https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/prof-dr-ilber-ortayli-canli-yayinda-rahatsizlandi-1091130047.html

Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı

Sputnik Türkiye

Ünlü şovmen Okan Bayülgen'in programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlanarak stüdyoyu terk etti. Olay sonrası programa ara... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlanarak stüdyoyu terk etmek zorunda kaldı.Komedyen ve sunucu Okan Bayülgen'in programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Vedat Milor yemek tarihi hakkında sohbet etti. Programda bir anda fenalaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayından ayrılmak zorunda kaldı. Olay sorası programa ara verilirken ünlü tarihçinin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.İlber Ortaylı kimdir?Tarihçi İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğdu. Osmanlı İmparatorluğu, modern Türkiye tarihi, Rusya tarihi ve Orta Avrupa tarihi konularında uzmanlaştı. Ayrıca, iyi bir entelektüel olarak çeşitli konularda görüş ve fikirlerini paylaşan İlber Ortaylı esprili kişiliğiyle tanınır.

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