Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD'de mühimmat ve cephane sıkıntısı
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Mine Ayman ve Erdem Tunç stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
Sputnik Türkiye
Gıda dağıtım noktalarında büyük kuyruklar, vücudu şişmiş bebekler, çok sayıda erken doğum. Sputnik muhabiri, Gazze’de bir doktor ve çocukları yetersiz... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T15:20+0300
2024-11-21T15:20+0300
israil- filistin çatışması
video
israil-filistin
israil
gazze şeridi
gazze
filistinli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090619343_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad7c06508615d1a87e58f073fb22b661.jpg
Muhammed Al-Raqab, ailesiyle birlikte Al-Amal sığınmacı kampında bulunuyor. Bütün gününü ailesine yiyecek bulmaya çalışarak geçiriyor. Filistinli, Sputnik muhabirine açıkalmasında, “Torunum benden yemek istedi. Ama ona yemek veremiyorum. Nereden bulayım? Buna dayanmak çok zor” dedi.'Bu çocuk 2 yaşında. 1 yıl 4 aydır yetersiz beslenmeden acı çekiyor'Han Yunus'taki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf, Sputnik'e konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/gazze-seridinden-bir-konusma-terapisti-cocuklara-yeniden-dogru-konusmayi-ogretiyor-1090352884.html
israil
gazze şeridi
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
2024-11-21T15:20+0300
true
PT2M10S
Gazze'deki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf: Yetersiz beslenme belirtileri bugünlerde çocuklar arasında giderek daha yaygın hale geliyor.
Sputnik Türkiye
Gazze'deki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf: Yetersiz beslenme belirtileri bugünlerde çocuklar arasında giderek daha yaygın hale geliyor.
2024-11-21T15:20+0300
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090619343_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cd7fec0b3a98ceb7ac40b3a9d323ebc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
video, israil-filistin, israil, gazze şeridi, gazze, filistinli
video, israil-filistin, israil, gazze şeridi, gazze, filistinli

Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’

15:20 21.11.2024
© SputnikGazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Sputnik
Abone ol
Gıda dağıtım noktalarında büyük kuyruklar, vücudu şişmiş bebekler, çok sayıda erken doğum. Sputnik muhabiri, Gazze’de bir doktor ve çocukları yetersiz beslenmeden acı çeken hastalarla görüşerek bölge sakinlerinin durumunu sordu.
© Sputnik
Muhammed Al-Raqab, ailesiyle birlikte Al-Amal sığınmacı kampında bulunuyor. Bütün gününü ailesine yiyecek bulmaya çalışarak geçiriyor. Filistinli, Sputnik muhabirine açıkalmasında, “Torunum benden yemek istedi. Ama ona yemek veremiyorum. Nereden bulayım? Buna dayanmak çok zor” dedi.

'Bu çocuk 2 yaşında. 1 yıl 4 aydır yetersiz beslenmeden acı çekiyor'

Han Yunus'taki "Nasır" hastanesinde çocuk doktoru Ahed Khalaf, Sputnik'e konuştu:
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
13 Kasım, 18:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала