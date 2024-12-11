https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/gayrimenkul-ve-otomobil-piyasasinda-acil-satis-hareketliligi-kelepir-fiyatina-satislar-basladi-1091388200.html

Gayrimenkul ve otomobil piyasasında 'acil satış' hareketliliği: 'Kelepir fiyatına satışlar başladı'

Gayrimenkul ve otomobil piyasasında 'acil satış' hareketliliği: 'Kelepir fiyatına satışlar başladı'

Sputnik Türkiye

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Türkiye’deki otomobil, konut ve iş yerlerini satılığa çıkardı. “Suriyeliden acil satılık” ilanları dikkat çekerken... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T09:06+0300

2024-12-11T09:06+0300

2024-12-11T09:06+0300

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Ülkelerine dönmeye hazırlanan Suriyeliler, Türkiye’deki taşınır ve taşınmaz varlıklarını satışa çıkardı. Özellikle internet ilanlarında “Suriyeliden acil satılık” ve “kelepir fiyat” başlıklarıyla karşılaşılan bu durum, gayrimenkul ve otomobil piyasasında dikkat çeken bir hareketliliğe yol açtı.Konut fiyatları 3 milyondan 2 milyona düştüEmlakçılar, özellikle Suriyelilerden gelen satış taleplerinin arttığını ve fiyatların düşmeye başladığını belirtiyor. Normalde 3 milyon TL civarında olan bir evin, acil satış sebebiyle 2 milyon TL’ye kadar indiği ifade ediliyor. Bu durum, alıcılar için cazip fırsatlar sunarken, devren satılık iş yerleri ve restoranlarda da benzer hareketlilik gözleniyor.'Acil satışlar fiyatları düşürebilir'Uzmanlar, Suriyelilerin dönüş sürecinin tamamen gerçekleşmesinin zaman alacağını ancak şu anki yüzde 10’luk bir hareketin bile piyasaları etkileyebileceğini söylüyor. Özellikle otomobil, konut ve iş yeri piyasasında fiyatların bir süre daha düşme eğiliminde olacağı tahmin ediliyor.Dolandırıcılara dikkat: 'Acil satılık' fırsatları tuzak olabilirGalerici Ali Yılmaz, “Suriyeliden satılık” başlığı altında düşük fiyatlı ilanların dikkat çektiğini ancak bu durumun dolandırıcılar için de bir fırsat yarattığını belirtti. "Piyasa fiyatının çok altında verilen ilanlara şüpheyle yaklaşılmalı. Kapora dolandırıcılıkları artabilir" diyerek vatandaşları uyardı.Otomobil piyasasında hareketlilikOtomobil sektöründe de benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Araçlarını acil satmak isteyenlerin galerilere başvurduğu veya ilan sitelerine düşük fiyatlı ilanlar verdiği görülüyor. Galericiler, bu sürecin fiyatları düşürebileceğini ancak satışların büyük çaplı bir dalga oluşturmasının beklenmediğini ifade ediyor.Piyasadaki psikolojik etki“Suriyeliler ülkelerine dönüyor” algısının, gayrimenkul ve otomobil piyasasında psikolojik bir etkiye neden olduğu belirtiliyor. Bu durumun, fiyatların yatay bir seyir izlemesine veya hafif bir düşüşe yol açacağı öngörülüyor. Ancak, uzmanlar bu etkinin kısa vadede sınırlı kalacağını düşünüyor.Alıcılar i̇çin fırsatlar artıyorKelepir konut ve iş yeri arayan alıcılar için şu sıralar piyasada cazip fırsatlar oluştuğu belirtiliyor. Ancak, güvenilir kaynaklardan işlem yapılması gerektiği vurgulanıyor.

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