yapay zeka kullanılacak

'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının tarihi açıklandı: İlk kez yapay zeka kullanılacak

Sputnik Türkiye

Putin'in her yıl sonu merakla beklenen ve saatlerce her konudan soruları yanıtladığı programın bu seneki tarihi Kremlin tarafından ilan edildi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T14:41+0300

2024-12-06T14:41+0300

2024-12-06T14:41+0300

dünya

rusya

vladimir putin

vladimir putin'le yılın özeti

dmitriy peskov

kremlin

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk kez geçen yıl düzenlediği 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programı, 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu yılki 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının 19 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.Peskov, program için Rusya halkından gelecek soruların toplanması ve işlenmesinde ilk kez yapay zekanın kullanılacağının altını çizdi.4 saatten uzun sürdüRus liderin her yıl geleneksel olarak düzenlediği büyük basın toplantısı ile yine her yıl vatandaşlardan gelen soruları yanıtladığı direkt hat programının birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan bu formatta Putin, hem basının sorularını yanıtlıyor hem de Rusya halkının merak ettiği konularda açıklamalar yapıyor.Rus liderin geçen yıl ilk kez bu formatta düzenlediği program, 4 saat 13 dakika sürmüştü.Dünyanın önde gelen televizyon kanalları ve yayın organları Putin'in basın toplantısını canlı olarak yayınlamıştı.

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rusya, vladimir putin, vladimir putin'le yılın özeti, dmitriy peskov, kremlin