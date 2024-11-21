https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
Sputnik Türkiye
Gıda dağıtım noktalarında büyük kuyruklar, vücudu şişmiş bebekler, çok sayıda erken doğum. Sputnik muhabiri, Gazze’de bir doktor ve çocukları yetersiz... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T15:20+0300
2024-11-21T15:20+0300
2024-11-21T15:20+0300
israil- filistin çatışması
video
israil-filistin
israil
gazze şeridi
gazze
filistinli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090619343_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad7c06508615d1a87e58f073fb22b661.jpg
Muhammed Al-Raqab, ailesiyle birlikte Al-Amal sığınmacı kampında bulunuyor. Bütün gününü ailesine yiyecek bulmaya çalışarak geçiriyor. Filistinli, Sputnik muhabirine açıkalmasında, “Torunum benden yemek istedi. Ama ona yemek veremiyorum. Nereden bulayım? Buna dayanmak çok zor” dedi.'Bu çocuk 2 yaşında. 1 yıl 4 aydır yetersiz beslenmeden acı çekiyor'Han Yunus'taki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf, Sputnik'e konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/gazze-seridinden-bir-konusma-terapisti-cocuklara-yeniden-dogru-konusmayi-ogretiyor-1090352884.html
israil
gazze şeridi
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
2024-11-21T15:20+0300
true
PT2M10S
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090619343_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cd7fec0b3a98ceb7ac40b3a9d323ebc5.jpg
Gazze'deki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf: Yetersiz beslenme belirtileri bugünlerde çocuklar arasında giderek daha yaygın hale geliyor.
Sputnik Türkiye
Gazze'deki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf: Yetersiz beslenme belirtileri bugünlerde çocuklar arasında giderek daha yaygın hale geliyor.
2024-11-21T15:20+0300
true
PT2M19S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
video, israil-filistin, israil, gazze şeridi, gazze, filistinli
video, israil-filistin, israil, gazze şeridi, gazze, filistinli
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
Gıda dağıtım noktalarında büyük kuyruklar, vücudu şişmiş bebekler, çok sayıda erken doğum. Sputnik muhabiri, Gazze’de bir doktor ve çocukları yetersiz beslenmeden acı çeken hastalarla görüşerek bölge sakinlerinin durumunu sordu.
Muhammed Al-Raqab, ailesiyle birlikte Al-Amal sığınmacı kampında bulunuyor. Bütün gününü ailesine yiyecek bulmaya çalışarak geçiriyor. Filistinli, Sputnik muhabirine açıkalmasında, “Torunum benden yemek istedi. Ama ona yemek veremiyorum. Nereden bulayım? Buna dayanmak çok zor” dedi.
'Bu çocuk 2 yaşında. 1 yıl 4 aydır yetersiz beslenmeden acı çekiyor'
Han Yunus'taki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf, Sputnik'e konuştu: