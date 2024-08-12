https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/erkekleri-koruma-derneginden-merve-bolugura-dava-1086750662.html

Erkekleri Koruma Derneği'nden Merve Boluğur'a dava

Erkekleri Koruma Derneği'nden Merve Boluğur'a dava

Sputnik Türkiye

Merve Boluğur’un sosyal medya hesabından yaptığı “Erkeklerin yüzde 99’u şerefsizdir” şeklindeki açıklaması Erkekleri Koruma Derneği'ni harekete geçirdi. Dernek... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T11:30+0300

2024-08-12T11:30+0300

2024-08-12T11:30+0300

yaşam

merve boluğur

erkekleri koruma derneği

erkek

hakaret

dava

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Merve Boluğur, erkeklerle ilgili yeni açıklamalar yaptı.Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Boluğur, hayranlarını da şaşkınlığa uğrattı.'Erkekler şerefsizdir'Boluğur sosyal medya hesabından “Erkeklerin yüzde 99’u şerefsizdir” cümlesini paylaştı. Boluğur’un açıklamasını değerlendiren hayranları, yaşadığı zor günlerin ardından iyi bir dönemden geçmediğini söyledi.Erkekleri Koruma Derneği'nden davaBu sözler üzerine Erkekleri Koruma Derneği “Merve hanıma dava açıyoruz. Kim şerefsiz göreceğiz.” paylaşımı yaptı.

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merve boluğur, erkekleri koruma derneği, erkek, hakaret, dava