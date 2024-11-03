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İstanbul'da kazaya müdahale eden polise İETT otobüsü çarptı: Trafik polisi hayatını kaybetti
İstanbul'da kazaya müdahale eden polise İETT otobüsü çarptı: Trafik polisi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bakırköy’de meydana gelen kazaya müdahale eden trafik polisi, İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
polis
iett
otobüs
trafik polisi
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İstanbul'da trafik kazasına müdahale eden polise İETT otobüsü çaprtı. Ağır yaralanan polis olay yerinde hayatını kaybetti.Polis olay yerinde hayatını kaybettiE-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez’e çarptı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in hayatını kaybettiğini belirtti.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı.
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polis, iett, otobüs, trafik polisi, kaza
polis, iett, otobüs, trafik polisi, kaza

İstanbul'da kazaya müdahale eden polise İETT otobüsü çarptı: Trafik polisi hayatını kaybetti

11:51 03.11.2024
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW321294İstanbul'da kazaya müdahale eden polise İETT otobüsü çarptı: Trafik polisi hayatını kaybetti
İstanbul'da kazaya müdahale eden polise İETT otobüsü çarptı: Trafik polisi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW321294
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Bakırköy’de meydana gelen kazaya müdahale eden trafik polisi, İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul'da trafik kazasına müdahale eden polise İETT otobüsü çaprtı. Ağır yaralanan polis olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde hayatını kaybetti

E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.
Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez’e çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in hayatını kaybettiğini belirtti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı.
Bahçelievler kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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