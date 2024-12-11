https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/oyuncu-merve-bolugurun-fotografina-hayranlarindan-sil-onu-tepkisi--1091414497.html
Oyuncu Merve Boluğur'un fotoğrafına hayranlarından 'sil onu' tepkisi
Oyuncu Merve Boluğur'un fotoğrafına hayranlarından 'sil onu' tepkisi
Sputnik Türkiye
Oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medyasında yaptığı son paylaşım hayranlarının tepkisini çekti. Kısa saçlı fotoğrafına çok sayıda 'sil onu' yorumu geldi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T17:00+0300
2024-12-11T17:00+0300
2024-12-11T17:00+0300
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Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medyada kısa saçlı fotoğrafı hayranları tarafından beğenilmedi ve 'sil onu' yorumları yağdı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ve geçtiğimiz aylarda 'erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir' şeklinde yaptığı açıklama ile tepki çeken Merve Boluğur, Erkekleri Koruma Derneği'ni harekete geçirmişti. Bu sözler üzerine ünlü oyuncu hakkında dava açılmıştı. Bu kez de kısa kestirdiği fotoğrafını paylaşan Boluğur'a hayranları tepki gösterdi. Oyuncunun bu halini beğenmediklerini ifade eden hayranlarından bazıları 'sil onu', 'hemen sil bu fotoğrafı' gibi yorumlarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/erkekleri-koruma-derneginden-merve-bolugura-dava-1086750662.html
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merve boluğur, merve boluğur sosyal medya
merve boluğur, merve boluğur sosyal medya
Oyuncu Merve Boluğur'un fotoğrafına hayranlarından 'sil onu' tepkisi
Oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medyasında yaptığı son paylaşım hayranlarının tepkisini çekti. Kısa saçlı fotoğrafına çok sayıda 'sil onu' yorumu geldi.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medyada kısa saçlı fotoğrafı hayranları tarafından beğenilmedi ve 'sil onu' yorumları yağdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ve geçtiğimiz aylarda 'erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir' şeklinde yaptığı açıklama ile tepki çeken Merve Boluğur, Erkekleri Koruma Derneği'ni harekete geçirmişti. Bu sözler üzerine ünlü oyuncu hakkında dava açılmıştı.
Bu kez de kısa kestirdiği fotoğrafını paylaşan Boluğur'a hayranları tepki gösterdi. Oyuncunun bu halini beğenmediklerini ifade eden hayranlarından bazıları 'sil onu', 'hemen sil bu fotoğrafı' gibi yorumlarda bulundu.