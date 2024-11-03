https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/istanbulda-kazaya-mudahale-eden-polise-iett-otobusu-carpti-trafik-polisi-hayatini-kaybetti-1089973209.html

İstanbul'da kazaya müdahale eden polise İETT otobüsü çarptı: Trafik polisi hayatını kaybetti

İstanbul'da kazaya müdahale eden polise İETT otobüsü çarptı: Trafik polisi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bakırköy’de meydana gelen kazaya müdahale eden trafik polisi, İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T11:51+0300

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2024-11-03T11:51+0300

türkiye

polis

iett

otobüs

trafik polisi

kaza

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İstanbul'da trafik kazasına müdahale eden polise İETT otobüsü çaprtı. Ağır yaralanan polis olay yerinde hayatını kaybetti.Polis olay yerinde hayatını kaybettiE-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez’e çarptı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in hayatını kaybettiğini belirtti.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı.

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polis, iett, otobüs, trafik polisi, kaza