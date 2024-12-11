https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/galatasarayda-ilk-imza-geldi-genc-yildiz-resmen-aciklandi-1091387998.html

Galatasaray'da ilk imza geldi: Genç Yıldız resmen açıklandı

Galatasaray'da ilk imza geldi: Genç Yıldız resmen açıklandı

Sputnik Türkiye

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Galatasaray, transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, altyapısından yetişen genç futbolcu... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T08:42+0300

2024-12-11T08:42+0300

2024-12-11T08:42+0300

spor

galatasaray

kulüp

süper lig

altyapı

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Galatasaray, iç transferde ilk adımı atarak 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı’nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.Altyapıdan gelen başarıGalatasaray altyapısında yetişen ve 22 yaşında olan Metehan Baltacı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de 7 maçta görev aldı. Toplam 287 dakika süre alan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.Şampiyonluk i̇çin transfer hamleleri sürüyorSüper Lig’in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yalnızca dış transferde değil, iç transferde de hareketli bir süreç geçiriyor. Metehan’ın sözleşmesinin uzatılması, kulübün altyapıdan yetişen oyuncularına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.Galatasaray taraftarından destekMetehan Baltacı’nın performansını geliştirdiğini belirten taraftarlar, genç futbolcunun uzun süre Sarı-Kırmızılı formayı giymesini istiyor. Sosyal medyada da bu gelişme olumlu yorumlarla karşılandı.

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