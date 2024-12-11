https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/kuduz-can-aldi-9-yasindaki-cocuk-oldu-1091393016.html

Kuduz can aldı: 9 yaşındaki çocuk öldü

Kuduz can aldı: 9 yaşındaki çocuk öldü

Sputnik Türkiye

Kuduz nedeniyle tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

şanlıurfa

elazığ

kuduz

hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da kuduz nedeniyle tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuk durumunun kötüleşmesi üzerine sevk edildiği Elazığ'da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi altına alınan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı. Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

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şanlıurfa

elazığ

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kuduz, elazığ, şanlıurfa, 9 yaşındaki çocuk