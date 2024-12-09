https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/otogarda-bagaj-ucreti-kavgasi-agir-yaralanan-yolcu-hastaneye-kaldirildi-1091329866.html
Otogarda bagaj ücreti kavgası: Ağır yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı
Otogarda bagaj ücreti kavgası: Ağır yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı’ya otobüsle seyahat eden bir yolcu ile otobüs personeli arasında başlayan tartışma, Kapaklı Otogarında çıkan kavgada biri... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T17:12+0300
2024-12-09T17:12+0300
2024-12-09T17:12+0300
türkiye
otogar
tekirdağ
kavga
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İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı’ya gelen A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya döndü, yolculardan A.H.S ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.Otobüs şoförü bıçakla saldırdıTartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S’yi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S’nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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otogar, tekirdağ, kavga
Otogarda bagaj ücreti kavgası: Ağır yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı
İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı’ya otobüsle seyahat eden bir yolcu ile otobüs personeli arasında başlayan tartışma, Kapaklı Otogarında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.
İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı’ya gelen A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya döndü, yolculardan A.H.S ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Otobüs şoförü bıçakla saldırdı
Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S’yi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S’nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.