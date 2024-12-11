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SON DAKİKA | ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/nato-polonyaya-askeri-techizat-yiginagi-yapiyor-1091388864.html
NATO, Polonya'ya askeri teçhizat yığınağı yapıyor
NATO, Polonya'ya askeri teçhizat yığınağı yapıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Lebedev, NATO’nun Avrupa ülkelerinden Polonya'ya büyük miktarda askeri... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
polonya
nato
askeri teçhizat
silah
savaş gemisi
sergey lebedev
rusya
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avrupa
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Nikolayev'deki Rusya yanlısı direnişin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Avrupa'daki yoldaşlarımızdan, Avrupa ülkelerinden Polonya'ya büyük bir askeri teçhizat hareketi olduğuna dair haberler geliyor. Bu hareket o kadar büyük ki, Avrupa otoyollarında göze çarpıyor” bilgisini verdi.Lebedev, Fransa'daki A63 otoyolundan fotoğraflar ve Almanya'nın Magdeburg şehri yakınlarından NATO askeri teçhizatı taşıyan kamyon konvoylarını gösteren bir video sundu.Polonya'daki Swinoujście limanından, çok sayıda savaş gemisi yığınını gösteren bir video da sunan Lebedev, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ukraynali-askerler-nato-yapimi-silahlari-birakip-kaciyor-1091387881.html
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polonya, nato, askeri teçhizat, silah, savaş gemisi, sergey lebedev, rusya, ukrayna, avrupa, fransa, almanya, özel askeri harekat, savaş
polonya, nato, askeri teçhizat, silah, savaş gemisi, sergey lebedev, rusya, ukrayna, avrupa, fransa, almanya, özel askeri harekat, savaş

NATO, Polonya'ya askeri teçhizat yığınağı yapıyor

09:01 11.12.2024 (güncellendi: 09:07 11.12.2024)
© AP Photo / Czarek SokolowskiPolonya'da düzenlenen NATO tatbikatı
Polonya'da düzenlenen NATO tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Lebedev, NATO’nun Avrupa ülkelerinden Polonya'ya büyük miktarda askeri teçhizat naklettiğini belirtti.
Nikolayev'deki Rusya yanlısı direnişin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Avrupa'daki yoldaşlarımızdan, Avrupa ülkelerinden Polonya'ya büyük bir askeri teçhizat hareketi olduğuna dair haberler geliyor. Bu hareket o kadar büyük ki, Avrupa otoyollarında göze çarpıyor” bilgisini verdi.
Lebedev, Fransa'daki A63 otoyolundan fotoğraflar ve Almanya'nın Magdeburg şehri yakınlarından NATO askeri teçhizatı taşıyan kamyon konvoylarını gösteren bir video sundu.
Polonya'daki Swinoujście limanından, çok sayıda savaş gemisi yığınını gösteren bir video da sunan Lebedev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Polonya yollarındaki askeri kamyonların sayısı beni çok şaşırttı. Köy tuvaletindeki sinekler gibiler, bir ileri bir geri gidip geliyorlar. Çoğu eski, 70'lerden, belki 80'lerden kalma. Polonya'ya, büyük bir savaş öncesinde olduğu gibi silah ve teçhizat akıyor. Polonyalılar, özel askeri harekat öncesinde Ukraynalıların silahlandırıldığından çok daha güçlü bir şekilde silahlandırılıyor.
Ukraynalı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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