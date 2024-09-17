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Medya patronu Murdoch çocuklarından saygı göstergesi olarak 100'er milyon dolar vermelerini istedi: 'Aile karıştı'
Medya patronu Murdoch çocuklarından saygı göstergesi olarak 100'er milyon dolar vermelerini istedi: 'Aile karıştı'
Sputnik Türkiye
Medya patronu Rupert Murdoch 'saygı göstergesi' olarak çocuklarından kendisine 100'er milyon dolar vermelerini istedi. Ancak babası ile düzenli olarak sorun... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T16:53+0300
2024-09-17T16:59+0300
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Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi, 20 milyar dolar civarında serveti bulunan Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, çocuklarını bir 'saygı' testine tabi tutarak kendilerin 100'er milyon dolar para istedi.Çocuklarından Lachlan, Elisabeth ve Prudence bu teklifi 'yıllar içinde kazandığı servete saygının bir işareti' verirken farklı siyasi görüşe ve işlere sahip olması sebebiyle babası ile devamlı sorun yaşadığı ifade edilen James ise bu teklifi reddetti. Fox'un satışından elde edilen 12 milyar dolar çocuklar arasında paylaştırılmıştı.ABD medyasında her alan haberlere göre Rupert Murdoch'ın öldüğünde servetinin çocuklarının eline geçmesi için ne kadar çaba sarf ettiği düşünüldüğünde, söz konusu bu durumun oldukça 'tuhaf' olduğu ifade edildi. Rupert'in en büyük oğlu Lachlan'ı tercih ettiği ve tüm medya imparatorluğunun ona miras kalmasını istediği ifade edilmişti. Murdoch ailesi, kurduğu vakıf aracılığıyla hem Fox Corp'u hem de News Corp'u kontrol ediyordu. Lachlan Fox Corp'un yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olarak görev yapıyor ve diğer çocukların aksine siyasi olarak babasıyla aynı çizgide olduğu belirtiliyor.James ile yaşanan dramaJames, 2015-2019 yılları arasında 21st Century Fox'un CEO'su olarak görev yaptıktan sonra medya imparatorluğundan ve babasından uzaklaşmaya başlamıştı. 2020 yılında News Corp yönetim kurulundan istifa ederek o yıl yayımlanan bir makalede, şirketteki 'zehirli çalışma ortamı ve babasından giderek uzaklaştığı' hususu öne sürülmüştü.James verdiği demeçte, “Yönetim kurulundaki pozisyonumdan giderek daha fazla rahatsızlık duymaya başladım ve bazı kararların nasıl alındığına dair bazı anlaşmazlıklar yaşadım. Bu yüzden kendimi görevden almak ve daha temiz bir sayfa açmak aslında o kadar da zor bir karar değildi" cümlelerini kaydetmişti.Miras davası başladıFox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi, 20 milyar dolar civarında serveti bulunan Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un medya platformlarını ölümünden sonra kimin yöneteceğine dair dava ABD'nin Nevada eyaletinde başladı.ABD basınında yer alan bir habere göre, 93 yaşındaki Murdoch'un Eylül 2023'te veraset hakkında aile şirketleri sözleşmesinde değişiklik yapmasının ardından çocukları James, Elisabeth ve Prudence bu karara tepki gösterdi.James, Elisabeth ve Prudence , babaları Rupert Murdoch'un kendilerinin 'rızası olmadan veraset hakkında değişikliğe gitmesini' gerekçe göstererek sahibi olduğu medya platformlarını kimin yöneteceğine karar vermek için Nevada'da mahkemeye başvurdu.Gelecek hafta da devam etmesi beklenen mahkemede Murdoch'un aile şirketlerinin sözleşmesinde veraset hakkında değişiklik yapıp yapamayacağı konusunda karar alınacak.Mahkeme, haber kuruluşlarının dava dosyalarına erişim taleplerini büyük ölçüde reddederek duruşmaların halka kapalı yapılacağını ve davada sunulan çoğu belgenin gizli tutulacağını açıkladı.Sözleşmenin ilk halinde Murdoch'un çocukları Lachlan, James, Elisabeth ve Prudence'in aile şirketlerinin yönetiminde eşit söz hakkı bulunurken Rupert Murdoch, merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan Fox ve News Corporation (News Corp) şirketlerinin yöneticiliğini oğlu Lachlan lehine bırakmıştı.Rupert Murdoch, James, Elisabeth ve Prudence'in Fox News gibi kuruluşların editoryal politikasını 'daha az muhafazakar' olacak şekilde değiştirebileceğini ve sürekli liderlik kavgaları çıkarabileceğini söylemiş, bunun aile şirketlerinin değerine zarar vereceğini belirtmişti.ABD basınında yer alan bir diğer haberde ise Lachlan ve Rupert'in davayı kazanması halinde, Lachlan'ın 'babasının yıllardır sahip olduğu geniş yetkilere' sahip olacağı ve diğer hissedarların ise büyük ölçüde onun şirketler için planladığı her şeyi kabul etmek zorunda kalacağı ifade edildi.Tek bir gazeteyle başladıSahip olduğu medya imparatorluğuna Avustralya'nın Adelaide kentinde babasından miras kalan tek bir gazeteyle başlayan Murdoch'un, ABD’nin sosyal ve siyasal hayatında özellikle 1996’da kurduğu Fox News televizyonu ile önemli etkileri olduğu belirtiliyor.Kurulduktan sonra 6 yılda CNN ve MSNBC gibi rakiplerini geride bırakan Fox News, özellikle ABD’deki Cumhuriyetçi ve muhafazakar kesime yönelik yayınlar yaptı.News Corp, Wall Street Journal ve New York Post'a ek olarak bünyesinde İngiliz tabloidleri Times of London, The Sun ve Avustralya'da birçok medya kuruluşunu barındırıyor.Murdoch ailesinin net servetinin 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
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rupert murdoch, fox, fox news, miras, ceo, dava, abd

