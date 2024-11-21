https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html

Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’

Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’

Sputnik Türkiye

Gıda dağıtım noktalarında büyük kuyruklar, vücudu şişmiş bebekler, çok sayıda erken doğum. Sputnik muhabiri, Gazze’de bir doktor ve çocukları yetersiz... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T15:20+0300

2024-11-21T15:20+0300

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israil- filistin çatışması

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israil-filistin

israil

gazze şeridi

gazze

filistinli

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Muhammed Al-Raqab, ailesiyle birlikte Al-Amal sığınmacı kampında bulunuyor. Bütün gününü ailesine yiyecek bulmaya çalışarak geçiriyor. Filistinli, Sputnik muhabirine açıkalmasında, “Torunum benden yemek istedi. Ama ona yemek veremiyorum. Nereden bulayım? Buna dayanmak çok zor” dedi.'Bu çocuk 2 yaşında. 1 yıl 4 aydır yetersiz beslenmeden acı çekiyor'Han Yunus'taki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf, Sputnik'e konuştu:

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israil

gazze şeridi

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Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’ Sputnik Türkiye Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’ 2024-11-21T15:20+0300 true PT2M10S

Gazze'deki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf: Yetersiz beslenme belirtileri bugünlerde çocuklar arasında giderek daha yaygın hale geliyor. Sputnik Türkiye Gazze'deki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf: Yetersiz beslenme belirtileri bugünlerde çocuklar arasında giderek daha yaygın hale geliyor. 2024-11-21T15:20+0300 true PT2M19S

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