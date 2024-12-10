https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abdnin-merkez-kuvvetler-komutanindan-suriyedeki-abd-ussune-ziyaret--1091381248.html

ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Suriye'deki ABD üssüne ziyaret

ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Suriye'deki ABD üssüne ziyaret

Sputnik Türkiye

ABD'nin CENTCOM Komutanı Michael Kurilla Suriye'deki ABD askeri üssünü ziyaret ederek, YPG ile de görüşme yaptı. CENTCOM komutanının Irak'a da gittiği... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T22:54+0300

2024-12-10T22:54+0300

2024-12-10T23:22+0300

dünya

abd merkez kuvvetler komutanı joseph votel

centcom

suriye

ypg

muhammed şiya es-sudani

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ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanı Erik Michael Kurilla, Suriye'deki ABD üssünü ziyaret etti. Ayrıca Kurilla burada YPG ile görüşmeler yaptı.CENTCOM tarafından yapılan açıklamada "General Kurilla Suriye'deki çeşitli üslerdeki ABD askeri komutanları ve askerlerin yanı sıra, IŞİD'i yenmek için ortağımız olan Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret etti" ifadeleri yer aldı.Açıklamada IŞİD'in mevcut durumu istismar etmesini engellemeye yönelik çabaların devam ettiği ifade edildi.Açıklamaya göre Kurilla, Irak'ı da ziyaret etti. Kurilla Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ve diğer yetkililerle ikili işbirliği, bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarını görüşmek üzere bir araya geldi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de bugün düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son durumla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.Kirby, 'Türkiye'nin vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına sahip olduğunu' belirtmişti.Suriye'deki son durum ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade eden Kirby, YPG/PKK'ya destek konusunda IŞİD'i öne sürmüştü.Kirby, “ABD olarak IŞİD ile mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da SDG ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek" değerlendirmesini yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/beyaz-saray-htsnin-abd-teror-listesinden-cikarilmasi-henuz-gorusulmuyor-1091377202.html

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Sputnik Türkiye

abd merkez kuvvetler komutanı joseph votel, centcom, suriye, ypg, muhammed şiya es-sudani