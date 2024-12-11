https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/oyuncu-rojda-demirer-ulas-kiyaka-kirmizi-isikta-asik-oldugunu-itiraf-etti-1091403317.html

Oyuncu Rojda Demirer, Ulaş Kıyak'a 'kırmızı ışık'ta aşık olduğunu itiraf etti

Oyuncu Rojda Demirer, Ulaş Kıyak'a 'kırmızı ışık'ta aşık olduğunu itiraf etti

Sputnik Türkiye

Oyuncu Rojda Demirer beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi voleybolcu Ulaş Kıyak ile 'kırmızı ışık'ta aşık olduğunu anlattı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T13:52+0300

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yaşam

rojda demirer

oyuncu

evlilik

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Film ve dizi oyuncusu Rojda Demirel, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, beş yıldır birlikte olduğu voleybolcu Ulaş Kıyak'ı ilk kez 'kırmızı ışık'ta görüp aşık olduğunu anlatırken, "Birbirimizi kırmızı ışıkta görüp kitlendik. 5 ay sonra o beni buldu. Bizimki gerçekten ilk görüşte aşktı. Evlenmeyi düşünmüyoruz. Zaten evli gibi yaşıyoruz" dedi. İlk görüşte aşktıDemirer, katıldığı bir programda 5 yıllık sevgilisi voleybolcu Ulaş Kıyak ile nasıl tanıştığını anlattı:Çocuk da hazır geldiDemirer, sevgilisinin çocuğuyla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: “Fotoğraflarımda gördüğünüz çocuk benim değil. 5 yıldır birlikte olduğum erkek arkadaşım Ulaş’ın. Herkes bizi evli sanıyor ama evli de değiliz, çocuk da hazır geldi. Ben çocuk yapmayı düşünmüyorum. Şu devirde hamile kalıp üreyenleri alkışlıyorum. Çünkü dünya zor bir yere gidiyor. Helen’le çok iyi anlaşıyoruz. Hiçbir zaman üvey anne kalıbına girmedim. Onun hem arkadaşıyım hem ablası. O benim için en büyük şans.”Genel tabular benim için çok geçersiz Evlilik gibi bir ilişki yaşadıklarını anlatan Demirer sözlerini şöyle tamamladı; "Genel kriterler, genel tabular benim için çok geçersiz. İlişkimi evlilik kurallarıyla yaşıyorum. O yüzden de evlenip bunu birine ispat etme gereği hiç duymuyorum. Gerek de yok böyle bir şeye. Bence o benim eşim, ben de onun eşiyim. Helen bizim kızımız. Ve çok da mutluyum. Kimseye bir şey ispat etme gereği duymuyorum. Belli bir yaşa gelince, evlenip çocuk yapmanı isterler. Bu hayatta önceliğim kendim ne istiyorum.”

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