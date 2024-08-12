https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/erkekleri-koruma-derneginden-merve-bolugura-dava-1086750662.html
Erkekleri Koruma Derneği'nden Merve Boluğur'a dava
Erkekleri Koruma Derneği'nden Merve Boluğur'a dava
Sputnik Türkiye
Merve Boluğur’un sosyal medya hesabından yaptığı “Erkeklerin yüzde 99’u şerefsizdir” şeklindeki açıklaması Erkekleri Koruma Derneği'ni harekete geçirdi. Dernek... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T11:30+0300
2024-08-12T11:30+0300
2024-08-12T11:30+0300
yaşam
merve boluğur
erkekleri koruma derneği
erkek
hakaret
dava
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Merve Boluğur, erkeklerle ilgili yeni açıklamalar yaptı.Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Boluğur, hayranlarını da şaşkınlığa uğrattı.'Erkekler şerefsizdir'Boluğur sosyal medya hesabından “Erkeklerin yüzde 99’u şerefsizdir” cümlesini paylaştı. Boluğur’un açıklamasını değerlendiren hayranları, yaşadığı zor günlerin ardından iyi bir dönemden geçmediğini söyledi.Erkekleri Koruma Derneği'nden davaBu sözler üzerine Erkekleri Koruma Derneği “Merve hanıma dava açıyoruz. Kim şerefsiz göreceğiz.” paylaşımı yaptı.
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merve boluğur, erkekleri koruma derneği, erkek, hakaret, dava
merve boluğur, erkekleri koruma derneği, erkek, hakaret, dava
Erkekleri Koruma Derneği'nden Merve Boluğur'a dava
Merve Boluğur’un sosyal medya hesabından yaptığı “Erkeklerin yüzde 99’u şerefsizdir” şeklindeki açıklaması Erkekleri Koruma Derneği'ni harekete geçirdi. Dernek bu sözler üzerine “Kim şerefsiz göreceğiz” diyerek Boluğur’a dava açtı
Merve Boluğur, erkeklerle ilgili yeni açıklamalar yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Boluğur, hayranlarını da şaşkınlığa uğrattı.
Boluğur sosyal medya hesabından “Erkeklerin yüzde 99’u şerefsizdir” cümlesini paylaştı. Boluğur’un açıklamasını değerlendiren hayranları, yaşadığı zor günlerin ardından iyi bir dönemden geçmediğini söyledi.
Erkekleri Koruma Derneği'nden dava
Bu sözler üzerine Erkekleri Koruma Derneği “Merve hanıma dava açıyoruz. Kim şerefsiz göreceğiz.” paylaşımı yaptı.