Medya patronu Murdoch çocuklarından saygı göstergesi olarak 100'er milyon dolar vermelerini istedi: 'Aile karıştı'

16:53 17.09.2024 (güncellendi: 16:59 17.09.2024)
© AARupert Murdoch
Rupert Murdoch - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA
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Medya patronu Rupert Murdoch 'saygı göstergesi' olarak çocuklarından kendisine 100'er milyon dolar vermelerini istedi. Ancak babası ile düzenli olarak sorun yaşadığı belirtilen küçük oğlu James, bu istedi reddetti.
Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi, 20 milyar dolar civarında serveti bulunan Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, çocuklarını bir 'saygı' testine tabi tutarak kendilerin 100'er milyon dolar para istedi.
Çocuklarından Lachlan, Elisabeth ve Prudence bu teklifi 'yıllar içinde kazandığı servete saygının bir işareti' verirken farklı siyasi görüşe ve işlere sahip olması sebebiyle babası ile devamlı sorun yaşadığı ifade edilen James ise bu teklifi reddetti. Fox'un satışından elde edilen 12 milyar dolar çocuklar arasında paylaştırılmıştı.
ABD medyasında her alan haberlere göre Rupert Murdoch'ın öldüğünde servetinin çocuklarının eline geçmesi için ne kadar çaba sarf ettiği düşünüldüğünde, söz konusu bu durumun oldukça 'tuhaf' olduğu ifade edildi.
Rupert'in en büyük oğlu Lachlan'ı tercih ettiği ve tüm medya imparatorluğunun ona miras kalmasını istediği ifade edilmişti. Murdoch ailesi, kurduğu vakıf aracılığıyla hem Fox Corp'u hem de News Corp'u kontrol ediyordu. Lachlan Fox Corp'un yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olarak görev yapıyor ve diğer çocukların aksine siyasi olarak babasıyla aynı çizgide olduğu belirtiliyor.

