https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/internetten-alisverisin-bedeli-agir-oldu-her-seyi-sahte-cikti-1091405217.html
İnternetten alışverişin 'bedeli ağır' oldu: Her şeyi sahte çıktı
İnternetten alışverişin 'bedeli ağır' oldu: Her şeyi sahte çıktı
Sputnik Türkiye
Kasım ayında bir internet sitesinden çamaşır makinesi siparişi veren Göksel Tuzcu, 15 bin 381 TL ödeme yaptıktan sonra siparişinin iptal edildiğini öğrendi... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T14:46+0300
2024-12-11T14:46+0300
2024-12-11T14:46+0300
türkiye
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
dolandırıcılık
çamaşır makinesi
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Ankara’da yaşayan Göksel Tuzcu, Kasım ayındaki indirim kampanyalarını değerlendirmek için bir internet sitesinden çamaşır makinesi siparişi verdi. 15 bin 381 TL’lik ödeme yapmasına rağmen, siparişinin iptal edildiğini fark etti. Tuzcu, firma yetkililerine ulaşmaya çalışsa da hiçbir yanıt alamadı.Ankara Ticaret Odası kayıtlarından firmanın adresini bulan Tuzcu, belirtilen adrese gittiğinde böyle bir firmanın olmadığını gördü. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Tuzcu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Tuzcu, Türkiye genelinde yüzlerce kişinin aynı dolandırıcılık ağı tarafından mağdur edildiğini belirtti. Firmanın bir dolandırıcılık sitesi olduğunu söyleyen Tuzcu, “Başka kimse bizim düştüğümüz hataya düşmesin” diyerek yetkililerden firmanın kaydının silinmesi ve internet sitesinin kapatılması için harekete geçmelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/atmlerde-nakit-cekim-20-gun-sonra-degisecek-tarih-oluyor-1091399712.html
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ankara, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, çamaşır makinesi
ankara, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, çamaşır makinesi
İnternetten alışverişin 'bedeli ağır' oldu: Her şeyi sahte çıktı
Kasım ayında bir internet sitesinden çamaşır makinesi siparişi veren Göksel Tuzcu, 15 bin 381 TL ödeme yaptıktan sonra siparişinin iptal edildiğini öğrendi. Firmanın sahte olduğunu fark eden Tuzcu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Ankara’da yaşayan Göksel Tuzcu, Kasım ayındaki indirim kampanyalarını değerlendirmek için bir internet sitesinden çamaşır makinesi siparişi verdi. 15 bin 381 TL’lik ödeme yapmasına rağmen, siparişinin iptal edildiğini fark etti. Tuzcu, firma yetkililerine ulaşmaya çalışsa da hiçbir yanıt alamadı.
Ankara Ticaret Odası kayıtlarından firmanın adresini bulan Tuzcu, belirtilen adrese gittiğinde böyle bir firmanın olmadığını gördü. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Tuzcu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Tuzcu, Türkiye genelinde yüzlerce kişinin aynı dolandırıcılık ağı tarafından mağdur edildiğini belirtti. Firmanın bir dolandırıcılık sitesi olduğunu söyleyen Tuzcu, “Başka kimse bizim düştüğümüz hataya düşmesin” diyerek yetkililerden firmanın kaydının silinmesi ve internet sitesinin kapatılması için harekete geçmelerini istedi.