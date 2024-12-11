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Oyuncu Rojda Demirer, Ulaş Kıyak'a 'kırmızı ışık'ta aşık olduğunu itiraf etti
Oyuncu Rojda Demirer, Ulaş Kıyak'a 'kırmızı ışık'ta aşık olduğunu itiraf etti
Sputnik Türkiye
Oyuncu Rojda Demirer beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi voleybolcu Ulaş Kıyak ile 'kırmızı ışık'ta aşık olduğunu anlattı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T13:52+0300
2024-12-11T13:52+0300
2024-12-11T13:52+0300
yaşam
rojda demirer
oyuncu
evlilik
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Film ve dizi oyuncusu Rojda Demirel, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, beş yıldır birlikte olduğu voleybolcu Ulaş Kıyak'ı ilk kez 'kırmızı ışık'ta görüp aşık olduğunu anlatırken, "Birbirimizi kırmızı ışıkta görüp kitlendik. 5 ay sonra o beni buldu. Bizimki gerçekten ilk görüşte aşktı. Evlenmeyi düşünmüyoruz. Zaten evli gibi yaşıyoruz" dedi. İlk görüşte aşktıDemirer, katıldığı bir programda 5 yıllık sevgilisi voleybolcu Ulaş Kıyak ile nasıl tanıştığını anlattı:Çocuk da hazır geldiDemirer, sevgilisinin çocuğuyla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: “Fotoğraflarımda gördüğünüz çocuk benim değil. 5 yıldır birlikte olduğum erkek arkadaşım Ulaş’ın. Herkes bizi evli sanıyor ama evli de değiliz, çocuk da hazır geldi. Ben çocuk yapmayı düşünmüyorum. Şu devirde hamile kalıp üreyenleri alkışlıyorum. Çünkü dünya zor bir yere gidiyor. Helen’le çok iyi anlaşıyoruz. Hiçbir zaman üvey anne kalıbına girmedim. Onun hem arkadaşıyım hem ablası. O benim için en büyük şans.”Genel tabular benim için çok geçersiz Evlilik gibi bir ilişki yaşadıklarını anlatan Demirer sözlerini şöyle tamamladı; "Genel kriterler, genel tabular benim için çok geçersiz. İlişkimi evlilik kurallarıyla yaşıyorum. O yüzden de evlenip bunu birine ispat etme gereği hiç duymuyorum. Gerek de yok böyle bir şeye. Bence o benim eşim, ben de onun eşiyim. Helen bizim kızımız. Ve çok da mutluyum. Kimseye bir şey ispat etme gereği duymuyorum. Belli bir yaşa gelince, evlenip çocuk yapmanı isterler. Bu hayatta önceliğim kendim ne istiyorum.”
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Oyuncu Rojda Demirer, Ulaş Kıyak'a 'kırmızı ışık'ta aşık olduğunu itiraf etti
Oyuncu Rojda Demirer beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi voleybolcu Ulaş Kıyak ile 'kırmızı ışık'ta aşık olduğunu anlattı.
Film ve dizi oyuncusu Rojda Demirel, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, beş yıldır birlikte olduğu voleybolcu Ulaş Kıyak'ı ilk kez 'kırmızı ışık'ta görüp aşık olduğunu anlatırken, "Birbirimizi kırmızı ışıkta görüp kitlendik. 5 ay sonra o beni buldu. Bizimki gerçekten ilk görüşte aşktı. Evlenmeyi düşünmüyoruz. Zaten evli gibi yaşıyoruz" dedi.
Demirer, katıldığı bir programda 5 yıllık sevgilisi voleybolcu Ulaş Kıyak ile nasıl tanıştığını anlattı:
“Yüz yüze tanışmadan 5 ay önce birbirimizi kırmızı ışıkta görüp kitlendik. Bir an dönüp baktım ve ne kadar hoş olduğunu düşündüm. İkinciye dönüp bakamadım. Arkadaşlarıma ‘Biraz önce yanımda biri durdu. Uzun süre sonra ilk defa birinden çok etkilendim. Twitter’a yanımdaki kişi kimdi diye yazsam mı’ dedim. Yazmadım tabii, o beni buldu. Önce Instagram’dan eklemiş ama onu da görmeyince ortak arkadaşlarımızı devreye sokup bir buluşma ayarlamış. Ben onu görünce gerçekten şoke oldum. Bizimki gerçekten ilk görüşte aşktı.”
Demirer, sevgilisinin çocuğuyla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: “Fotoğraflarımda gördüğünüz çocuk benim değil. 5 yıldır birlikte olduğum erkek arkadaşım Ulaş’ın. Herkes bizi evli sanıyor ama evli de değiliz, çocuk da hazır geldi. Ben çocuk yapmayı düşünmüyorum. Şu devirde hamile kalıp üreyenleri alkışlıyorum. Çünkü dünya zor bir yere gidiyor. Helen’le çok iyi anlaşıyoruz. Hiçbir zaman üvey anne kalıbına girmedim. Onun hem arkadaşıyım hem ablası. O benim için en büyük şans.”
Genel tabular benim için çok geçersiz
Evlilik gibi bir ilişki yaşadıklarını anlatan Demirer sözlerini şöyle tamamladı; "Genel kriterler, genel tabular benim için çok geçersiz. İlişkimi evlilik kurallarıyla yaşıyorum. O yüzden de evlenip bunu birine ispat etme gereği hiç duymuyorum. Gerek de yok böyle bir şeye. Bence o benim eşim, ben de onun eşiyim. Helen bizim kızımız. Ve çok da mutluyum. Kimseye bir şey ispat etme gereği duymuyorum. Belli bir yaşa gelince, evlenip çocuk yapmanı isterler. Bu hayatta önceliğim kendim ne istiyorum.”