James ile yaşanan drama

James, 2015-2019 yılları arasında 21st Century Fox'un CEO'su olarak görev yaptıktan sonra medya imparatorluğundan ve babasından uzaklaşmaya başlamıştı. 2020 yılında News Corp yönetim kurulundan istifa ederek o yıl yayımlanan bir makalede, şirketteki 'zehirli çalışma ortamı ve babasından giderek uzaklaştığı' hususu öne sürülmüştü.
James verdiği demeçte, “Yönetim kurulundaki pozisyonumdan giderek daha fazla rahatsızlık duymaya başladım ve bazı kararların nasıl alındığına dair bazı anlaşmazlıklar yaşadım. Bu yüzden kendimi görevden almak ve daha temiz bir sayfa açmak aslında o kadar da zor bir karar değildi" cümlelerini kaydetmişti.

Miras davası başladı

Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi, 20 milyar dolar civarında serveti bulunan Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un medya platformlarını ölümünden sonra kimin yöneteceğine dair dava ABD'nin Nevada eyaletinde başladı.
ABD basınında yer alan bir habere göre, 93 yaşındaki Murdoch'un Eylül 2023'te veraset hakkında aile şirketleri sözleşmesinde değişiklik yapmasının ardından çocukları James, Elisabeth ve Prudence bu karara tepki gösterdi.
James, Elisabeth ve Prudence , babaları Rupert Murdoch'un kendilerinin 'rızası olmadan veraset hakkında değişikliğe gitmesini' gerekçe göstererek sahibi olduğu medya platformlarını kimin yöneteceğine karar vermek için Nevada'da mahkemeye başvurdu.
Gelecek hafta da devam etmesi beklenen mahkemede Murdoch'un aile şirketlerinin sözleşmesinde veraset hakkında değişiklik yapıp yapamayacağı konusunda karar alınacak.
Mahkeme, haber kuruluşlarının dava dosyalarına erişim taleplerini büyük ölçüde reddederek duruşmaların halka kapalı yapılacağını ve davada sunulan çoğu belgenin gizli tutulacağını açıkladı.
Sözleşmenin ilk halinde Murdoch'un çocukları Lachlan, James, Elisabeth ve Prudence'in aile şirketlerinin yönetiminde eşit söz hakkı bulunurken Rupert Murdoch, merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan Fox ve News Corporation (News Corp) şirketlerinin yöneticiliğini oğlu Lachlan lehine bırakmıştı.
Rupert Murdoch, James, Elisabeth ve Prudence'in Fox News gibi kuruluşların editoryal politikasını 'daha az muhafazakar' olacak şekilde değiştirebileceğini ve sürekli liderlik kavgaları çıkarabileceğini söylemiş, bunun aile şirketlerinin değerine zarar vereceğini belirtmişti.
ABD basınında yer alan bir diğer haberde ise Lachlan ve Rupert'in davayı kazanması halinde, Lachlan'ın 'babasının yıllardır sahip olduğu geniş yetkilere' sahip olacağı ve diğer hissedarların ise büyük ölçüde onun şirketler için planladığı her şeyi kabul etmek zorunda kalacağı ifade edildi.

Tek bir gazeteyle başladı

Sahip olduğu medya imparatorluğuna Avustralya'nın Adelaide kentinde babasından miras kalan tek bir gazeteyle başlayan Murdoch'un, ABD’nin sosyal ve siyasal hayatında özellikle 1996’da kurduğu Fox News televizyonu ile önemli etkileri olduğu belirtiliyor.
Kurulduktan sonra 6 yılda CNN ve MSNBC gibi rakiplerini geride bırakan Fox News, özellikle ABD’deki Cumhuriyetçi ve muhafazakar kesime yönelik yayınlar yaptı.
News Corp, Wall Street Journal ve New York Post'a ek olarak bünyesinde İngiliz tabloidleri Times of London, The Sun ve Avustralya'da birçok medya kuruluşunu barındırıyor.
Murdoch ailesinin net servetinin 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
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