https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bilinmeyen-grip-benzeri-hastalik-15-gunde-67-kisi-oldu-1091172716.html

'Bilinmeyen grip benzeri hastalık': 15 günde 67 kişi öldü

'Bilinmeyen grip benzeri hastalık': 15 günde 67 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Kongo Cumhuriyetinde gribe benzeyen bir salgın başladı. Salgında 79 kişi hayatını kaybederken, yetkililer ölümlerin 15-18 yaş aralığını vurduğunu dile getirdi. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T21:39+0300

2024-12-04T21:39+0300

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Kongo Cumhuriyeti'nin güneybatısında grip benzeri semptomlara neden olan bilinmeyen bir hastalık yayılmaya başladı. Söz konusu hastalıktan 79 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Kongo Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 15-18 yaş aralığındaki kişiler olduğunu ifade etti. Ayrıca açıklamada, 300'den fazla kişinin enfekte olduğu ve hastalarda ateş, baş ağrısı, burun akıntısı ve öksürük, nefes alma zorluğu ve kansızlık gibi semptomlar görüldüğü belirtildi.Hastalığın en yaygın görüldüğü Kwango Eyaleti Panzi sağlık bölgesine, vakaları yönetmek ve hastalığı araştırmak için müdahale ekipleri gönderildi. Yerel halktan ise ellerini sabunla yıkamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları ve sağlık personeli olmadan ölenlerin bedenlerine dokunmamaları istendi.15 günde 67 kişi öldüYerel bir milletvekilinin Top Congo Radyosu'na yaptığı açıklamaya göre, 10-26 Kasım tarihleri ​​arasında yaklaşık 67 kişi bu hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Milletvekili, "Panzi hastanesinin bu salgınla başa çıkmak için yeterli ilaç sıkıntısı çektiğini belirtmek gerekir. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var" dedi.Maymun çiçeği de devam ediyorKongo aynı zamanda ciddi bir mpox (maymun çiçeği) salgınıyla da uğraşıyor. Bu yılın Ocak ve Temmuz ayları arasında yaklaşık 14 bin 500 maymun çiçeği enfeksiyonu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/dunya-saglik-orgutu-yeni-virusu-duyurdu-her-iki-hastadan-biri-hayatini-kaybetti-1091133714.html

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