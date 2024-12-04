https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bilinmeyen-grip-benzeri-hastalik-15-gunde-67-kisi-oldu-1091172716.html
'Bilinmeyen grip benzeri hastalık': 15 günde 67 kişi öldü
'Bilinmeyen grip benzeri hastalık': 15 günde 67 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Kongo Cumhuriyetinde gribe benzeyen bir salgın başladı. Salgında 79 kişi hayatını kaybederken, yetkililer ölümlerin 15-18 yaş aralığını vurduğunu dile getirdi. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T21:39+0300
2024-12-04T21:39+0300
2024-12-04T21:40+0300
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Kongo Cumhuriyeti'nin güneybatısında grip benzeri semptomlara neden olan bilinmeyen bir hastalık yayılmaya başladı. Söz konusu hastalıktan 79 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Kongo Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 15-18 yaş aralığındaki kişiler olduğunu ifade etti. Ayrıca açıklamada, 300'den fazla kişinin enfekte olduğu ve hastalarda ateş, baş ağrısı, burun akıntısı ve öksürük, nefes alma zorluğu ve kansızlık gibi semptomlar görüldüğü belirtildi.Hastalığın en yaygın görüldüğü Kwango Eyaleti Panzi sağlık bölgesine, vakaları yönetmek ve hastalığı araştırmak için müdahale ekipleri gönderildi. Yerel halktan ise ellerini sabunla yıkamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları ve sağlık personeli olmadan ölenlerin bedenlerine dokunmamaları istendi.15 günde 67 kişi öldüYerel bir milletvekilinin Top Congo Radyosu'na yaptığı açıklamaya göre, 10-26 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 67 kişi bu hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Milletvekili, "Panzi hastanesinin bu salgınla başa çıkmak için yeterli ilaç sıkıntısı çektiğini belirtmek gerekir. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var" dedi.Maymun çiçeği de devam ediyorKongo aynı zamanda ciddi bir mpox (maymun çiçeği) salgınıyla da uğraşıyor. Bu yılın Ocak ve Temmuz ayları arasında yaklaşık 14 bin 500 maymun çiçeği enfeksiyonu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/dunya-saglik-orgutu-yeni-virusu-duyurdu-her-iki-hastadan-biri-hayatini-kaybetti-1091133714.html
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kongo, kongo sağlık bakanlığı, hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık, salgın, vaka
kongo, kongo sağlık bakanlığı, hastalık, bulaşıcı hastalık, salgın hastalık, salgın, vaka
'Bilinmeyen grip benzeri hastalık': 15 günde 67 kişi öldü
21:39 04.12.2024 (güncellendi: 21:40 04.12.2024)
Kongo Cumhuriyetinde gribe benzeyen bir salgın başladı. Salgında 79 kişi hayatını kaybederken, yetkililer ölümlerin 15-18 yaş aralığını vurduğunu dile getirdi.
Kongo Cumhuriyeti'nin güneybatısında grip benzeri semptomlara neden olan bilinmeyen bir hastalık yayılmaya başladı. Söz konusu hastalıktan 79 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kongo Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 15-18 yaş aralığındaki kişiler olduğunu ifade etti. Ayrıca açıklamada, 300'den fazla kişinin enfekte olduğu ve hastalarda ateş, baş ağrısı, burun akıntısı ve öksürük, nefes alma zorluğu ve kansızlık gibi semptomlar görüldüğü belirtildi.
Hastalığın en yaygın görüldüğü Kwango Eyaleti Panzi sağlık bölgesine, vakaları yönetmek ve hastalığı araştırmak için müdahale ekipleri gönderildi. Yerel halktan ise ellerini sabunla yıkamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları ve sağlık personeli olmadan ölenlerin bedenlerine dokunmamaları istendi.
Yerel bir milletvekilinin Top Congo Radyosu'na yaptığı açıklamaya göre, 10-26 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 67 kişi bu hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti.
Milletvekili, "Panzi hastanesinin bu salgınla başa çıkmak için yeterli ilaç sıkıntısı çektiğini belirtmek gerekir. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var" dedi.
Maymun çiçeği de devam ediyor
Kongo aynı zamanda ciddi bir mpox (maymun çiçeği) salgınıyla da uğraşıyor. Bu yılın Ocak ve Temmuz ayları arasında yaklaşık 14 bin 500 maymun çiçeği enfeksiyonu kaydedildi.