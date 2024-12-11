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Galatasaray'da ilk imza geldi: Genç Yıldız resmen açıklandı
Galatasaray'da ilk imza geldi: Genç Yıldız resmen açıklandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Galatasaray, transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, altyapısından yetişen genç futbolcu... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T08:42+0300
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spor
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kulüp
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Galatasaray, iç transferde ilk adımı atarak 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı’nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.Altyapıdan gelen başarıGalatasaray altyapısında yetişen ve 22 yaşında olan Metehan Baltacı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de 7 maçta görev aldı. Toplam 287 dakika süre alan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.Şampiyonluk i̇çin transfer hamleleri sürüyorSüper Lig’in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yalnızca dış transferde değil, iç transferde de hareketli bir süreç geçiriyor. Metehan’ın sözleşmesinin uzatılması, kulübün altyapıdan yetişen oyuncularına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.Galatasaray taraftarından destekMetehan Baltacı’nın performansını geliştirdiğini belirten taraftarlar, genç futbolcunun uzun süre Sarı-Kırmızılı formayı giymesini istiyor. Sosyal medyada da bu gelişme olumlu yorumlarla karşılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sivasspor-galatasaray-macinda-tartismali-karar-sonrasi-mhkdan-hakem-turgut-doman-icin-aciklama-1091344953.html
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galatasaray transfer haberleri, metehan baltacı sözleşme uzattı, galatasaray iç transfer gelişmeleri, metehan baltacı 2027-2028 sezonu, galatasaray altyapı oyuncuları, sarı kırmızılı transfer, süper lig galatasaray haberleri, metehan baltacı performansı, galatasaray genç yetenekler, galatasaray metehan baltacı sözleşme, galatasaray altyapıdan yetişen futbolcular, galatasaray transfer son dakika, metehan baltacı kaç maç oynadı, metehan baltacı istatistikleri, galatasaray şampiyonluk hedefi, metehan baltacı galatasaray forması, metehan baltacı kaç yaşında
galatasaray transfer haberleri, metehan baltacı sözleşme uzattı, galatasaray iç transfer gelişmeleri, metehan baltacı 2027-2028 sezonu, galatasaray altyapı oyuncuları, sarı kırmızılı transfer, süper lig galatasaray haberleri, metehan baltacı performansı, galatasaray genç yetenekler, galatasaray metehan baltacı sözleşme, galatasaray altyapıdan yetişen futbolcular, galatasaray transfer son dakika, metehan baltacı kaç maç oynadı, metehan baltacı istatistikleri, galatasaray şampiyonluk hedefi, metehan baltacı galatasaray forması, metehan baltacı kaç yaşında

Galatasaray'da ilk imza geldi: Genç Yıldız resmen açıklandı

08:42 11.12.2024
© AAGalatasaray, logo, forma
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA
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Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Galatasaray, transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, altyapısından yetişen genç futbolcu Metehan Baltacı ile sözleşme yeniledi. Kulüp, Metehan’ın kontratını 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.
Galatasaray, iç transferde ilk adımı atarak 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı’nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Altyapıdan gelen başarı

Galatasaray altyapısında yetişen ve 22 yaşında olan Metehan Baltacı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de 7 maçta görev aldı. Toplam 287 dakika süre alan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Şampiyonluk i̇çin transfer hamleleri sürüyor

Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yalnızca dış transferde değil, iç transferde de hareketli bir süreç geçiriyor. Metehan’ın sözleşmesinin uzatılması, kulübün altyapıdan yetişen oyuncularına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Galatasaray taraftarından destek

Metehan Baltacı’nın performansını geliştirdiğini belirten taraftarlar, genç futbolcunun uzun süre Sarı-Kırmızılı formayı giymesini istiyor. Sosyal medyada da bu gelişme olumlu yorumlarla karşılandı.
Barış Alper Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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