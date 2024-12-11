https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/karadenizde-iki-insansiz-hava-araci-dusuruldu-1091424881.html

Karadeniz'de iki insansız hava aracı düşürüldü

Karadeniz'de iki insansız hava aracı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Sivastopol Valisi Razvojayev, Hava Savunma Kuvvetleri'nin Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

karadeniz

sivastopol

insansız hava aracı (iha)

mihail razvojayev

ukrayna ordusu

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Razvojayev: Hava savunma kuvvetleri Karadeniz üzerinde iki kilometre yükseklikte iki AFU insansız hava aracını düşürdüSivastopol Valisi Mihail Razvojayev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin Sivastopol'da Karadeniz suları üzerinde iki uçak tipi insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.Vali "Duyulan yüksek ses, görevdeki hava savunma unsurlarının Karadeniz sularının yaklaşık 2 kilometre üstündeki iki uçak tipi İHA'yı yakalayıp imha etmesiydi" diye yazdı.Razvojayev durumun takibinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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karadeniz

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karadeniz, sivastopol, insansız hava aracı (iha), mihail razvojayev, ukrayna ordusu