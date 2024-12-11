https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/karadenizde-iki-insansiz-hava-araci-dusuruldu-1091424881.html
Karadeniz'de iki insansız hava aracı düşürüldü
Karadeniz'de iki insansız hava aracı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Sivastopol Valisi Razvojayev, Hava Savunma Kuvvetleri'nin Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T22:23+0300
2024-12-11T22:23+0300
2024-12-11T22:23+0300
ukrayna krizi
karadeniz
sivastopol
insansız hava aracı (iha)
mihail razvojayev
ukrayna ordusu
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Razvojayev: Hava savunma kuvvetleri Karadeniz üzerinde iki kilometre yükseklikte iki AFU insansız hava aracını düşürdüSivastopol Valisi Mihail Razvojayev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin Sivastopol'da Karadeniz suları üzerinde iki uçak tipi insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.Vali "Duyulan yüksek ses, görevdeki hava savunma unsurlarının Karadeniz sularının yaklaşık 2 kilometre üstündeki iki uçak tipi İHA'yı yakalayıp imha etmesiydi" diye yazdı.Razvojayev durumun takibinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/scholz-ukraynayi-ekonomik-cikarlari-icin-desteklediklerini-itiraf-etti-1091424506.html
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karadeniz, sivastopol, insansız hava aracı (iha), mihail razvojayev, ukrayna ordusu
karadeniz, sivastopol, insansız hava aracı (iha), mihail razvojayev, ukrayna ordusu
Karadeniz'de iki insansız hava aracı düşürüldü
Sivastopol Valisi Razvojayev, Hava Savunma Kuvvetleri'nin Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.
Razvojayev: Hava savunma kuvvetleri Karadeniz üzerinde iki kilometre yükseklikte iki AFU insansız hava aracını düşürdü
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin Sivastopol'da Karadeniz suları üzerinde iki uçak tipi insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.
Vali "Duyulan yüksek ses, görevdeki hava savunma unsurlarının Karadeniz sularının yaklaşık 2 kilometre üstündeki iki uçak tipi İHA'yı yakalayıp imha etmesiydi" diye yazdı.
Razvojayev durumun takibinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.