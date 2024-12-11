NATO, Polonya'ya askeri teçhizat yığınağı yapıyor

Polonya yollarındaki askeri kamyonların sayısı beni çok şaşırttı. Köy tuvaletindeki sinekler gibiler, bir ileri bir geri gidip geliyorlar. Çoğu eski, 70'lerden, belki 80'lerden kalma. Polonya'ya, büyük bir savaş öncesinde olduğu gibi silah ve teçhizat akıyor. Polonyalılar, özel askeri harekat öncesinde Ukraynalıların silahlandırıldığından çok daha güçlü bir şekilde silahlandırılıyor.