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Kuduz can aldı: 9 yaşındaki çocuk öldü
Kuduz can aldı: 9 yaşındaki çocuk öldü
Sputnik Türkiye
Kuduz nedeniyle tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T10:51+0300
2024-12-11T10:51+0300
türkiye
şanlıurfa
elazığ
kuduz
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Şanlıurfa'da kuduz nedeniyle tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuk durumunun kötüleşmesi üzerine sevk edildiği Elazığ'da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi altına alınan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı. Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.
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kuduz, elazığ, şanlıurfa, 9 yaşındaki çocuk
kuduz, elazığ, şanlıurfa, 9 yaşındaki çocuk

Kuduz can aldı: 9 yaşındaki çocuk öldü

10:51 11.12.2024
Elazığ
Elazığ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Kuduz nedeniyle tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da kuduz nedeniyle tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuk durumunun kötüleşmesi üzerine sevk edildiği Elazığ'da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi altına alınan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı. Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.
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