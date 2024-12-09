https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/otogarda-bagaj-ucreti-kavgasi-agir-yaralanan-yolcu-hastaneye-kaldirildi-1091329866.html

Otogarda bagaj ücreti kavgası: Ağır yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı

Otogarda bagaj ücreti kavgası: Ağır yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı’ya otobüsle seyahat eden bir yolcu ile otobüs personeli arasında başlayan tartışma, Kapaklı Otogarında çıkan kavgada biri... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T17:12+0300

2024-12-09T17:12+0300

2024-12-09T17:12+0300

türkiye

otogar

tekirdağ

kavga

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İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı’ya gelen A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya döndü, yolculardan A.H.S ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.Otobüs şoförü bıçakla saldırdıTartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S’yi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S’nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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otogar, tekirdağ, kavga