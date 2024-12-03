https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/prof-dr-ilber-ortayli-canli-yayinda-rahatsizlandi-1091130047.html
Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı
Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı
Sputnik Türkiye
Ünlü şovmen Okan Bayülgen'in programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlanarak stüdyoyu terk etti. Olay sonrası programa ara... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T22:04+0300
2024-12-03T22:04+0300
2024-12-03T22:06+0300
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okan bayülgen
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Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlanarak stüdyoyu terk etmek zorunda kaldı.Komedyen ve sunucu Okan Bayülgen'in programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Vedat Milor yemek tarihi hakkında sohbet etti. Programda bir anda fenalaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayından ayrılmak zorunda kaldı. Olay sorası programa ara verilirken ünlü tarihçinin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.İlber Ortaylı kimdir?Tarihçi İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğdu. Osmanlı İmparatorluğu, modern Türkiye tarihi, Rusya tarihi ve Orta Avrupa tarihi konularında uzmanlaştı. Ayrıca, iyi bir entelektüel olarak çeşitli konularda görüş ve fikirlerini paylaşan İlber Ortaylı esprili kişiliğiyle tanınır.
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ilber ortaylı öldü mü, ilber ortaylı kimdir, ilber ortaylı canlı yayın, okan bayülgen
Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı
22:04 03.12.2024 (güncellendi: 22:06 03.12.2024)
Ünlü şovmen Okan Bayülgen'in programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlanarak stüdyoyu terk etti. Olay sonrası programa ara verilirken 77 yaşındaki ünlü tarihçinin sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.
Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlanarak stüdyoyu terk etmek zorunda kaldı.
Komedyen ve sunucu Okan Bayülgen'in programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Vedat Milor yemek tarihi hakkında sohbet etti. Programda bir anda fenalaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayından ayrılmak zorunda kaldı. Olay sorası programa ara verilirken ünlü tarihçinin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
Tarihçi İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğdu. Osmanlı İmparatorluğu, modern Türkiye tarihi, Rusya tarihi ve Orta Avrupa tarihi konularında uzmanlaştı. Ayrıca, iyi bir entelektüel olarak çeşitli konularda görüş ve fikirlerini paylaşan İlber Ortaylı esprili kişiliğiyle tanınır.