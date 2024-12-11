https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/nato-polonyaya-askeri-techizat-yiginagi-yapiyor-1091388864.html
NATO, Polonya'ya askeri teçhizat yığınağı yapıyor
NATO, Polonya'ya askeri teçhizat yığınağı yapıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Lebedev, NATO’nun Avrupa ülkelerinden Polonya'ya büyük miktarda askeri... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T09:01+0300
2024-12-11T09:01+0300
2024-12-11T09:07+0300
ukrayna krizi
polonya
nato
askeri teçhizat
silah
savaş gemisi
sergey lebedev
rusya
ukrayna
avrupa
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Nikolayev'deki Rusya yanlısı direnişin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Avrupa'daki yoldaşlarımızdan, Avrupa ülkelerinden Polonya'ya büyük bir askeri teçhizat hareketi olduğuna dair haberler geliyor. Bu hareket o kadar büyük ki, Avrupa otoyollarında göze çarpıyor” bilgisini verdi.Lebedev, Fransa'daki A63 otoyolundan fotoğraflar ve Almanya'nın Magdeburg şehri yakınlarından NATO askeri teçhizatı taşıyan kamyon konvoylarını gösteren bir video sundu.Polonya'daki Swinoujście limanından, çok sayıda savaş gemisi yığınını gösteren bir video da sunan Lebedev, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ukraynali-askerler-nato-yapimi-silahlari-birakip-kaciyor-1091387881.html
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polonya, nato, askeri teçhizat, silah, savaş gemisi, sergey lebedev, rusya, ukrayna, avrupa, fransa, almanya, özel askeri harekat, savaş
polonya, nato, askeri teçhizat, silah, savaş gemisi, sergey lebedev, rusya, ukrayna, avrupa, fransa, almanya, özel askeri harekat, savaş
NATO, Polonya'ya askeri teçhizat yığınağı yapıyor
09:01 11.12.2024 (güncellendi: 09:07 11.12.2024)
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Lebedev, NATO’nun Avrupa ülkelerinden Polonya'ya büyük miktarda askeri teçhizat naklettiğini belirtti.
Nikolayev'deki Rusya yanlısı direnişin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Avrupa'daki yoldaşlarımızdan, Avrupa ülkelerinden Polonya'ya büyük bir askeri teçhizat hareketi olduğuna dair haberler geliyor. Bu hareket o kadar büyük ki, Avrupa otoyollarında göze çarpıyor” bilgisini verdi.
Lebedev, Fransa'daki A63 otoyolundan fotoğraflar ve Almanya'nın Magdeburg şehri yakınlarından NATO askeri teçhizatı taşıyan kamyon konvoylarını gösteren bir video sundu.
Polonya'daki Swinoujście limanından, çok sayıda savaş gemisi yığınını gösteren bir video da sunan Lebedev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Polonya yollarındaki askeri kamyonların sayısı beni çok şaşırttı. Köy tuvaletindeki sinekler gibiler, bir ileri bir geri gidip geliyorlar. Çoğu eski, 70'lerden, belki 80'lerden kalma. Polonya'ya, büyük bir savaş öncesinde olduğu gibi silah ve teçhizat akıyor. Polonyalılar, özel askeri harekat öncesinde Ukraynalıların silahlandırıldığından çok daha güçlü bir şekilde silahlandırılıyor.