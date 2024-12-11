https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/internetten-alisverisin-bedeli-agir-oldu-her-seyi-sahte-cikti-1091405217.html

İnternetten alışverişin 'bedeli ağır' oldu: Her şeyi sahte çıktı

İnternetten alışverişin 'bedeli ağır' oldu: Her şeyi sahte çıktı

Sputnik Türkiye

Kasım ayında bir internet sitesinden çamaşır makinesi siparişi veren Göksel Tuzcu, 15 bin 381 TL ödeme yaptıktan sonra siparişinin iptal edildiğini öğrendi... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T14:46+0300

2024-12-11T14:46+0300

2024-12-11T14:46+0300

türkiye

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

dolandırıcılık

çamaşır makinesi

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Ankara’da yaşayan Göksel Tuzcu, Kasım ayındaki indirim kampanyalarını değerlendirmek için bir internet sitesinden çamaşır makinesi siparişi verdi. 15 bin 381 TL’lik ödeme yapmasına rağmen, siparişinin iptal edildiğini fark etti. Tuzcu, firma yetkililerine ulaşmaya çalışsa da hiçbir yanıt alamadı.Ankara Ticaret Odası kayıtlarından firmanın adresini bulan Tuzcu, belirtilen adrese gittiğinde böyle bir firmanın olmadığını gördü. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Tuzcu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Tuzcu, Türkiye genelinde yüzlerce kişinin aynı dolandırıcılık ağı tarafından mağdur edildiğini belirtti. Firmanın bir dolandırıcılık sitesi olduğunu söyleyen Tuzcu, “Başka kimse bizim düştüğümüz hataya düşmesin” diyerek yetkililerden firmanın kaydının silinmesi ve internet sitesinin kapatılması için harekete geçmelerini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/atmlerde-nakit-cekim-20-gun-sonra-degisecek-tarih-oluyor-1091399712.html

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ankara, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, çamaşır makinesi