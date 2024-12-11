https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/oyuncu-merve-bolugurun-fotografina-hayranlarindan-sil-onu-tepkisi--1091414497.html

Oyuncu Merve Boluğur'un fotoğrafına hayranlarından 'sil onu' tepkisi

Oyuncu Merve Boluğur'un fotoğrafına hayranlarından 'sil onu' tepkisi

Sputnik Türkiye

Oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medyasında yaptığı son paylaşım hayranlarının tepkisini çekti. Kısa saçlı fotoğrafına çok sayıda 'sil onu' yorumu geldi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T17:00+0300

2024-12-11T17:00+0300

2024-12-11T17:00+0300

yaşam

merve boluğur

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Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medyada kısa saçlı fotoğrafı hayranları tarafından beğenilmedi ve 'sil onu' yorumları yağdı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ve geçtiğimiz aylarda 'erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir' şeklinde yaptığı açıklama ile tepki çeken Merve Boluğur, Erkekleri Koruma Derneği'ni harekete geçirmişti. Bu sözler üzerine ünlü oyuncu hakkında dava açılmıştı. Bu kez de kısa kestirdiği fotoğrafını paylaşan Boluğur'a hayranları tepki gösterdi. Oyuncunun bu halini beğenmediklerini ifade eden hayranlarından bazıları 'sil onu', 'hemen sil bu fotoğrafı' gibi yorumlarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/erkekleri-koruma-derneginden-merve-bolugura-dava-1086750662.html

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